Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА- : -ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Решили открыть клуб, но это была катастрофа – рубль обвалился»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Волков
Александр ВолковИсточник: Associated Press

После триумфа в олимпийском Лондоне, куда Александр Волков отправился с больным правым коленом, ему пришлось перенести еще две операции на этом самом колене, пропустить год и вновь выйти на прежний уровень. А в январе Александр вернулся в московское «Динамо», где 15 лет назад начинал свою карьеру.

Окончание. Начало ЗДЕСЬ

«НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ПОСЕЛЮСЬ В КАЗАНИ»

- Вы четыре года провели в Казани. Однажды сказали местным журналистам, что вам здесь нравится, и возможно, осядете в Казани после окончания карьеры. Искренне говорили, или это реверанс в адрес хозяев?
- Совершенно искренне. Не исключено, что поселюсь в Казани. Друзей там осталось много и сам город мне нравится.

- В 2015 году вы открыли в Казани клуб единоборств Golden Tiger. Не самое удачное время для занятия бизнесом.
- Да вообще была катастрофа. Сделали ремонт, надо закупать инвентарь за границей, а тут рубль обвалился, цены скакнули сразу на 30 процентов.

- Как же решились на этот проект?
- Из-за своей неопытности. Скажу так – это была ошибка. Получилось так, что заниматься клубом не было никакой возможности, так как я продолжил спортивную карьеру.

- Но у вас ведь были еще два партнера.
- Один сразу отсеялся, и остались мы вдвоем. Но у меня дела, у него дела. В таких обстоятельствах развивать клуб сложно.

- Сейчас клуб существует?
- Пока существует.

- Продавать не собираетесь?
- Давайте не будем в эту тему углубляться. Если нет возможности заниматься бизнесом каждый день, не стоит начинать. Поэтому спортсмены в основном недвижимость скупают, чтоб не заморачиваться.

- Видел фото, где вы с двумя гантелями выглядите, как настоящий армрестлер. Подкачались в своем клубе? 
- Я из Италии вернулся подкачанным, а затем был период, когда не играл целый год после операции, поэтому занимался саморазвитием. Но это все быстро уходит, когда в волейбол возвращаешься.

- У вас большие тату на предплечьях. Одну разглядел на фото – дракон…
- Да, дракон, который охраняет волейбольный мяч. На другом предплечье – олимпийские кольца, 2012 год и богиня победы Ника.

Воспитываем молодёж😜💪 #rio2016 #volleyball #russia

Фото опубликовано Волков Александр (@vulf18)

«ОЛИМПИЙСКУЮ МАШИНУ НЕ ПЕРЕКРАШИВАЛ»

- Зачем вы перекрасили в золотой цвет автомобиль Audi А8, подаренный за победу на Олимпиаде в Лондоне…
- Не перекрашивал, журналисты однажды ошибочно написали, так в интернете ошибка и ходит. Я покрыл кузов золотистой пленкой. Если снять пленку, автомобиль выглядит, как новый. Продавать? Нет, не собираюсь. Машина в отличном состоянии, пробег небольшой. И самое главное – там много места, ноги свободно помещаются.

- Какова судьба таблички, которая была на машине: «Сборная России - Волков Александр»?
- Не поверите – до сих пор лежит в багажнике, все четыре года!

- У вас действительно айфон и часы золотого цвета?
- Тут вот какая история. Когда после Италии приехал играть в Казань, у меня не было машины. Пришлось купить. Я покрыл ее пленкой – золотым карбоном. После этого мы выиграли чемпионат России, Лигу чемпионов, Мировую лигу, а потом и золото Олимпиады. И я решил: раз так все хорошо идет, пусть и олимпийская Audi будет такого же цвета.
На счет часов, – да, золотые, айфон под позолоту тоже был, но сейчас – вот, - Александр достает телефон белого цвета, на обратной стороне наклейка с изображением волка.

- В 2015 году вы тренировались в «Зените», но контракта ведь у вас не было?
- Не было. После Олимпиады я сделал операцию на правом колене, начал восстанавливаться. Попросил у Владимира Романовича (Алекно. – Прим. ред.) разрешения тренироваться с командой, а так получится, что даже сыграл за «Зенит» ближе к концу сезона. А мне даже в результате заплатили небольшую сумму.

