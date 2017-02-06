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Овечкину дали золотую клюшку и кристалл, а его фанаты остались без зубов (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Овечкину дали золотую клюшку и кристалл, а его фанаты остались без зубов (видео)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал героем торжественной церемонии перед матчем с «Лос-Анджелесом».


Очень красивое видео. Александр Овечкин вышел на красную ковровую дорожку. Слева от него – папа Михаил Викторович, мама Татьяна Николаевна, жена Настя. Справа – хозяин «Вашингтона» Тэд Леонсис, другие руководители лиги и клуба.

На большом табло в Verizon Center крутят лучшие моменты Ови. Его первый гол в НХЛ, очко №100, 200, 300… Недавно этот молодой бородатый человек набрал 1000-е очко в лиге. Вы помните, как уже на 35-й секунде он забил гол в ворота «Питтсбурга». Дело было 11 января. Все это время изготавливались подарки, и вот теперь настало время для праздника.

Вице-президент НХЛ Джим Грегори подарил Овечкину хрусталь от известной фирмы Tiffany. Владелец «Кэпиталз» Тэд Леонсис и президент Дик Патрик подарили золотую клюшку, на которой были выгравированы знаменательные даты Ови в НХЛ.


Александр Великий проехался вдоль лавки «Вашингтона», поблагодарив каждого партнера. Ведь без них этот успех был бы невозможен.

Овечкин набрал 1000 очков всего за 880 матчей. Если посмотреть на действующих игроков, только Яромир Ягр быстрее выполнил этот норматив (763). Всего же в истории НХЛ этого добились только 84 хоккеиста. И лишь один выступает в составе «Вашингтона».

Публику на стадионе развлекали как могли. Болельщики получили лицо Овечкина, вырезанное из картона. На обратной стороне был код для приложения к телефону. Если его запустить, используя специальный фильтр, то можно увидеть себя в форме «Вашингтона» с буквой «С» на груди. Широкая улыбка, и нет одного зуба – это фирменный знак Овечкина, в которого в этот вечер мог превратиться кто угодно. Вот так фанаты «теряли» зубы, но охотно представляли себя на миг героями этого торжества.

Вдохновленный «Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», который в последние пять лет выиграл два Кубка Стэнли. Команда непростая, сильная. Сам Овечкин отметился голевой передачей, когда забивал Ти-Джей Оши.


Отлично проявил себя и второй вратарь команды Филип Грубауэр, сделавший 38 сэйвов. Это его третий сухарь в этом сезоне.

И вот интересная статистика – после 53 матчей «Вашингтон» набрал 78 очков, занимая первое место в лиге. И если брать за внимание только эту отметку, то лишь один клуб после 53 матчей имел больше очков за всю историю НХЛ.

Конечно, это «Вашингтон» прошлогоднего образца, тогда у «Кэпиталз» было 84 очка, и команда великолепно проводила регулярный чемпионат.

Посмотрим, хватит ли «столичным» сил на плей-офф.

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