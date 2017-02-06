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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты одиннадцатого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты одиннадцатого тура
Источник: Reuters

В рамках 24-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником пал, набравший максимальное количество очков по итогам 23-го тура.

«Челси» - «Арсенал» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 2:0

«Эвертон» - «Борнмут» – 6:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Халл Сити» - «Ливерпуль» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2

«Уотфорд» - «Бернли» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:1

«Саутгемптон» - «Вест Хэм» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1

«Кристал Пэлас» - «Сандерленд» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0

«Вест Бромвич» - «Сток Сити» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0

«Тоттенхэм» - «Мидслбро» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Манчестер Сити» - «Суонси» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 3:1
Прогноз читателей – 2:1

«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

Общий счет – 25:16 в пользу сборной читателей.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 8-3.

В 25-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником AlexeyKolesnik.

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