- В Казани много команд высших дивизионов. На футбол, хоккей часто выбирались?
- Я не фанат какого-либо вида спорта. Если играет кто-то из знакомых, могу прийти поболеть. Но выбирался не часто, у самого был жесткий график.

- В ноябре 2015 вы перешли в уфимский «Урал», стали там лидером, вернулись в сборную. Все правильно?
- Правильно. «Урал» стал трамплином, чтобы опять вернуться на свой уровень. Такую цель я себе и ставил, принимая предложение из Уфы – обрести себя после травмы и попасть в сборную. Так все и получилось.

- Чем Уфа удивила?
- Своеобразный город. Но уфимцы считают, что Уфа лучше Казани. Однако в Татарстане противоположное мнение. Я считаю, что в Казане более развита инфраструктура.

- В октябре 2016 года вы подписали контракт с «Газпромом-Югрой«, но через три месяца соглашение с сургутским клубом было расторгнуто. Причина?
- Мы с Рафаэлем Талгатовичем Хабибуллиным (президентом и главным тренером «Газпрома-Югры». – Прим. ред.) договорились, что по итогам каждого месяца обсуждаем мою игру. Потому что я в Сругуте играл только доигровщика.

- С вашим-то ростом. Почему решили сменить амплуа?
- Захотелось больше времени проводить на площадке. Центральному часто приходится меняться. Понятно, что в «Динамо» или «Зените» доигровщиком стать сложно, там такие зубры на этой позиции. А в Сургуте была возможность попробовать себя в новой роли. Рафаэль Талгатович согласился. Но, видимо, что-то его не устроило. Мы поговорили, поблагодарили друг друга и расстались.

- Жить в Сургуте сложно?
- Сложновато – очень холодно зимой. Я застал температуру в минус 50. И рад, что в таких экстремальных условиях удалось себя испытать. При такой температуре тяжело дышать. Я ходил в маске, шапке, капюшоне, виднелись только глаза. Но все время пребывания в Сургуте всегда ходил пешком – до зала было пять минут ходьбы.

«НАМ НЕ ХВАТИЛО ТРЕХ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ»

- В чем сборная образца Рио-2016 уступала команде, победившей на Олимпиаде в Лондоне?
- Я могу высказать только свое мнение. Нам не хватило трех людей из основного состава: Маркина, Бережко и Мусэрского. Команда выдала свой максимум – мы могли занять четвертое место, мы его и заняли. На тот момент это был наш потолок. У нас был маленький шанс обыграть американцев в матче за бронзу, но соперники не позволили нам этого сделать. В последний момент они включились и совершили камбэк.

- Вы пересекались с новым тренером мужской сборной Сергеем Шляпниковым. Что о нем скажете?
- Я три года играл в молодежных командах до 19 и до 21 года, которые он тренировал. Мы выиграли два чемпионата Европы, а на чемпионате мира в финале проиграли бразильцам.
Сергей Константинович – жесткий тренер, который умеет добиваться поставленных целей. У него своя система тренировок. Но прошло много лет с тех пор, как мы пересекались в работе, возможно, он в чем-то изменился.

- Вы готовы вернуться в сборную?
- Начнем с того, что пока меня в сборную никто не приглашал. Прошедший год был очень тяжелым для меня, поэтому 2017-й я бы посвятил восстановлению моральному и физическому и взял бы небольшую паузу. А дальше посмотрим.

