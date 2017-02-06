Завтракай как Императрица. Чем заняться в Петербурге: фотосоветы теннисисток
Участницы St. Petersburg Ladies Trophy всю неделю развлекались в Петербурге как могли. «Советский спорт» составил программу посещения города по советам теннисисток.
Мартина Хингис: посетить Михайловский театр
Симона Халеп: полюбоваться дорогими экспонатами в музее Фаберже
Ана Конюх: сделать концептуальную фотографию собора
Наталья Вихлянцева: сходить на классную вечеринку
«Со мной занимался тренер Серены». Главное открытие нового сезона из России
Белинда Бенчич: выложить классический туристический кадр у Казанского собора
Дарья Касаткина: съесть известный петербургский десерт «Мамин любимый цветок»
Дарья Гаврилова: позавтракать как Екатерина Великая
«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре
Дарья Гаврилова: подурачиться под Троицким мостом (настоятельно не рекомендуем повторять – Прим. ред.)
Андреа Петкович: полюбоваться на картину Тинторетто «Рождение Иоанна Крестителя»
«Литература - для баланса». Немка, которую вдохновляют Достоевский и Толстой
Роберта Винчи: посмотреть теннис (актуально в сентябре и феврале)
Светлана Кузнецова: примерить царское облачение в ресторане «Царь»
Светлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в России
Ализе Корне: повеселиться с друзьями
Микаэла Крайчек: ощутить величие Петра I в Малом тронном зале Эрмитажа
Винус Уильямс: купить шикарную шубу
«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутой
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