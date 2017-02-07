«Решили открыть клуб, но это была катастрофа – рубль обвалился»

После триумфа в олимпийском Лондоне, куда Александр Волков отправился с больным правым коленом, ему пришлось перенести еще две операции на этом самом колене, пропустить год и вновь выйти на прежний уровень. А в январе Александр вернулся в московское «Динамо», где 15 лет назад начинал свою карьеру.

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«НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО ПОСЕЛЮСЬ В КАЗАНИ»

- Вы четыре года провели в Казани. Однажды сказали местным журналистам, что вам здесь нравится, и возможно, осядете в Казани после окончания карьеры. Искренне говорили, или это реверанс в адрес хозяев?

- Совершенно искренне. Не исключено, что поселюсь в Казани. Друзей там осталось много и сам город мне нравится.

- В 2015 году вы открыли в Казани клуб единоборств Golden Tiger. Не самое удачное время для занятия бизнесом.

- Да вообще была катастрофа. Сделали ремонт, надо закупать инвентарь за границей, а тут рубль обвалился, цены скакнули сразу на 30 процентов.

- Как же решились на этот проект?

- Из-за своей неопытности. Скажу так – это была ошибка. Получилось так, что заниматься клубом не было никакой возможности, так как я продолжил спортивную карьеру.

- Но у вас ведь были еще два партнера.

- Один сразу отсеялся, и остались мы вдвоем. Но у меня дела, у него дела. В таких обстоятельствах развивать клуб сложно.

- Сейчас клуб существует?

- Пока существует.

- Продавать не собираетесь?

- Давайте не будем в эту тему углубляться. Если нет возможности заниматься бизнесом каждый день, не стоит начинать. Поэтому спортсмены в основном недвижимость скупают, чтоб не заморачиваться.

- Видел фото, где вы с двумя гантелями выглядите, как настоящий армрестлер. Подкачались в своем клубе?

- Я из Италии вернулся подкачанным, а затем был период, когда не играл целый год после операции, поэтому занимался саморазвитием. Но это все быстро уходит, когда в волейбол возвращаешься.

- У вас большие тату на предплечьях. Одну разглядел на фото – дракон…

- Да, дракон, который охраняет волейбольный мяч. На другом предплечье – олимпийские кольца, 2012 год и богиня победы Ника.

Воспитываем молодёж😜💪 #rio2016 #volleyball #russia Фото опубликовано Волков Александр (@vulf18) Июл 30 2016 в 5:41 PDT

«ОЛИМПИЙСКУЮ МАШИНУ НЕ ПЕРЕКРАШИВАЛ»

- Зачем вы перекрасили в золотой цвет автомобиль Audi А8, подаренный за победу на Олимпиаде в Лондоне…

- Не перекрашивал, журналисты однажды ошибочно написали, так в интернете ошибка и ходит. Я покрыл кузов золотистой пленкой. Если снять пленку, автомобиль выглядит, как новый. Продавать? Нет, не собираюсь. Машина в отличном состоянии, пробег небольшой. И самое главное – там много места, ноги свободно помещаются.

- Какова судьба таблички, которая была на машине: «Сборная России - Волков Александр»?

- Не поверите – до сих пор лежит в багажнике, все четыре года!

- У вас действительно айфон и часы золотого цвета?

- Тут вот какая история. Когда после Италии приехал играть в Казань, у меня не было машины. Пришлось купить. Я покрыл ее пленкой – золотым карбоном. После этого мы выиграли чемпионат России, Лигу чемпионов, Мировую лигу, а потом и золото Олимпиады. И я решил: раз так все хорошо идет, пусть и олимпийская Audi будет такого же цвета.

На счет часов, – да, золотые, айфон под позолоту тоже был, но сейчас – вот, - Александр достает телефон белого цвета, на обратной стороне наклейка с изображением волка.

- В 2015 году вы тренировались в «Зените», но контракта ведь у вас не было?

