Денисов в «Локо» надолго. Свежие трансферные новости и слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ДЕНИСОВ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «ЛОКОМОТИВОМ»

Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом», который начнет действовать с июня 2017 года.

– Игорь Денисов подписал долгосрочный контракт с «Локомотивом». Теперь он – полноценный, с точки зрения контрактных обязательств, член клуба», – прокомментировал новость пресс-атташе «Локо» Андрей Бодров.

Сейчас Денисов выступает за «железнодорожник ов» на правах бесплатной аренды, контракт футболиста с «Динамо» истечет ближайшим летом.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.

Что касается нападающего Александра Прудникова, то его в «Локо», скорее всего, не будет.

ДЖАФАР СЫГРАЛ ЗА «УРАЛ»

Нападающий Абдулла Джафар принял участие в контрольном матче «Урал» – «Уфа» (0:1). Футболист вышел на поле в составе клуба из Екатеринбурга и не отметился результативными действиями.

Напомним, что в январе Джафар проходил просмотр в ЦСКА, но армейцы не стали подписывать контракт с форвардом.

ЗОТОВ ПЕРЕШЕЛ В «КРЫЛЬЯ»

Защитник Георгий Зотов стал игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарской команды.

Последним клубом футболиста была краснодарская «Кубань». Зотов уже приступил к тренировкам на сборе, который проходит в Турции.

Кроме этого, самарский клуб объявил о прекращении сотрудничества с защитником Алексеем Концедаловым.

ШАНДАО ОСТАНЕТСЯ В «АНЖИ»

Защитник «Анжи» Шандао не намерен покидать клуб из Махачкалы. Об этом футболист заявил в интервью изданию UOL.

– Мой контракт рассчитан еще на 2,5 года, и я не стал расторгать его без получения соответствующей компенсации. Зимнее трансферное окно закрылось в большинстве стран Европы, и теперь я вновь тренируюсь с командой, – сказал Шандао.

Напомним, что на услуги защитника претендовал бразильский клуб «Гремио».

Контракт Шандау с «Анжи» рассчитан до лета 2019 года.

ЗАЩИТНИК «АМКАРА» УШЕЛ В АРЕНДУ

Защитник «Амкара» Сослан Таказов на правах аренды перешел в астраханский «Волгарь». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2016/17.

В «Амкаре» Таказов играет с 2014 года. На его счету 11 матчей за пермяков и 1 гол.