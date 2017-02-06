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Билл и Том пишут историю. 51-й Супербоул навсегда войдет и в историю

Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Билл и Том пишут историю. 51-й Супербоул навсегда войдет и в историю

51-й Супербоул, текстовую трансляцию которого вел «Советский спорт», навсегда войдет и в историю Америки, и в историю самой игры. Никогда еще победитель не определялся в овертайме. Никто и никогда не отыгрывал дефицит в 25 очков по ходу финала. Ни один квотербек не выигрывал Супербоул 5 раз.

Большую часть матча «Атланта Фэлконс» великолепно делали свою работу. Нападение набирало очки, защита отбирала мяч у «Нью-Ингланд Пэтриотс» и не позволяла Тому Брэйди толком проявить себя. Когда сразу после большого перерыва счет стал 28:3, многие зевали, а игроки НФЛ в своих соцсетях соревновались в остроумии, отправляя Брэйди на пенсию. Как выяснилось, игра в этот момент только начиналась.

Владелец «Атланты» (и один из основателей сети «Home Depot») Арт Бланк оказался на бровке, когда ничто не предвещало беды. Он едва не пускался в пляс, а в глазах, казалось, уже мелькали солидные бонусы, обещанные футболистам. Бланк не учел одного - против его «Фэлконс» продолжал играть самый страшный в мире тандем тренер - игрок: Билл Беличик и Том Брэйди. Оба демонстрировали совершенное спокойствие, как будто вообще не боялись проиграть. Телевизионщики уже стали демонстрировать давно заготовленные титры - Бостон против Атланты в разных видах спорта. 36-1 по титулам в пользу штата Массачусетс. Никто в этот момент не думал, что игра может развернуться.

Накануне Супербоула большой болельщик «Пэтриотс», разыгрывающий баскетбольного ЦСКА Аарон Джексон говорил в интервью «Советскому Спорту»: «Для меня Брэйди - образец, лучший игрок и квотербек всех времен. Образец профессионализма, спокойствия, и умения продолжать делать то, что ты должен даже когда дела идут не так, как бы хотелось. Очень сложно выбрать лучшего американского тренера на сегодня. Но я проголосую за Беличика. Он не берет раскрученных игроков, он берет простых парней и делает из них звезд. Они растут, работая надо собой каждую неделю и прогрессируют. Умение развивать заложенные в человеке качества - очень важная черта тренера».

Новый президент США Дональд Трамп вышел на выборы с лозунгом «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»). Что получится у него - неизвестно, но его друг Билл Беличик показал, как надо становиться Великим. И Том Брэйди тоже. Квотербек «Пэтриотс» угодил в скандал по ходу выборов, якобы он позволил себе агитацию за Трампа (это не понравилось болельщикам), что потом опровергала супруга, бразильская супермодель Жизель Бюндхен. Теперь все это фигуранты смогут обсудить прямо в Белом Доме - именно «Нью-Ингланд Пэтриотс» первыми посетят Трампа в статусе национальных чемпионов. В сезоне, в котором Брэйди на первый месяц был отлучен от команды и по условиям дисквалификации даже не мог общаться с партнерами по телефону.

Билл Беличик и Том Брэйди работают вместе с 2001-го года. Весь остальной персонал команды за это время сменился неоднократно. Это был их 7-й Супербоул, из которых 5 завершились победами. Накануне матча в Хьюстоне 39-летний Брэйди категорически отверг возможность ухода на пенсию после игры. Тем более никуда не уйдет Беличик. Вопрос только в том, к чему им стремиться теперь - ничего подобного американский спорт не видел никогда. И не скоро увидит. Нам страшно повезло быть их современниками.

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