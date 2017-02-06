Не губите Светлакова, берите пример с Кросби! Не берегут у нас здоровье игроков

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков вновь вернулся в строй через несколько дней после сотрясения мозга. А теперь его еще вызвали и в сборную.



Сборная России готовится выступить на очередном этапе Евротура. И как только фамилии игроков, вызванных в национальную команду, были обнародованы, я быстренько пробежался по составу, ища знакомую фамилию. Ну так и есть! Вот он – 20-летний московский армеец Андрей Светлаков. Призван в сборную уже на третий этап Евротура.

И я бы только порадовался за молодого и очень перспективного игрока. Если бы не один разговор после матча ЦСКА, который запал мне в память.

Дело в том, что 18 января Светлаков получил сильное сотрясение в матче ЦСКА с московским «Динамо». Через несколько дней армейцы встретились в дерби уже со «Спартаком». Андрей в нем участия не принимал. И после окончания той встречи я спросил главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова о его самочувствии.

- Как там Светлаков после сотрясения восстанавливается?

- В ближайших матчах его точно не будет, - ответил Квартальнов. - В лучшем случае против «Магнитки» сыграет (29 января. – Прим. ред.). Он только-только начал тренироваться.

…Услышав такой ответ Квартальнова в разговор вступил известный хоккейный эксперт Сергей Гимаев:

- Может, парню надо дать как следует восстановиться? Чтобы не было риска рецидива.

- Мы все понимаем. Поэтому его возвращение в состав не форсируем. Но они же его сейчас еще раз в сборную заберут. Уже в третий раз за сезон, - начал раздражаться Квартальнов, намекая на февральский этап Евротура.

- А вы Андрея ни за что не отдавайте, - посоветовал Гимаев.

- Да вот я хочу посмотреть, как это будет. Мне ведь, помните, Знарок так и не сказал – сколько человек в сборную вызовет.

- Вот и не надо Светлакова на матчи заявлять до Евротура, - продолжал гнуть свою линию Гимаев. - После такого сотрясения парню надо отдохнуть, - продолжал гнуть свое Гимаев. – Он нужен будет в плей-офф.

- Я вас услышал, - завершил тогда беседу Квартальнов.

И я по простоте душевной решил, что все так и будет, как Гимаев насоветовал. Потому что по своему личному опыту сотрясений мозга, знаю, что врачи после него настоятельно рекомендуют избегать нагрузок в течении полугода. То есть вообще всех! А уж не говорю о хоккее, где нагрузки во время матча не просто зашкаливают. Там еще просто невозможно не избежать ударов, столкновений и встрясок головы.

А что же произошло на самом деле?

Светлаков вернулся в состав 27 января. То есть и десяти дней с момента сотрясения не прошло. И я не сомневаюсь, что если спросить у самого Андрея, он сейчас скажет, что чувствует себя нормально. Что готов биться и за ЦСКА, и за сборную. Потому что ему 20 лет, и он в самом начале своей карьеры профессионального игрока, которая складывается очень и очень неплохо.

Он молод! Но ведь вокруг Светлакова уже взрослые люди. Тренеры и врачи. Которые понимают, что такое сотрясение мозга и что бывает после того, если восстановительным периодом после него пренебрегать. К сборной, кстати, никаких претензий. Если игрок выступает за клуб, почему его нельзя призвать и в национальную команду?

Но давайте задумаемся – ради чего мы сейчас рискуем здоровьем молодого и очень перспективного нападающего? Ради побед ЦСКА в регулярке над ХК Сочи и «Магниткой»? Ради побед сборной на Евротуре, шведский этап которого опять назовут проверочным и экспериментальным?

Ведь это наплевательское отношение к здоровью игрока обязательно вылезет позднее. Вернется головными болями или, не дай бог, чем похуже. Возможно, сократит его профессиональную карьеру. Что мешало дать ему восстановиться хотя бы до паузы, в паузе. Может быть даже в первом раунде плей-офф? Ведь я напомню, что у Андрея уже было очень похожее и тоже сильное сотрясение ровно год назад. И тогда его возвращение в строй также форсировали.

Я не понимаю, честно, - зачем нужны этот риск и жертва? Кому и что тут кто доказывает?

Возможно, что Светлаков необходим для ЦСКА. Квартальнов как-то говорил об этом на пресс-конференции после матча. Возможно, он необходим сборной – раз его призывают уже на третий этап Евротура.

Но я просто приведу всего один пример. Есть такой заокеанский игрок. Сидни Кросби его зовут. Может, слыхали? Так вот он тоже очень нужен. И «Питтсбургу» и сборной Канады. Он там типа главный лидер. Но однажды ему тоже основательно, как говорят в хоккее, «лампочку встряхнули». Аккурат, как Светлакову, в январе. Так вот Кросби потом до конца сезона уже не сыграл. А в следующем чемпионате провел всего 22 матча. Потому что спокойно восстанавливался. А сейчас он опять лидер. И сборной Канады, и «Питтсбурга», и НХЛ. Потому что его берегут.

А нам своих не жалко?