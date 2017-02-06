«На премию Пушкаша его!» Испанский вратарь забил гол мощнейшим ударом (видео)

В матче четвертой испанской лиги вратарь пробил от своих ворот и теперь претендует на лучший гол года.

Голкипер «Посуэлы» Сальва забил единственный мяч в матче против «ВВК Пардильо».

После игры в твиттере испанцы начали акцию: пользователи постят видео гола Сальвы, сопровождая ее хэштегом #PremioPuskas

Это будет интересно, ведь раньше на премию Пушкаша (премия, которой награждается самый красивый гол года – Прим.ред.) никогда не номинировался вратарь.

Кстати, в 2016-м обладателем этой награды стал Мохд Фаиз Сабри из малазийского «Пенанга».

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«Посуэла» из Мадрида уже много лет выступает в Терсере – четвертой лиге Испании после Примеры, Сегунды и Сегунды Б. В прошлом году команда стала знаменита на всю Испанию: Криштиану Роналду привел в юношескую «Посуэлу» своего сына.

На этом все успехи команды заканчиваются, поэтому возможная номинация на премию Пушкаша – отличный шанс для не очень известной испанской команды заявить о себе на весь мир. А для 41-летнего вратаря Сальва, который никогда не поднимался выше Сегунды Б, триумфально закончить карьеру.