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Теннисист чуть не выбил глаз арбитру! (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Что происходит, когда эмоции переполняют спортсмена. Денис Шаповалов, разозлившись на свою ошибку, запустил мячом в судью на вышке. Произошло это не где-нибудь, а только что на кубке Дэвиса.

Сборная Канады проиграла напряженнейший поединок, в котором имела все шансы на победу. После двух дней Великобритания вела 2:1.Как на качелях менялась ситуация в первом из поединков воскресенья, который стартовал в Оттаве, когда в Москве был уже вечер. Вашек Поспишил взял уверенный старт в поединке против Даниэля Эванса, выиграв в двух первых сетах. Однако британец смог навязать борьбу и лишь на тай-брейке в четвертой партии Поспишил смог склонить чашу весов в свою пользу. Три с половиной часа игры – и счет вновь сравнялся. 2:2

И все решалось в пятой встрече. Тут, увы для Канады, всё было намного быстрее и печальнее. Денис Шаповалов быстро проиграл Кайлу Эдмунду первые две партии. И эмигрант из России, на которого молится вся русскоязычная Канада, считая восходящей звездой мирового тенниса, начал банально «психовать». При счете 1:2 в третьем сете он нервно ударил по мячу и попал прямо в глаз арбитру.

Вот как это было:

Видно, что испуганный вздох пронесся по стадиону, а арбитр схватился за глаз.

Спустя некоторое время он объявил о техническом поражении, которое он присудил Шаповалову в этой встрече, ну а Канаде – об общем поражении соответственно в матче 1/8 финала.

На судью посмотреть теперь страшно (лучше не смотрите):


Ну а сам Денис Шаповалов (Денис Шапо, как его часто здесь называют) не может найти себе места от стыда.


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