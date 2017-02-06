Красно-зеленая Балтика. В Калининграде строят свой «Локомотив»?

«Балтику» может возглавить экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко. И он не единственный человек из «Локо», кто может оказаться в клубе.

Накануне сообщалось, что президентом «Балтики» может стать Ольга Смородская. Правда, она эту информацию опровергает. А вот приход в клуб экс-спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова и Тимура Лепсая (президент одного из консалтинговых агентств) на управленческие должности реален.

– Прошло совещание, в котором приняли участие Котов и Лепсая. Черевченко в Калининграде пока нет. Вечером в понедельник состоится совет директоров клуба, на котором будет принято решение (о назначении), – сообщил ТАСС пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов.

Если в Калининграде и вправду думают о таких переменах, видимо, рассчитывают поднять клуб на более высокое место, нежели то, на котором «Балтика» находится сейчас. А именно – на предпоследнем, 17-м, в ФНЛ.

В Калининграде уже давно собираются замахнуться на элитный дивизион, где «Балтика» когда-то играла. Теперь в городе строят стадион к ЧМ-2018 – и в РФПЛ вроде как должно быть, где себя показать и на других поглядеть.

Ситуация у «Балтики» сложная. После 24 туров команду Игоря Захаряка плотно засосало на дно – до спасительного 15 места, откуда не вылетают в ПФЛ, 10 очков. Выправлять ситуацию, видимо, призваны сразу несколько опытных людей из РФПЛ.

Кроме того, приглашение новых лиц в клуб небезосновательн о: скоро руководство «Балтики» может смениться. А за ним и курс. И связаны эти перемены якобы с потенциальным новым инвестором, который может помочь клубу в результате проходящих сейчас переговоров.

Инвестор может серьезно помочь команде не столько в этом, сколько в следующем сезоне. Главное – сохранить место в ФНЛ, а в следующем сезоне пробиваться в РФПЛ.

Вряд ли Черевченко и компания согласятся на работу с аутсайдером лиги без гарантий (хотя и гарантия, как известно – не всегда гарантия). Сложно представить, что Котову не выделят бюджет на трансферы, а Черевченко предложат работать с тем составом, что есть сейчас. Это касается и спонсора. Инвестор готов поверить в мечту, в клуб, в идею, если над ее реализацией будут работать известные специалисты. Например, Черевченко с Котовым.

Прогнозы вот какие.

Вариант первый. В клуб приходят Котов, Черевченко, Лепсая. Покупаются новые игроки, кого-то берут в аренду. Клуб сохраняет место в ФНЛ и ставит амбициозную задачу выхода в РФПЛ в сезоне-2017/18.

Вариант второй. В клуб приходят Котов, Черевченко, Лепсая. Кого-то из игроков покупают, кого-то берут в аренду. Клуб сохраняет место в ФНЛ и ставит задачу скромнее: выйти в РФПЛ в течение двух последующих сезонов.

Вариант третий. Как в армавирском «Торпедо». Приходят Котов, Черевченко и Лепсая, что никак не сказывается на результатах. Задача сохранения прописки в ФНЛ проваливается. Клуб вылетает в ПФЛ. Все трое покидают «Балтику». Инвестор – тоже.

Ренессанс «Балтики» на багаже «Локомотива» – штука интересная. Под амбициозный (по меркам региона) проект наконец-то нашелся спонсор, есть рабочая договоренность с экс-представител ями «Локомотива», строится красавец-стадион – что может быть лучше?

Только бери и делай. А мы понаблюдаем.