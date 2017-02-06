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Завтракай как Императрица. Чем заняться в Петербурге: фотосоветы теннисисток

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Завтракай как Императрица. Чем заняться в Петербурге: фотосоветы теннисисток
Источник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy

Участницы St. Petersburg Ladies Trophy всю неделю развлекались в Петербурге как могли. «Советский спорт» составил программу посещения города по советам теннисисток. 

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