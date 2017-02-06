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«Он спустит все деньги на водку». Почти все, что нужно знать о новичке «Локо»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стивен Колкер
Стивен КолкерИсточник: Associated Press

В последний день трансферного окна в Европе московский «Локомотив» шокировал всю Великобританию. Железнодорожники якобы взяли в аренду экс-игрока сборной Англии Стивена Колкера, ранее выступавшего в составе клуба «Куинз Парк Рейнджерс». И, хоть трансфер футболиста пока не подтвержден официально, многие считают его уже делом решенным.

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С вокзала в «железнодорожники»

«Как можно было променять нашу премьер-лигу на их?!» – писали британские болельщики в комментариях к новости о громкой аренде.

В Британии молодой футболист имел вполне себе комфортный контракт с зарплатой под 2,5 миллиона евро в год. Можно было и в ус не дуть и наслаждаться жизнью. Что же побудило его захотеть сорваться с места и отправиться в Россию, где по улицам ходят медведи, а вместо чая на завтрак люди пьют водку?

Через несколько дней после известия об аренде, мы узнали, почему Стивен так поспешно собирал чемоданы. В шоке были уже болельщики красно-зеленого клуба.

Стивен Колкер был признан виновным в уличных беспорядках. Оказалось, что еще в середине января он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, принялся бросаться на людей на одном из железнодорожных вокзалов Лондона. Полиции пришлось вмешать после того, как игрок попытался раскроить одному из прохожих череп увесистым временным заграждением.

«Теперь он в России спустит все деньги на водку», – написал один из английских болельщиков под новостью о пьяном дебоше.

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«Эль локо» для «Локо»

В итоге игрок отделался штрафом в размере порядка 700 фунтов стерлингов и небольшой суммой возмещения нанесенного ущерба. Но история на этом не заканчивается. И это – не самые лучшие новости для московского «Локомотива», готового принять в команду новичка.

Столичный клуб нашел настоящего дебошира-рецидивиста. Этот привод в полицию был далеко не первым в карьере молодого футболиста. Видимо, именно этим фактом и можно объяснить тот факт, что к 25-ти годам молодой и перспективный защитник успел сменить 9 клубов: «Тоттенхэм», «Йовил Таун», «Бристоль Сити», «Суонси», «Кардифф», «Куинз Парк Рейнджерс», «Саутгемптон», «Ливерпуль» и теперь, видимо, – «Локомотив».

В футболе таких игроков принято называть «эль локо». С испанского это переводится, как «сумасшедший».

В 2015 и 2011 годах Стивена Колкера уже арестовывали за похожие правонарушения и каждый раз выписывали штраф. В обоих случаях игрок, находясь в серьезном подпитии, если не сказать больше, устраивал драки, когда его пытались выпроводить из ночного клуба.

Повторение – мать учения

Вам это ничего не напоминает? В 2006 году в «Локомотив» уже переходил один британец. Звали его Гарри Лоуренс Джон О'Коннор. В России он быстро потерял место в составе. Больше, чем в футбольном клубе, его начали замечать в клубе ночном.

Вскоре он уехал в Великобританию. Оттуда сначала пришла новость, что футболисту пришлось провести полгода вне поля из-за проваленного допинг-теста. Якобы, он попался на кокаине. А в 2012 году его и вовсе поймали в автомобили с кокаином.

Несмотря на это, Гарри продолжает карьеру. Сейчас он выступает за клуб одной из низших шотландских игр «Селкирк», где, кстати, является играющим тренером.

О'Коннору остается пожелать удачи на новом поприще, а Стивену Колкеру – не разочаровать московский «Локомотив» так, как это сделал его соотечественник. Если, конечно, аренда все-таки состоится.

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