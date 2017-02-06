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Невезучий. Старина Эктор вернулся из забвения, но вновь проиграл

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бутылка Эктора Купера снова пуста...
Бутылка Эктора Купера снова пуста...Источник: Reuters

Кубок африканских наций-2017 добавил новую главу в драматичную биографию одного из самых ярких и противоречивых тренеров современности.

«Надеюсь, в один прекрасный день и мне повезет в финале. Мы должны быть оптимистами. Это мой главный финал на данный момент. Я благодарен ребятам за все приложенные ими усилия. Мы действительно способны выиграть Кубок Африки» Эктор Купер

Этот похожий на отчаянную молитву спич главный тренер сборной Египта произнес за день до финала Кубка африканских наций в интервью AFP.

На 22-й минуте решающей игры новичок лондонского «Арсенала» Мохаммед Эль-Ненни пушечным ударом с острого угла прошил ближний угол ворот камерунцев. После этого «фараоны» отдали мяч сопернику и начали методично играть по счету – фирменный почерк 61-летнего Эктора Купера. Именно компактность защитных построений на своей половине поля и стремительный выход из обороны в атаку в исполнении его лучших команд наводили ужас на тренеров европейских грандов рубежа веков.

Казалось, египтяне просто обязаны довести исторически удачный для себя турнир (команда выигрывала КАН семь раз, что является абсолютным рекордом) до логического завершения хотя бы ради своего тренера. Но что-то вновь пошло не так: после перерыва сборная Камеруна смогла отыграться, а под занавес основного времени матча Абубакар шокирует соперников и зрителей невообразимым ударом с лета…

В карьере седовласого уроженца Санта-Фе – множество изломов и событий, которые просто невозможно объяснить логически. Добившись успеха на родине с «Ураканом» и «Ланусом», Эктор Купер триумфально ворвался в Старый свет, подняв скромную «Мальорку» в элиту испанского клубного футбола. В 1998 году команда завоевывает Суперкубок страны, следующий сезон завершает на третьей строчке турнирной таблицы примеры и доходит до финала Кубка обладателей кубков.

Напомним, что тогда цвета коллектива с Балеарских островов еще не защищал молодой Самюэль Это’О! Красно-черные брали свое исключительно благодаря высокой самоотдаче и тактической выучке. А главной звездой той «банды» Купера можно было считать основного вратаря сборной Аргентины Карлоса Роа, который вскоре попрощается с большим футболом и будет ожидать в 2000 году конца света, примкнув к церкви адвентистов седьмого дня.

Настоящим чародеем зарекомендовал себя Купер и в «Валенсии». Не располагавшие большими финансовыми возможностями «летучие мыши» два года кряду доходили до финала Лиги чемпионов! Их группа защиты, сдобренная дуэтом опорных хавбеков Бараха – Альбельда, работала как часы. А резкого и юркого аргентинского форварда Клаудио Лопеса по прозвищу «Блоха», которого переманил «Лацио», удачно заменил на острие атаки стилистический антипод – рослый темнокожий норвежец Джон Карью.

Вполне пришелся ко двору Эктор и в хронически проблемном миланском «Интере»: нерадзурри при нем дошли до полуфинала ЛЧ, о чем долгие годы могли только мечтать, а также вели реальную борьбу за скудетто. Но именно после спонтанного решения об увольнении, принятого Массимо Моратти, карьера «профессора» Купера внезапно и безо всяких видимых причин покатилась под откос.

Опытный специалист, неоднократно демонстрировавший умение выжимать воду из любого камня, оказался не нужен континентальной элите. Возвращение в «Мальорку», «Бетис», «Парма», сборная Грузии, греческий «Арис», «Расинг», турецкий «Ордуспор»… Выйти на покорение былых высот с такими коллективами – это было бы слишком даже для Эктора.

Хочется верить, что аргентинцу все же будет предоставлен на высшем уровне еще один шанс.


Но пока Купер не входит, а «попадает в историю» мирового футбола как тренер с поразительным количеством проигранных финалов и занятых вторых мест. Их перечень уместнее всего будет привести без комментариев:

Кубок Испании-1997/98 (с «Мальоркой»)

Кубок обладателей кубков-1998/99 (с «Мальоркой»)

Лига чемпионов-1999/2000 (с «Валенсией»)

Лига чемпионов-2000/01 (с «Валенсией»)

Кубок Греции-2010 (с «Арисом»)

Кубок африканских наций-2017 (со сборной Египта)

Второе место в чемпионате Аргентины-1994 (с «Ураканом»)

Второе место в чемпионате Италии-2001/02 (с «Интером»)

Второе место в чемпионате Италии-2002/03 (с «Интером»)

Матч

Египет - Камерун - 1:2 (1:0)

Голы

Эль-Ненни 22 (1:0). Нкулу 59 (1:1). Абубакар 88 (1:2).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Габр, Хегази, Фатхи, Салах М., Хамед, Варда, Эль-Ненни, Эль-Саид, Аль-Мухаммади, Хассан М. (Собхи, 66)

Камерун: Ондоа, Нгадо Нганжу, Фай, Ойонго, Тейку (Нкулу, 31), Сиани, Джум, Тамбе (Абубакар, 46), Муканджо, Бассогог, Зуа (Манджек, 90)

Предупреждения:

нет - Абубакар, 89; Фай, 90

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

05 февраля 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция


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