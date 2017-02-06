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Самая неожиданная драка в НХЛ! Русский парень победил там, где проиграл (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самая неожиданная драка в НХЛ! Русский парень победил там, где проиграл (видео)

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич не перестает нас удивлять. Теперь он подрался!

Это произошло в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Калгари» (4:3).

Начало третьего периода, счет 2:2. Гости летят в атаку, но что это?

На противоположной стороне площадки вспыхнула драка. Форвард хозяев Павел Бучневич сцепился с нападающим «огоньков» Крисом Верстигом.

Вообще они никак не должны были драться. Бучневичу только 21 год, а вот Верстигу идет четвертый десяток. И по возрасту они не соперники, и по статусу. Ведь оба – не тафгаи.

Но вот это произошло, и поединок получился вполне комичным. Бучневич ничего не успел сделать, потерял равновесие и плюхнулся на спину. Тут же навалились судьи, и бой был прекращен.

Вообще по всем законам жанра победу в этом хоккейном бою стоило бы присудить Верстигу. Хотя это странно, ведь он не успел нанести ни одного удара.

Но дело все повернулось так, что Крис Верстиг… проиграл. Судьи обнаружили, что его хоккейный свитер не был пристегнут специальным ремешком к шортам. Это нужно для того, чтобы свитер нельзя было так просто натянуть на голову в бою, за такими нюансами в НХЛ следят. Поэтому Верстига удалили до конца матча (15 минут штрафа). А вот Бучневич получил только пять минут. В итоге «Рейнджерс» забили еще два гола и вырвали победу.

Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист сделал 29 сэйвов, он подбирается к пику формы, которая будет нужна в плей-офф. Наставник ньюйоркцев Алан Виньо одержал 599-ю победу как тренер в НХЛ.

«Конечно, нет более прекрасного чувства, чем победа перед своими фанатами, - сказал Лундквист. – «Калгари» - хорошая команда, там парни никогда не сдаются. Но в третьем периоде мы смогли переломить ситуацию».

Ну а Бучневича болельщики «Рейнджерс» обожают. Посмотрите, какой прикол сделали о нем в твиттере.

Называется «Настроения Бучневича».

- счастлив

- голоден

- зависает

- нервничает

- влюблен

- жужжит

Ну да, Буч такой. С первым боем, Паша!

Матч

Рейнджерс - Калгари - 4:3 (1:1, 0:0, 3:2)

Голы:

Хэмилтон Д. (Баклунд, Ткачук), 6:59 (0:1 - бол.). Нэш (Степан, Макдона), 8:54 (1:1 - бол.). Грабнер (Миллер, Скджей), 41:54 (2:1). Брауэр (Монахан, Годро), 44:40 (2:2). Крейдер (Жирарди, Зибанежад), 48:20 (3:2). Фаст (Грабнер, Миллер), 51:32 (4:2). Ткачук (Баклунд), 52:33 (4:3).

Место и дата

05 февраля 22:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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