Восемь сюрпризов от Знарка. Рейтинг дебютантов сборной России на Шведских играх
«Советский спорт» представляет новых игроков сборной России, вызванных из клубов КХЛ на третий этап Евротура.
Главный тренер сборной Олег Знарок продолжает придерживаться выбранной с начала этого сезона тактики. Матчи Евротура превратились для нашей национальной команды в полигон для испытания новичков. И в первую очередь – молодых игроков.
В феврале в нашу главную национальную команду вызвано сразу восемь дебютантов! С удовольствием представляем их вашему вниманию. И попробуем определить – чем же они привлекли наставников сборной России.
1. Кирилл Капризов
Нападающий. 19 лет. «Салават Юлаев». В этом сезоне провел 47 матчей в КХЛ. Набрал 42 (20+22) очка. Про показателе полезности «+7» и 64 минутах штрафа.
Капризов в рекомендациях, пожалуй, не нуждается. Капитан нашей «бронзовой» молодежной сборной прекрасно известен болельщикам, как игрок с не по годам высоким индивидуальным уровнем мастерства и хорошим голевым чутьем.
Перейдя летом из «Кузни» в «Салават» Кирилл сразу стал одним из лидером уфимской команды и ее лучшим снайпером. Не заметить такого форварда было просто невозможно.
Все о Еврохоккейтуре
2. Илья Самсонов
Вратарь, 19 лет. «Металлург» (Магнитогорск). 26 матчей в КХЛ. Процент отраженных бросков – 93,3. Коэффициент непробиваемости – 2,26. Один матч на «0».
Еще один из героев молодежного чемпионата мира-2017. Именно благодаря надежнейшей игре своего голкипера сборная России наравне билась с соперниками из США, Канады и Швеции.
Свое мастерство Самсонову постоянно приходится демонстрировать и в клубе. А ведь в «Магнитке» Илье живется непросто – надо соперничать за место в воротах с известным голкипером Василием Кошечкиным. Однако и за спиной знаменитого партнера юниор не затерялся. И свою команду ни разу не подвел. Единственное чего ему не хватает сейчас – это практики. В том числе и международной.
3. Захар Арзамасцев
Защитник. 24 года. «Салават Юлаев». 57 матчей. 19 (10+9) очков.24 штрафных минуты. «+10».
На первый взгляд может показаться странным, что из терпящей бедствие уфимской команды в сборную вызваны сразу два дебютанта.
Однако мимо Арзамасцева, что называется, не пройдешь. «Салават» проигрывает матчи с крупным счетом. Но при этом коэффициент полезности у Захара – высочайший в команде, плюс 10. Такому могут позавидовать защитники и в куда более ныне успешных клубах.
Да и десять заброшенных шайб – не лишние. Все это говорит о том, что в своих микроматчах уфимский защитник сражается до конца. Ценнейшее качество в хоккее.
Таблица Еврохоккейтура
4. Максим Мамин
Нападающий. 22 года. ЦСКА. 40 матчей. 20 (11+9) очков. 15 штрафных минут. «+14».
Очень крепкий форвард, из которого Дмитрий Квартальнов вылепил за три сезона настоящего ледового бойца. В 2015 году Мамин был признан лучшим новичком КХЛ. В 2016-м он дошел с ЦСКА до седьмого матча финала Кубка Гагарина. И напомню, что единственная шайба армейцев в том решающем поединке, где они все же уступили 1:3, - на счету Максима.
Сейчас Мамин вновь проходит очень неплохой сезон, доказывая, что ЦСКА и без Радулова – очень грозная сила.
5. Егор Рыков
Защитник. 19 лет. СКА. 44 матча. 9 (0+9) очков. 6 штрафных минут. «+11».
Еще один игрок молодежной сборной России. Пусть и не такой заметный, как Капризов или Самсонов… Однако Рыков проявил себя на МЧМ защитником-униве
Подкупает и то, что Егор в клубе играет под руководством Знарка. И в данном случае тренер сборной четко понимает, что этот парень дорос до уровня национальной команды. При том, что защитников-асов в СКА хватает. И проявить себя на их фоне очень непросто.
6. Артем Федоров
Нападающий. 23 года. Динамо (Москва). 26 (10+16) очков. 18 штрафных минут. «+4».
Для многих специалистов Федоров продолжает оставаться «темной лошадкой». Ведь, по сути, форвард проводит в КХЛ только первый полноценный сезон, пробившись в главную команду «Динамо» через фарм-клуб в Балашихе.
Однако в нынешнем чемпионате, Артем вышел уже на четвертое место среди бомбардиров бело-голубых. Вызов в сборную для него – некий аванс и вызов. Подтвердить свой уровень в международном турнире будет непросто. Посмотрим. Кстати, в клубе Федоров прославился точными буллитами. А это и в сборной может здорово пригодиться.
Расписание матчей
7. Алексей Кручинин
Нападающий. 25 лет. «Трактор». 24 (10+14) очка. 6 штрафных минут. «+14».
Воспитаннику петербуржского хоккея пришлось изрядно помотаться по клубам КХЛ, чтоб доказать свою состоятельность. Но вот, наконец, Кручинин осел в Челябинске. И вот уже второй сезон кряду показывает неплохую статистику, причем прилично прибавляет во всех компонентах.
Проверки в составе сборной он заслужил именно стабильностью и трудолюбием.
8. Дамир Мусин
Защитник. 22 года. «Ак Барс». 7 (2+5) очков. 10 штрафных минут. «+13».
Наверное, имя этого защитника знают только специалисты и болельщики казанского клуба. Ну а мы просто отметим, что Мусин – самый надежный защитник «Ак Барса» в этом сезоне. Это уже само по себе говорит о многом.
К тому же Дамир рос в Казани под руководством знаменитого Зинэтулы Билялетдинова. И это еще один огромный плюс в его портфолио. Этакий своеобразный знак качества.
Полная статистика турнира