Олег Браташ: У нас все игроки основные

На Дне открытых дверей олимпийской сборной России в Новогорске ее главный тренер Олег Браташ рассказал, как проходит сбор перед турниром на Кубок Словакии, который состоится 9-12 февраля.

- Как проходит сбор? С каким настроением прибыли в Новогорск кандидаты в олимпийскую сборную?

- Сбор начался в воскресенье. Мы погрузились в работу. Все кандидаты приехали с хорошим настроением. Тренируются с удовольствием.

- Но ведь кое-кто не доехал…

- Повреждение у Андрея Миронова, защитника опытного, проверенного. Он и на чемпионате мира играл, а на Евротуре в Финляндии был капитаном. Вместо него вызвали спартаковца Владислава Провольнева. Артема Ильенко из Ярославля заменил Антон Шенфельд из «Лады».

- Обычно вы собираетесь весной, перед чемпионатом мира. Теперь же – в феврале…

- Это не имеет никакого значения. Да и собираемся мы не один раз в год. Все у нас идет по плану. На любом турнире перед олимпийской сборной стоит одна и та же задача – готовить игроков для первой сборной. Проверять кандидатов для главной команды на международном уровне. Смотрим, как они себя показывают в новой обстановке. Ведь это совсем другие ощущения, которые отличаются от тех, когда играешь за клуб. Где все привычно и понятно. А здесь, в сборной новые требования и партнеры, возможно, другая тактика. Наконец, другая роль в команде. Надо быстро в новой обстановке адаптироваться. На деле не у всех это получается. Олимпийская сборная дает шанс заявить о себе. Весной этим шансом воспользовались Иван Телегин и Роман Любимов. Попали на чемпионат мира, завоевали бронзовые медали. Пример для остальных. Посмотрите внимательно на состав первой сборной - больше половины ее игроков прошли через олимпийскую, хотя ей всего год.

- В вашей олимпийской сборной этого созыва много новых лиц.

- Не стоит этому удивляться. Мы идем от задачи – проверить как можно больше кандидатов и никого не упустить. Поэтому вы правы – здесь, по сути, новая команда.

- Кто ее лидеры? Кого назначите капитаном? Не получи травму Миронов, наверняка бы носил капитанскую нашивку…

- Лидеров назовет игра. И только игра. Поэтому не делим команду на первую, вторую и так далее пятерку. А с капитаном определимся перед первым матчем.

- С вратарями определились? Кто первый? Кто второй? Кто третий?

- Еще раз повторяю: у нас нет разделения на основных и запасных. У нас все основные. Так и с вратарями. Планируем дать шанс каждому. Велика вероятность, что они проведут по матчу.

- По какому принципу формировали звенья?

- Времени наладить новые связи нет, поэтому пошли по проверенному пути – при формировании троек учитывали клубную принадлежность.

- Вы сохранили тренерский штаб с молодежного чемпионата мира в Канаде.

- С взаимодействием в тренерском штабе никаких проблем. Люди в нем хорошо знакомые – Брагин, Бабенко, Куликов.