- Сколько еще сезонов себе отводите?
- Пока буду востребован. Думал ли, что потом? Думал, возможно, попробую себя в роли тренера. В другой роли я себя уже пробовал, имею в виду бизнес. Не мое.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«В Италии получал в три раза меньше, чем в «Динамо»«В Италии получал в три раза меньше, чем в «Динамо»Первая часть интервью с волейболистом московского «Динамо» Александром Волковым.«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допинге«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допингеБразильский волейболист Жиба усомнился в честности победы сборной России на Олимпиаде в Лондоне.Московское «Динамо» проиграло «Заксе» в матче Лиги чемпионовВолейболисты московского «Динамо» проиграли польской «Заксе» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.Волков перешел в московское «Динамо»Центральный блокирующий сборной России, олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне Александр Волков вернулся в московское «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.Александр Волков перейдет в московское «Динамо»Олимпийский чемпион 2012 года волейболист Александр Волков продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщил «Р-Спорт» источник.Мусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеМусэрский, Спиридонов и другие игроки, перезагрузившие карьеры в этом сезонеПоловина чемпионата России по волейболу позади. «Советский спорт» рассказывает об игроках, которые справились с проблемами.Олимпийский чемпион Волков будет выступать в «Газпром-Югре» на позиции доигровщикаОлимпийский чемпион 2012 года Александр Волков подписал контракт с «Газпром-Югрой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Александр Волков: После 2012 года российский волейбол остановился в развитииРоссийский волейболист Александр Волков посетовал на отсутствие поступательного развития этого вида спорта в стране.Александр Волков: Судейские решения в матче с Бразилией были очень спорныеВолейболист сборной России Александр Волков прокомментировал судейство в полуфинале олимпийского турнира с Бразилией (0:3).Михайлов, Кобзарь и еще 15 игроков готовятся к ОлимпиадеКоманда продолжает готовиться к Олимпиаде на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.Подача – минус, блок – плюс, состав – вопрос. Что мы узнали из матчей россиянПодача – минус, блок – плюс, состав – вопрос. Что мы узнали из матчей россиянВ воскресенье сборная России завершила участие в Мировой лиге, проиграв американцам, и не сумев выйти в «Финал шести».Александр Волков: Колено больше не беспокоит, хочу вновь выиграть ОлимпиадуАлександр Волков: Колено больше не беспокоит, хочу вновь выиграть ОлимпиадуЧемпион Олимпиады-2012 Александр Волков – о травмированном колене, из-за которого мог закончить карьеру, и перспективах сборной в Рио.Хтей и словак Дивиш вошли в состав сборной России на Мировую лигуТренерский штаб мужской сборной России определился с расширенным составом команды для участия в Мировой лиге 2016 года.Александр Волков: Думал заканчивать с волейболом, но Благой Георгиев дал мне дельный советБлокирующий уфимского «Урала», олимпийский чемпион Александр Волков рассказал о том, как вернулся в большой волейбол.«Нефтяник» проиграл матч заранее». Обзор 16-го тура мужской суперлиги«Нефтяник» проиграл матч заранее». Обзор 16-го тура мужской суперлигиАнтирекорд в Казани, драма в Красноярске, бомбардирские показатели Мусэрского – Sovsport.ru подводит итоги 16-го тура мужской суперлиги.Александр Волков: После побед в двух сетах поверили в легкую победуБлокирующий уфимского «Урала» Александр Волков прокомментировал поражение от «Нефтяника» в матче девятого тура мужской Суперлиги.Борис Гребенников: «Урал» зависит от одного игрока – КовалеваГлавный тренер «Урала» Борис Гребенников рассказал о значимости для команды связующего Дмитрия Ковалева, который получил травму, находясь в сборной России.Александр Волков: Французы были в шоке и не знали, что делать с Бережко и МаркинымБлокирующий сборной России по волейболу Александр Волков оценил игру команды в финале европейской олимпийской квалификации в Берлине с Францией (3-1).Повторим Лондон? Российские волейболисты все-таки поедут в Рио защищать титулПовторим Лондон? Российские волейболисты все-таки поедут в Рио защищать титулМужская сборная России вслед за женской командой выиграла европейскую олимпийскую квалификацию, победив в финале французов.Александр Волков: О первом месте олимпийской квалификации лучше не говоритьБлокирующий сборной России Александр Волков рассказал, за счет чего его команда уверенно победила сборную Болгарии в третьем матче олимпийского отборочного турнира.
Главные новости
Футбол
Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра
Керлинг
Российские керлингистки завоевали серебряные медали Универсиады
Футбол
Бородюк может стать спортивным директором РФС
Баскетбол
«Лейкерс» без Мозгова победил на выезде «Нью-Йорк»
Хоккей
Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто»
Футбол
ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке Зеегелара
Футбол
Юрий Семин: Окончание сбора получилось позитивным
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Не думаю, что совет IAAF прошел слишком позитивно для России
Олимпиада
«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи
Футбол
Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в России
все новости
Александр Волков
Александр Волковвсе новости