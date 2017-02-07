Шаманы, красотки и дьявольский боди-арт. Трибуны Кубка Африки в фотографиях
Кубок африканских наций по футболу завершился победой сборной Камеруна, и настало время взглянуть на самое зрелищное, что могло быть во время турнира. Удивительные африканские болельщики – в самой красочной фотостатье дня.
Такие эмоции испытывает любой болельщик, когда его сборная одерживает волевую победу в финале турнира.Источник: Reuters
Прозвище камерунцев, как известно, «неукротимые львы». Фанаты полностью доказывают обоснованность этого названияИсточник: Reuters
Чтобы заплести такие косички, потребуется времени в 2-3 раза больше, чем идет футбольный матч. Но ради любимой сборной Габона можно сделать и не такоеИсточник: Reuters
Победа в номинации на самый крутой головной убор отходит вот этому господинуИсточник: Reuters
Супергероям иногда тоже хочется отдохнуть от спасения мира и посмотреть хороший футболИсточник: Reuters
Кубок Африки вряд ли сможет конкурировать с Южной Америкой по концентраций знойных красоток на трибунах, но и тут можно встретить симпатичных болельщицИсточник: Reuters
Библия не помогла сборной Ганы одержать победу даже в матче за третье место и «черные звезды» остались ни с чемИсточник: Associated Press
Стоит только подумать о том, какая температура внутри этого костюма и уже становится дурно. Но пантера, видимо, давно привыкла к этому, как и к просьбам сделать селфиИсточник: Associated Press
Фанат сборной Туниса нашел себе прямого конкурента в лице...Источник: Reuters
...этого не менее доброго египтянина. В битве сурового мужского бодиарта побеждает Египет, ведь их сборная дошла до финала турнира.Источник: Reuters
Ни одно крупное соревнование не обходится без болельщиков, решивших рвануть на поле и собрать пару просмотров на ютубе. На Кубке Африки желающих было много, но служба охраны относилась ко всем с нежностьюИсточник: Reuters
Африканские шаманы - большие любители наложить проклятия на команду соперника или поднять дух своим любимцам, предсказав великие победы.Источник: Reuters
И кто знает, может быть именно этот человек обеспечил сборной Буркина-Фасо бронзовые медали...Источник: Associated Press
Сборная Конго неожиданно заняла первое место на групповом этапе, чем изрядно удивила своих болельщиков. К сожалению для них, пройти Гану в четвертьфинале оказалось не по силам «красным дьяволам»Источник: Associated Press
Болельщица сборной Камеруна предупреждает египтян - в финале вам придется несладко! И она оказалась права.Источник: Reuters
Болельщики сборной Египта и сами кого хочешь напугаютИсточник: Reuters
Ивуарийцам впору было метать копья на поле. Их сборная, будучи действующим чемпионом турнира, не сумела даже выйти из группы...Источник: Getty Images
Песнопения под бой барабанов звучат намного лучше, чем вувузелы. Вы ведь помните вувузелы?Источник: Associated Press
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