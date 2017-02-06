Кубок шести наций: Шотландцы крепче, чем scotch

В минувшие выходные стартовал долгожданный Кубок шести наций по регби. Сенсации не заставили себя ждать, и уже в стартовом матче первого тура Шотландия одержала верх над сборной Ирландии.

Шотландия 27–22 Ирландия

«Чертополохи» ждали этого момента с далекого 2013 года, когда шотландцы последний раз одолели своих соперников со счетом 12-8. С самого дебюта встречи «скотты» показали, кто в доме хозяин. Первая попытка пришлась уже на восьмую минуту. Лучший игрок Кубка шести наций 2016 фулбек Стюарт Хогг принес пять очков, а капитан сборной Шотландии Грейг Лейдлоу был точен в реализации. Спустя десять минут дуэт повторил результативные действия и увеличил счет. Ирландия оказалась в затруднительном положении, проигрывая 21-8 к концу первого тайма.

Сказывалось отсутствие Джонатана Секстона и невнятная игра на ряде позиций. Но стоит отдать должное «клеверам». «Зеленые» смогли собраться и даже выйти вперед к завершению второго тайма. Удача все же улыбнулась шотландцам, и благодаря двум штрафным подопечные Верна Коттера праздновали сенсационную победу над одними из фаворитов турнира.

В составе сборной Шотландии лучшими однозначно можно признать Стюарта Хогга, который в итоге и стал MVP, а также Грейга Лейдлоу. Капитан был точен на штрафных и реализациях. Ирландия может похвастаться разве что успешными действиями Джека Магра в схватке и сольным проходом Робби Хеншоу сквозь шестерых защитников.

Англия 19–16 Франция

Главный фаворит и триумфатор прошлого Кубка сборная Англии в первом матче турнира создала себе немало проблем. Старинное историческое дерби с Францией превратилось в обстрел позиций противника штрафными. К экватору встречи счет был 9-9, а французы показывали более убедительную игру. Но бьющий «красных роз» Оуэн Фарелл был точен, и именно его штрафные стали ключевым элементом, склонившим чашу весов в сторону сборной Англии. Могла ли Франция одержать победу? Более чем. Возможно, французы просто забыли, как побеждать.

«Психология победителя» у англичан, которую им привил Эдди Джонс, сыграла важную роль в первых четырех очках для его команды. Что ждет сборную Англии в Уэльсе на заполненном до отказа стадионе – большой вопрос. Отношения между болельщиками команд не из лучших, поэтому «красным розам» не стоит надеяться на теплый прием. Серьезное сопротивление и давление с трибун обеспечены.

Тройка лучших у «красных роз» оказалась довольно непредсказуемой: Эллиот Дэйли, Джеймс Хэскелл и Бен Те'о. Последние двое вышли на замену после 60-й минуты. В стане французов ожидаемо прекрасно проявил себя 31-летний фланкер Луи Пикамоль, а компанию ему составил Раба Слимани.

Италия 7–33 Уэльс

Пожалуй, главный аутсайдер с коэффициентом 1/1000 на победу в Кубке шести наций, сборная Италии, не смогла даже навязать борьбу мощной команде из Уэльса. Футбольный клуб «Рома» из Рима щедро отдал в пользование «адзурри» свой стадион «Стадио Олимпико», перенеся матч против «Фиорентины». Но даже такой жест доброй воли не помог «синим». В итоге 7-33 поражение в родных стенах. Несмотря на крупный счет, регбисты из Италии смогли даже закончить первый тайм с перевесом 7-3.

Можно было надеяться хотя бы на один балл по завершении матча по новой системе. (За поражение менее чем в 7 очков проигравшим начисляется 1 бонусный балл). Увы, но «комбо» из трех штрафных и трех попыток с реализациями валлийцев перечеркнули все мечты и восстановили «статус кво». Сборная Италии занимает последнее место после первого тура с полным отсутствием очков, а Уэльс забирается на вершину.

В составе валлийцев трудно выделить кого-то персонально, благодаря четким слаженным командным действиям. Лучшим, пожалуй, стал ветеран Алан Вин Джонс. В список стоит добавить также Джорджа Норта и Джонатана Дэвиса с его фантастическим забегом на 50 метров. Что касается «адзурри», то претензий не может быть, наверное, только к Серджио Париссу, получившему оценку 8 баллов в соответствии с номером на футболке.

Следующие матчи (2-й тур) :

11 февраля, суббота

17.25 Италия – Ирландия

19.50 Уэльс – Англия

12 февраля, воскресенье

18.00 Франция – Шотландия