Шикарное шоу, которое убедит вас: у нас умеют круто оформлять спорт (видео)

Непросто поверить, что это происходит в России. А тем более – на теннисном турнире.

В воскресенье в Петербурге громко завершился женский теннисный турнир: там играли, например, Винус Уильямс и Светлана Кузнецова, но до финала дошли в итоге далеко не фавориты.

Тем не менее решающий матч был с захватывающим сюжетом, а после семь тысяч зрителей финала увидели мощнейшее шоу британского певца Джона Ньюмана.

Имя, может, не самое знакомое, зато его песни вы точно слышали. Например, у этой полмиллиарда просмотров на YouTube, а еще невероятное количество повторов на радио и в плеерах.

Ньюман пишет новый альбом, но за три месяца до турнира организаторы договорились, что он выступит сразу после финального матча. Теннисный корт превратили в сцену, выступление получилось по-настоящему крутым.

– Я пытался и сам играть в теннис, но у меня лучше получается в настольный, – рассказал сам Ньюман. Он не только выступил с шоу, еще и награждал участниц финала, а перед этим пообщался с фанатами в холле арены, раздал автографы – на теннисном турнире умеют по-максимуму использовать приезд звезд. Не только теннисных.

С теннисом, оказалось, Ньюман не очень знаком: из игроков он смог сходу вспомнить только Тима Хэнмана – явно имя засело в памяти давным-давно, в его детстве. Но это далеко не самое важное.

Петербург борется за Итоговый турнир WTA, после финала и шоу Ньюмана прямо на корте комплименты организаторам пачками выдавала президент WTA Микки Лоулер. Она и полтора десятка ее коллег приехали на турнир, чтобы изучить все в деталях. Наверняка убедились, что Петербург в полном порядке.

Джон Ньюман, когда разговор с ним пошел о спорте, моментально вспомнил Супербоул – дело было в день накануне главного американского шоу. Конечно, теннис в Петербурге – пока не тот же масштаб, но желание расширить спортивное событие до культурного точно такое же. И это сто процентов отличный ход.

«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутой