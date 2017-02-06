Не губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроков
Форвард ЦСКА Андрей Светлаков вновь вернулся в строй
через несколько дней после сотрясения мозга. А теперь его еще вызвали и в
сборную.
Сборная России готовится
выступить на очередном этапе Евротура. И как только фамилии игроков, вызванных
в национальную команду, были обнародованы, я быстренько пробежался по составу,
ища знакомую фамилию. Ну так и есть! Вот он – 20-летний московский армеец
Андрей Светлаков. Призван в сборную уже на третий этап Евротура.
И я бы только порадовался за
молодого и очень перспективного игрока. Если бы не один разговор после матча
ЦСКА, который запал мне в память.
Дело в том, что 18 января
Светлаков получил сильное сотрясение в матче ЦСКА с московским «Динамо». Через
несколько дней армейцы встретились в дерби уже со «Спартаком». Андрей в нем
участия не принимал. И после окончания той встречи я спросил главного тренера
ЦСКА Дмитрия Квартальнова о его самочувствии.
- Как там Светлаков после сотрясения восстанавливается?
- В ближайших матчах его точно не будет,
- ответил Квартальнов. - В лучшем случае против «Магнитки» сыграет (29 января. – Прим. ред.). Он
только-только начал тренироваться.
…Услышав такой ответ Квартальнова в
разговор вступил известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев:
- Может, парню надо дать как следует
восстановиться? Чтобы не было риска рецидива.
- Мы все понимаем. Поэтому его
возвращение в состав не форсируем. Но они же его сейчас еще раз в сборную
заберут. Уже в третий раз за сезон, - начал раздражаться Квартальнов, намекая
на февральский этап Евротура.
- А вы Андрея ни за что не отдавайте, - посоветовал
Гимаев.
- Да вот я хочу посмотреть, как это
будет. Мне ведь, помните, Знарок так и не сказал – сколько человек в сборную
вызовет.
- Вот и не надо Светлакова на
матчи заявлять до Евротура, - продолжал гнуть свою линию Гимаев. - После такого сотрясения
парню надо отдохнуть, - продолжал гнуть свое Гимаев. – Он нужен будет в плей-офф.
- Я вас услышал, - завершил тогда беседу
Квартальнов.
И я по простоте душевной решил, что все
так и будет, как Гимаев насоветовал. Потому что по своему личному опыту
сотрясений мозга, знаю, что врачи после него настоятельно рекомендуют избегать
нагрузок в течении полугода. То есть вообще всех! А уж не говорю о хоккее, где
нагрузки во время матча не просто зашкаливают. Там еще просто невозможно не
избежать ударов, столкновений и встрясок головы.
А что же произошло на самом деле?
Светлаков вернулся в состав
27 января. То есть и десяти дней с момента сотрясения не прошло. И я не
сомневаюсь, что если спросить у самого Андрея, он сейчас скажет, что чувствует
себя нормально. Что готов биться и за ЦСКА, и за сборную. Потому что ему 20
лет, и он в самом начале своей карьеры профессионального игрока, которая
складывается очень и очень неплохо.
Он молод! Но ведь вокруг
Светлакова уже взрослые люди. Тренеры и врачи. Которые понимают, что такое
сотрясение мозга и что бывает после того, если восстановительным периодом после
него пренебрегать. К сборной, кстати, никаких претензий. Если игрок выступает
за клуб, почему его нельзя призвать и в национальную команду?
Но давайте задумаемся – ради
чего мы сейчас рискуем здоровьем молодого и очень перспективного нападающего?
Ради побед ЦСКА в регулярке над ХК Сочи и «Магниткой»? Ради побед сборной на
Евротуре, шведский этап которого опять назовут проверочным и экспериментальным?
Ведь это наплевательское
отношение к здоровью игрока обязательно вылезет позднее. Вернется головными
болями или, не дай бог, чем похуже. Возможно, сократит его профессиональную
карьеру. Что мешало дать ему восстановиться хотя бы до паузы, в паузе. Может
быть даже в первом раунде плей-офф? Ведь я напомню, что у Андрея уже было очень
похожее и тоже сильное сотрясение ровно год назад. И тогда его возвращение в
строй также форсировали.
Я не понимаю, честно, - зачем
нужны этот риск и жертва? Кому и что тут кто доказывает?
Возможно, что Светлаков
необходим для ЦСКА. Квартальнов как-то говорил об этом на пресс-конференции
после матча. Возможно, он необходим сборной – раз его призывают уже на третий
этап Евротура.
Но я просто приведу всего
один пример. Есть такой заокеанский игрок. Сидни Кросби его зовут. Может,
слыхали? Так вот он тоже очень нужен. И «Питтсбургу» и сборной Канады. Он там
типа главный лидер. Но однажды ему тоже основательно, как говорят в хоккее, «лампочку
встряхнули». Аккурат, как Светлакову, в январе. Так вот Кросби потом до конца
сезона уже не сыграл. А в следующем чемпионате провел всего 22 матча. Потому
что спокойно восстанавливался. А сейчас он опять лидер. И сборной Канады, и
«Питтсбурга», и НХЛ. Потому что его берегут.
А нам своих не жалко?