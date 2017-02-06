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Восемь сюрпризов от Знарка. Рейтинг дебютантов сборной России на Шведских играх

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Восемь сюрпризов от Знарка. Рейтинг дебютантов сборной России на Шведских играх
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» представляет новых игроков сборной России, вызванных из клубов КХЛ на третий этап Евротура.

Главный тренер сборной Олег Знарок продолжает придерживаться выбранной с начала этого сезона тактики. Матчи Евротура превратились для нашей национальной команды в полигон для испытания новичков. И в первую очередь – молодых игроков.

В феврале в нашу главную национальную команду вызвано сразу восемь дебютантов! С удовольствием представляем их вашему вниманию. И попробуем определить – чем же они привлекли наставников сборной России.

1. Кирилл Капризов

Нападающий. 19 лет. «Салават Юлаев». В этом сезоне провел 47 матчей в КХЛ. Набрал 42 (20+22) очка. Про показателе полезности «+7» и 64 минутах штрафа.

Капризов в рекомендациях, пожалуй, не нуждается. Капитан нашей «бронзовой» молодежной сборной прекрасно известен болельщикам, как игрок с не по годам высоким индивидуальным уровнем мастерства и хорошим голевым чутьем.

Перейдя летом из «Кузни» в «Салават» Кирилл сразу стал одним из лидером уфимской команды и ее лучшим снайпером. Не заметить такого форварда было просто невозможно.

Все о Еврохоккейтуре

2. Илья Самсонов

Вратарь, 19 лет. «Металлург» (Магнитогорск). 26 матчей в КХЛ. Процент отраженных бросков – 93,3. Коэффициент непробиваемости – 2,26. Один матч на «0».

Еще один из героев молодежного чемпионата мира-2017. Именно благодаря надежнейшей игре своего голкипера сборная России наравне билась с соперниками из США, Канады и Швеции.

Свое мастерство Самсонову постоянно приходится демонстрировать и в клубе. А ведь в «Магнитке» Илье живется непросто – надо соперничать за место в воротах с известным голкипером Василием Кошечкиным. Однако и за спиной знаменитого партнера юниор не затерялся. И свою команду ни разу не подвел. Единственное чего ему не хватает сейчас – это практики. В том числе и международной.

3. Захар Арзамасцев

Защитник. 24 года. «Салават Юлаев». 57 матчей. 19 (10+9) очков.24 штрафных минуты. «+10».

На первый взгляд может показаться странным, что из терпящей бедствие уфимской команды в сборную вызваны сразу два дебютанта.

Однако мимо Арзамасцева, что называется, не пройдешь. «Салават» проигрывает матчи с крупным счетом. Но при этом коэффициент полезности у Захара – высочайший в команде, плюс 10. Такому могут позавидовать защитники и в куда более ныне успешных клубах.

Да и десять заброшенных шайб – не лишние. Все это говорит о том, что в своих микроматчах уфимский защитник сражается до конца. Ценнейшее качество в хоккее.

Таблица Еврохоккейтура

4. Максим Мамин

Нападающий. 22 года. ЦСКА. 40 матчей. 20 (11+9) очков. 15 штрафных минут. «+14».

Очень крепкий форвард, из которого Дмитрий Квартальнов вылепил за три сезона настоящего ледового бойца. В 2015 году Мамин был признан лучшим новичком КХЛ. В 2016-м он дошел с ЦСКА до седьмого матча финала Кубка Гагарина. И напомню, что единственная шайба армейцев в том решающем поединке, где они все же уступили 1:3, - на счету Максима.

Сейчас Мамин вновь проходит очень неплохой сезон, доказывая, что ЦСКА и без Радулова – очень грозная сила.

5. Егор Рыков

Защитник. 19 лет. СКА. 44 матча. 9 (0+9) очков. 6 штрафных минут. «+11».

Еще один игрок молодежной сборной России. Пусть и не такой заметный, как Капризов или Самсонов… Однако Рыков проявил себя на МЧМ защитником-универсалом. Надежным в обороне и способным подключиться к атаке. Ну как забыть его гол в ворота канадцев! Такие шайбы на особом счету.

Подкупает и то, что Егор в клубе играет под руководством Знарка. И в данном случае тренер сборной четко понимает, что этот парень дорос до уровня национальной команды. При том, что защитников-асов в СКА хватает. И проявить себя на их фоне очень непросто.

6. Артем Федоров

Нападающий. 23 года. Динамо (Москва). 26 (10+16) очков. 18 штрафных минут. «+4».

Для многих специалистов Федоров продолжает оставаться «темной лошадкой». Ведь, по сути, форвард проводит в КХЛ только первый полноценный сезон, пробившись в главную команду «Динамо» через фарм-клуб в Балашихе.

Однако в нынешнем чемпионате, Артем вышел уже на четвертое место среди бомбардиров бело-голубых. Вызов в сборную для него – некий аванс и вызов. Подтвердить свой уровень в международном турнире будет непросто. Посмотрим. Кстати, в клубе Федоров прославился точными буллитами. А это и в сборной может здорово пригодиться.

Расписание матчей

7. Алексей Кручинин

Нападающий. 25 лет. «Трактор». 24 (10+14) очка. 6 штрафных минут. «+14».

Воспитаннику петербуржского хоккея пришлось изрядно помотаться по клубам КХЛ, чтоб доказать свою состоятельность. Но вот, наконец, Кручинин осел в Челябинске. И вот уже второй сезон кряду показывает неплохую статистику, причем прилично прибавляет во всех компонентах.

Проверки в составе сборной он заслужил именно стабильностью и трудолюбием.

8. Дамир Мусин

Защитник. 22 года. «Ак Барс». 7 (2+5) очков. 10 штрафных минут. «+13».

Наверное, имя этого защитника знают только специалисты и болельщики казанского клуба. Ну а мы просто отметим, что Мусин – самый надежный защитник «Ак Барса» в этом сезоне. Это уже само по себе говорит о многом.

К тому же Дамир рос в Казани под руководством знаменитого Зинэтулы Билялетдинова. И это еще один огромный плюс в его портфолио. Этакий своеобразный знак качества.

Полная статистика турнира

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