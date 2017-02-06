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Прогнозы Николая Яременко на матчи серии А: победят «Рома», «Милан» и «Ювентус»

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Прогнозы Николая Яременко на матчи серии А: победят «Рома», «Милан» и «Ювентус»
Источник: Reuters

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко дает прогнозы на матчи чемпионата Италии. 

Серия А ждет, серия А зовет, серия А манит.

Италия радует искрометным футболом.

Во вторник и в среду – три матча, из разрозненного набора туров – из 23-го, из 18-го.

Во вторник – «Рома – «Фиорентина». В 22.45 по Москве.

Не будет в «Роме» полузащитника Мохаммеда Салаха, который расстроен: в составе сборной Египта он завоевал лишь серебряные медали Кубка Африки. И к нам на Кубок конфедераций не приедет. Акклиматизация нужна парню. В финале воскресном было плюс 28 в тени. Мда, позавидуешь… Когда же закончится этот ужасный холод и начнется эта ужасная жара…

«Рома» бежит за лидером. Победа вернет ей вторую строчку. «Фиалки» отстают. И я ставлю на победу хозяев со счетом 2:0.

В среду – два матча.

«Кротоне» – «Ювентус». Тут нет вопросов. Аутсайдер проиграет будущему чемпиону. 0:3. И забудьте о борьбе. Не понимаю, почему матч назначен на 18 часов по местному времени. Все-таки дети не должны видеть актов насилия и нетривиально-изощренного надругательства одних над другими на футбольном поле.

Поздним вечером – «Болонья» – «Милан». По турнирной таблице – и те, и другие сейчас унылые середнячки. Но полагаю, что все-таки середнячки середнячкам рознь. Ставлю на победу гостей с разницей в один мяч.

Итак, во вторник и в среду побеждают «Рома», «Милан» и «Ювентус».

Следите за матчами с «Советским спортом» и высокодуховно наслаждайтесь!

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