- Не было. После Олимпиады я сделал операцию на правом колене, начал восстанавливатьс я. Попросил у Владимира Романовича (Алекно. – Прим. ред.) разрешения тренироваться с командой, а так получится, что даже сыграл за «Зенит» ближе к концу сезона. А мне даже в результате заплатили небольшую сумму.

- В Казани много команд высших дивизионов. На футбол, хоккей часто выбирались?

- Я не фанат какого-либо вида спорта. Если играет кто-то из знакомых, могу прийти поболеть. Но выбирался не часто, у самого был жесткий график.

- В ноябре 2015 вы перешли в уфимский «Урал», стали там лидером, вернулись в сборную. Все правильно?

- Правильно. «Урал» стал трамплином, чтобы опять вернуться на свой уровень. Такую цель я себе и ставил, принимая предложение из Уфы – обрести себя после травмы и попасть в сборную. Так все и получилось.

- Чем Уфа удивила?

- Своеобразный город. Но уфимцы считают, что Уфа лучше Казани. Однако в Татарстане противоположное мнение. Я считаю, что в Казане более развита инфраструктура.



- В октябре 2016 года вы подписали контракт с «Газпромом-Югрой «, но через три месяца соглашение с сургутским клубом было расторгнуто. Причина?

- Мы с Рафаэлем Талгатовичем Хабибуллиным (президентом и главным тренером «Газпрома-Югры». – Прим. ред.) договорились, что по итогам каждого месяца обсуждаем мою игру. Потому что я в Сругуте играл только доигровщика.

- С вашим-то ростом. Почему решили сменить амплуа?

- Захотелось больше времени проводить на площадке. Центральному часто приходится меняться. Понятно, что в «Динамо» или «Зените» доигровщиком стать сложно, там такие зубры на этой позиции. А в Сургуте была возможность попробовать себя в новой роли. Рафаэль Талгатович согласился. Но, видимо, что-то его не устроило. Мы поговорили, поблагодарили друг друга и расстались.

- Жить в Сургуте сложно?

- Сложновато – очень холодно зимой. Я застал температуру в минус 50. И рад, что в таких экстремальных условиях удалось себя испытать. При такой температуре тяжело дышать. Я ходил в маске, шапке, капюшоне, виднелись только глаза. Но все время пребывания в Сургуте всегда ходил пешком – до зала было пять минут ходьбы.

🇷🇺первое фото с парада #рио2016 #россия #волейбол Остальные завтра😜 #пораспать #завтратренировка Фото опубликовано Волков Александр (@vulf18) Авг 5 2016 в 10:01 PDT

«НАМ НЕ ХВАТИЛО ТРЕХ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ»

- В чем сборная образца Рио-2016 уступала команде, победившей на Олимпиаде в Лондоне?

- Я могу высказать только свое мнение. Нам не хватило трех людей из основного состава: Маркина, Бережко и Мусэрского. Команда выдала свой максимум – мы могли занять четвертое место, мы его и заняли. На тот момент это был наш потолок. У нас был маленький шанс обыграть американцев в матче за бронзу, но соперники не позволили нам этого сделать. В последний момент они включились и совершили камбэк.

- Вы пересекались с новым тренером мужской сборной Сергеем Шляпниковым. Что о нем скажете?

- Я три года играл в молодежных командах до 19 и до 21 года, которые он тренировал. Мы выиграли два чемпионата Европы, а на чемпионате мира в финале проиграли бразильцам.

Сергей Константинович – жесткий тренер, который умеет добиваться поставленных целей. У него своя система тренировок. Но прошло много лет с тех пор, как мы пересекались в работе, возможно, он в чем-то изменился.

- Вы готовы вернуться в сборную?

- Начнем с того, что пока меня в сборную никто не приглашал. Прошедший год был очень тяжелым для меня, поэтому 2017-й я бы посвятил восстановлению моральному и физическому и взял бы небольшую паузу. А дальше посмотрим.

- Сколько еще сезонов себе отводите?

- Пока буду востребован. Думал ли, что потом? Думал, возможно, попробую себя в роли тренера. В другой роли я себя уже пробовал, имею в виду бизнес. Не мое.