Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты одиннадцатого тура
В рамках 24-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником пал, набравший максимальное количество очков по итогам 23-го тура.
«Челси» - «Арсенал» – 3:1
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 2:0
«Эвертон» - «Борнмут» – 6:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Халл Сити» - «Ливерпуль» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:3
Прогноз читателей – 1:2
«Уотфорд» - «Бернли» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:1
«Саутгемптон» - «Вест Хэм» – 1:3
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 1:1
«Кристал Пэлас» - «Сандерленд» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0
«Вест Бромвич» - «Сток Сити» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:0
«Тоттенхэм» - «Мидслбро» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Манчестер Сити» - «Суонси» – 2:1
Прогноз «Советского спорта» - 3:1
Прогноз читателей – 2:1
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» – 0:3
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2
Общий счет – 25:16 в пользу сборной читателей.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 8-3.
В 25-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником AlexeyKolesnik.