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Азмун забивает, Джанаев здоров. Как «Ростов» подготовился к Лиге Европы

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Азмун забивает, Джанаев здоров. Как «Ростов» подготовился к Лиге Европы
Источник: ФК «Ростов»

Если в предыдущих контрольных матчах тренерский штаб «Ростова» экспериментировал и просматривал потенциальных новичков, то в игре с «Тромсе» вышел практически оптимальный состав. Исключение – Навас, который получил передышку. Место ветерана в центре защиты занял Кудряшов, а Терентьев действовал на краю обороны.

В остальном все привычно. Навесы Калачева, быстрые атаки с участием Полоза и Азмуна, умная игра Нобоа… Арсенал у «Ростова – прежний.

К 63-й минуте «Ростов» выигрывал у норвежцев 2:0 (отличились Мевля и Азмун) и состав желто-синих серьезно изменился. На поле появился Девич, который и установил окончательный счет – 3:1. Это был первый гол форварда за «Ростов».

На двух сборах «Ростов» провел семь матчей. Ни в одном из них желто-синие не проиграли. Результат в таких матчах вторичен, но оптимизма у болельщиков донской команды стало больше.

Но были поводы и для беспокойства. Например Джанаев пропустил почти все контрольные игры и вышел на поле лишь в этой игре. Такой перерыв объясняется тем, что в «Ростове» решили не рисковать здоровьем Сослана. Зимой он прошел курс восстановления после травмы плеча и сейчас находится под пристальным наблюдением врачей. И на тренировках, кстати, работает без ограничений:

Training⚽️⚽️⚽️🙌#fcrostov#goalkeepertraining#джанаев#35

Видео опубликовано sosik8787 (@sosik8787)

Если с обороной и средней линией в «Ростове» все понятно, как команда будет действовать в нападении – вопрос, над которым тренерам «Спарты» придется поломать голову.

Сейчас у Курбана Бердыева есть шесть футболистов, которые могут сыграть в атаке. Думбия из-за участия в Кубке Африки пропустил оба сбора, и играть со «Спартой» вряд ли сможет, Григорьев на Дону совсем скис. Остаются Полоз, Азмун, Бухаров и Девич. Первые двое номинально основные форварды, но уж слишком хорошо в ОАЭ и Турции выглядел Бухаров (забил четыре гола), а Девич точно подписывал контракт не для того, чтобы смотреть футбол со скамейки запасных.

Как разместить четырех сильных форвардов на поле – головоломка для тренерского штаба, но Курбан Бердыев славится тем, что может решить любую задачу.

К игре со «Спартой», которая должна состояться 16 февраля в Ростове-на-Дону, желто-синие будут готовиться в Белеке. Тренировки в Турции начнутся 10 февраля и продолжатся до 14-го числа. Такое решение связано с погодными условиями в Ростове-на-Дону, где в ближайшее время ожидаются морозы и снегопады.

«Ростов» — «Тромсе» (Норвегия) – 3:1 (1:0)

Голы «Ростова»: Мевля, 44 – 1:0, Азмун, 51 – 2:0, Девич, 89 – 3:1

«Ростов»: Джанаев, Калачев (Скопинцев, 63), Мевля, Гранат, Терентьев (Киреев, 63), Кудряшов, Гацкан, Нобоа (Байрамян, 63), Ерохин (Препелицэ, 63), Полоз (Бухаров, 63), Азмун (Девич, 63) 

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