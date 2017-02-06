К «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцев

До матча «Андерлехт» – «Зенит» остается десять дней. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, в каком состоянии находятся питерцы.

Кастинг ради кастинга

В это межсезонье «Зенит» держал в курсе всех событий, усердно тренировался, играл в режиме «нон стоп». Но в то же время делал все для того, чтобы мы ничего не поняли. Казалось бы, после одиннадцати (!) спаррингов должно сформироваться представление о команде: о ее основе, резерве, тренерских наработках, сильных и слабых качествах. Но никакого представления нет. Это как с книгой. Бывает, начинаешь читать и странице на тридцатой осознаешь, что ничего не понимаешь. И тогда или перечитываешь заново, или двигаешься дальше. Или откладываешь в сторону до лучших времен.

Мирча Луческу не только предложил новую для нас методику подготовки к сезону, суть которой в выходе на пик формы через матчи. Он оригинально подошел к кадровому вопросу. Три десятка футболистов носились за мячом почти каждый день, все играли много и везде. И не всегда эту кадровую текучку удавалось отслеживать. Обычно в последних спаррингах, предшествующих первому официальному матчу, главный тренер моделирует основной состав и тактику. Но в матче с «Оденсе» приняли участие 20 футболистов. Даже Зуйков и Молло, которые не попали в заявку на Лигу Европы.

Зачем?

Хороший вопрос. Наверное, затем, что «Зенит» готовится к сезону, а не к «Андерлехту». Бельгийцев питерцы точно не боятся. Вот пример. «Зенит» совсем недавно заполучил Ивановича, и по идее Луческу должен был его наигрывать в центре обороны. (Шлифовка связки центрдефов – это вообще один из самых сложных и долгих процессов.) Но вместо этого серб выходил то в центре, то на фланге. Или еще. В матче с «Оденсе», который должен был стать чем-то вроде генеральной репетиции, не сыграли Кокорин и Жулиано. А уж они-то точно в стартовом составе.

Каждый раз Луческу бросал в бой новую обойму и лепил новые связки. Все это походило на кастинг ради кастинга. Надо на всех посмотреть, вдоволь налюбоваться. Основа подождет, спешить некуда. Хотя есть куда. В результате такой масштабной даже по меркам сборов ротации мы увидели в деле всех. И не увидели почти никого. Так, чтобы в памяти отложилось. Такой-то играл? Играл. И как он? Да бог его знает. На поле был, а что из себя представляет… Там их столько было, что голова кругом идет!

Остается надеяться, что голова кругом идет не только у нас, но и у тренерского штаба «Андерлехта». Там, должно быть, в шоке. К чему готовиться? И к кому?

Капкан для Луческу

При таком кадровом подходе, конечно, наивно было ждать от питерцев четкой командной игры. Удивительно, но на втором сборе «Зенит» смотрелся хуже, чем на первом. Хотя должно быть наоборот. По логике. Не по Луческу. При этом в соперниках были отнюдь не европейские гранды. Единственный приличный оппонент – пражская «Спарта», которая тоже готовится к плей-офф Лиги Европы и по идее находится примерно на одной стадии готовности с питерцами. И против этого приличного соперника «Зенит» только две позиционные атаки завершил ударами. А состав-то был боевой.

Куда-то улетучился атакующий потенциал. Средний показатель «Зенита» на втором сборе – 8 ударов за матч. В первой части сезона было почти 13. Статистика ключевых передач – 17 против 24. Огромная разница. «Спарте» «Зенит» уступил еще и в борьбе – 41% против 59%. А вот еще: 58% удачных обводок против 81%, 27% удачных отборов против 55%. Клубу уровня плей-офф Лиги Европы «Зенит» уступил по всем показателям. А значит, проблемы не только игровые, но и функциональные. Или футболисты настолько «наелись» этими спаррингами, что просто отбывали номер.

Сам Луческу после «Спарты» отмечал:

– Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру.

А стоило ли перегружать календарь контрольными матчами? «Ростов» тоже готовится к плей-офф Лиги Европы, но сегодня проведет шестой спарринг. А «Краснодар» – пятый. В два раза меньше, чем «Зенит». Столь плотный график и стал первопричиной кадрового хаоса. Когда много матчей, тренер вынужден распределять нагрузку между игроками, то есть проводить ту самую ротацию. Но в зенитовском случае в ней не видно ни логики, ни здравого смысла. Не перемудрил ли Мистер? Не загнал ли сам себя в капкан?

Может быть, Луческу все сделал правильно. Да и кто мы такие, чтобы учить тренера с 40-летним стажем работе на межсезонных сборах? Да мы, собственно, и не учим. Так, делимся впечатлениями. И формулировки, заметьте, очень осторожные. Не написано, что логики и здравого смысла нет. Написано, что их не видно. Пока «Зенит» кажется слишком сырым: основа не провела ни одного полного матча (отчасти с «Легией»), командная игра стала хуже, не хватает кондиций. К «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Пока. Еще есть десять дней. А это много.

Что другие?

«Краснодар» готовится более консервативно. Все новички в строю. По-прежнему не хватает Мамаева. Командные показатели пока очень скромные – есть пробелы в организации игры в центре и в атаке. Даже Смолов ни разу не забил.

А «Ростов» – самый засекреченный клуб межсезонья. И сам матчи не показывает, и другим не дает, как было с «Жилиной». Но за него как-то спокойно. Во-первых, ростовчане раньше всех вышли из отпуска – 6 января. Во-вторых, Курбан Бердыев.