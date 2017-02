Теннисист чуть не выбил глаз арбитру! (видео)

Что происходит, когда эмоции переполняют спортсмена. Денис Шаповалов, разозлившись на свою ошибку, запустил мячом в судью на вышке. Произошло это не где-нибудь, а только что на кубке Дэвиса.

Сборная Канады проиграла напряженнейший поединок, в котором имела все шансы на победу. После двух дней Великобритания вела 2:1.Как на качелях менялась ситуация в первом из поединков воскресенья, который стартовал в Оттаве, когда в Москве был уже вечер. Вашек Поспишил взял уверенный старт в поединке против Даниэля Эванса, выиграв в двух первых сетах. Однако британец смог навязать борьбу и лишь на тай-брейке в четвертой партии Поспишил смог склонить чашу весов в свою пользу. Три с половиной часа игры – и счет вновь сравнялся. 2:2

И все решалось в пятой встрече. Тут, увы для Канады, всё было намного быстрее и печальнее. Денис Шаповалов быстро проиграл Кайлу Эдмунду первые две партии. И эмигрант из России, на которого молится вся русскоязычная Канада, считая восходящей звездой мирового тенниса, начал банально «психовать». При счете 1:2 в третьем сете он нервно ударил по мячу и попал прямо в глаз арбитру.

Вот как это было:

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7