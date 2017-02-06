Денисов в «Локо» надолго. Свежие трансферные новости и слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
ДЕНИСОВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «ЛОКОМОТИВОМ»
Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом», который начнет действовать с июня 2017 года.
– Игорь Денисов подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом». Теперь он – полноценный, с точки зрения контрактных обязательств, член клуба», – прокомментировал новость пресс-атташе «Локо» Андрей Бодров.
Сейчас Денисов выступает за «железнодорожник
В нынешнем сезоне футболист сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.
Что касается нападающего Александра Прудникова, то его в «Локо», скорее всего, не будет.
ДЖАФАР СЫГРАЛ ЗА «УРАЛ»
Нападающий Абдулла Джафар принял участие в контрольном матче «Урал» – «Уфа» (0:1). Футболист вышел на поле в составе клуба из Екатеринбурга и не отметился результативными действиями.
Напомним, что в январе Джафар проходил просмотр в ЦСКА, но армейцы не стали подписывать контракт с форвардом.
ЗОТОВ ПЕРЕШЕЛ В «КРЫЛЬЯ»
Защитник Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.
Последним клубом футболиста была краснодарская «Кубань». Зотов уже приступил к тренировкам на сборе, который проходит в Турции.
Кроме этого, самарский клуб объявил о прекращении сотрудничества с защитником Алексеем Концедаловым.
ШАНДАО ОСТАНЕТСЯ В «АНЖИ»
Защитник «Анжи» Шандао не намерен покидать клуб из Махачкалы. Об этом футболист заявил в интервью изданию UOL.
– Мой контракт рассчитан еще на 2,5 года, и я не стал расторгать его без получения соответствующей компенсации. Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве стран Европы, и теперь я вновь тренируюсь с командой, – сказал Шандао.
Напомним, что на услуги защитника претендовал бразильский клуб «Гремио».
Контракт Шандау с «Анжи» рассчитан до лета 2019 года.
ЗАЩИТНИК «АМКАРА» УШЕЛ В АРЕНДУ
Защитник «Амкара» Сослан Таказов на правах аренды перешел в астраханский «Волгарь». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2016/17.
В «Амкаре» Таказов играет с 2014 года. На его счету 11 матчей за пермяков и 1 гол.