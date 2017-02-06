Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Серия «Зенита»

«Зенит» сыграл вничью с датским «Оденсе» (1:1). В трех последних матчах питерцы ни разу не победили. Настораживает? Да. Но не это. Счет на табло в спаррингах вообще не имеет никакого значения. А вот игра… Странно, но на первом сборе «Зенит» смотрелся интереснее, чем на втором. Хотя должно быть наоборот. А еще на сборе, предшествующем старту официального сезона, обычно наигрывают основу. Но Мирча Луческу выпускает два состава, экспериментирует, как будто все только начинается. Вот что настораживает.





Завтра питерцы вернутся в Санкт-Петербург. А 10 февраля отправятся в Бельгию, где и будут завершать подготовку к матчу с «Андерлехтом».

Ах да, Кришито вчера забил супергол со своей половины поля. «Я увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился гол. Забивал ли так еще в карьере? Похожий забивал в товарищеском матче, когда играл за «Дженоа» – рассказал итальянец. Смотрите!

«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол

Дебют Фарфана

«Локомотив» уступил японскому клубу «Сенан Бельмаре» (0:2). Вчера наши клубы вообще играли много. И неудачно. Дебютировал Фарфан.

– Я очень рад сыграть за «Локомотив». Матч с «Сенаном» получился тяжелым, но нужно понимать, что это часть подготовки к сезону. День ото дня, от игры к игре мы будем становиться все лучше. Я комфортно себя чувствовал на позиции под нападающим. Могу сыграть на любой позиции в атаке – без проблем. Но нужно адаптироваться к партнерам, команде и футболу, который мы хотим показывать. До возобновления сезона еще месяц, так что у нас есть время, чтобы подойти к первой игре в наилучшем состоянии, – рассказал перуанец.





Сегодня «Локо» проведет еще один спарринг с датским клубом «Сеннерйюск». Есть в нем что-то от Урюпинска.

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Резерв «Краснодара»

Проиграл и «Краснодар» – чешской «Славии» (1:2). Правда, «быки» выставили второй состав, не считая Гранквиста. Зачем? Во-первых, чтобы проверить силу ближайшего резерва. Отрадно, что все больше игровой практики, пусть пока и в контрольных матчах, получают воспитанники клубной академии. Вчера их было сразу пять. Во-вторых, сегодня «Краснодар» проведет еще один спарринг с корейским клубом «Сувон Самсунг». И тут уже сыграет основа.





Также вчера тульский «Арсенал» обыграл «Радник» (Босния и Герцеговина) – 1:0. «Урал» сыграл вничью с сербским «Радом» – 1:1. «Рубин» взял верх над японским клубом «Сенан Бельмаре» – 2:1. «Терек» уступил чешской «Дукле» – 2:3. А «Анжи» проиграл македонскому «Вардару» – 1:2.

В общем, накануне было много матчей. А сегодня их будет еще больше! На поле выйдут ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и другие. Всего – 10 спаррингов.

Три матча «Спартака»

Ближайшие несколько дней красно-белые будут тренироваться в двухразовом режиме. Как и обещал Массимо Каррера, нагрузки на втором сборе очень приличные. Добавил нагрузок и обрушившийся на испанскую Эстепону шквалистый ветер. Только бы Джано не унесло! Кстати, о кадрах. В общей группе без ограничений работают Боккетти и Зе Луиш. А значит, можно ждать их выхода в ближайшем контрольном матче.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Всего запланировано три спарринга. 10 февраля – с хорватским «Осиеком», 13 – с «Рубином», 16 – с норвежским «Олесунном». Наверняка матч с казанцами вызовет большой интерес и побьет рекорд по просмотрам в Youtube. Если, конечно, телеканал «Матч ТВ» не покажет. Если в назначенное время не будет играть или тренироваться «Зенит», то есть шанс.





Ближайшие матчи

06.02. «Крылья Советов» – «Шериф», Молдавия

06.02. «Урал» – «Уфа»

06.02. «Амкар» – «Железничар», Босния и Герцеговина

06.02. «Томь» – «Будучность», Черногория

06.02. «Локомотив» – «Сеннерйюск», Дания

06.02. ЦСКА – «Эсбьерг», Дания

06.02. «Уфа» – соперник неизвестен

06.02. «Терек» – «Славия», Болгария

06.02. «Ростов» – «Тромсе», Норвегия

06.02. «Краснодар» – «Сувон Самсунг», Южная Корея

07.02. ЦСКА – ЛАСК, Австрия

07.02. «Оренбург» – «Химки»

07.02. «Оренбург» – «Атырау», Казахстан