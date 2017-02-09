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«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Подготовка к мероприятию "Первый посетитель", которое пройдет на новом стадионе 11 февраля
Подготовка к мероприятию "Первый посетитель", которое пройдет на новом стадионе 11 февраляИсточник: «Первый посетитель»

Как проходит строительство арены прямо сейчас, из-за чего одни не хотят работать на арене, а другие ждут возможности по два года.

На таком стадионе как на Крестовском острове, все должно быть уникально – даже опоры туалетных кабинок. Директор компании «Евростиль» Максим Подосинов рассказал, как выиграть конкуренцию за обустройство одного из самых больших туалетов в мире.

«Директор по строительству говорил: «Давай мы у вас возьмем самое дешевое»

Раковины и унитазы – не наша забота. Компания занимается производством раздвижных дверей, фурнитуры, туалетных и душевых перегородок.

Мы пришли на арену два года назад, а контракт получили только в октябре 2016 года. В 2015-м нам сказали, что через месяц подпишем договор. Ждали, сроки сдвигались. Думали, что уже кого-то другого взяли.

Отказываться не хотелось. Понимали, что если сделаем такой объект – будем круче всех в городе. На ближайшие несколько лет в глазах партнеров станем лучше.

Почему работаем именно мы? Предложили лучшие условия. Но переживали, что нас выдавят. Пока проходили переговоры, к подрядчику приходили другие компании. Например, сейчас поставили 2000 кабин – это столько же ручек, а на складах такого количества нет ни у кого в России. Мы привозим их из Китая, за год продаем около 40 тысяч штук. По рынку за это время по стране делается примерно 60 тысяч кабин.

Директор по строительству арены говорил: «Давай мы возьмем у вас самые дешевые перегородки». Я так не хотел, все-таки знаковый объект.

Перегородки обиты алюминием для лучшей влагостойкости. Стоят на мощных опорах, которые не просто прикручены, а намертво закреплены в пол – это было сделано эксклюзивно для стадиона. Ручки сделали из нержавеющей стали. Гарантия на перегородки – два года, на фурнитуру – семь лет.

Стоимость нашего контракта – 18 миллионов рублей. Раньше подписывали на три, пять. Впервые работаем на таком объекте.

Максим Подосинов показал и даже проверил на прочность конструкцию внутри стадиона: 

«Приходилось сталкиваться с воровством»

Были проблемы с финансированием. Заключили договор, а денег ждешь неделю, вторую, месяц. Но это не так страшно.Я сразу сказал, что не готов работать в долг. Поэтому делаем перегородки только после того, как оплатят материал.

Задержек по зарплате не было. За это я перед сотрудниками несу ответственность сам. Даже если подрядчик не заплатит, персонал получает деньги без задержек.

Нравится темп работы после Нового года. Видно, что строительство протекает спокойно, потихоньку приближается к финишу, стало чище. Раньше были напряги, ходили какие-то блуждающие непонятные люди, одни что-то строили, другие это же разбирали. Мои работники иногда не могли зайти на объект. Пропусков еще не было, все по спискам, на проходной толпы собирались.

Общался с коллегами, некоторые говорят: «На этот стадион заходить не будем, там все украдено. Работу сделаешь – тебе не заплатят». У меня тоже опасения были, но если бы не дали денег – ничего страшного не было бы. Работа разделена на восемь этапов – к следующему мы приступаем только после того, как выполнили предыдущий. С воровством, к сожалению, приходилось сталкиваться: как-то украли половину материалов и инструмент.

«Хочется, чтобы с новой ареной пришла другая культура боления»

Перед Новым годом ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками. Мне было жалко подрядчиков: люди работу делают, а их увозят. Можно ведь не выполнить объем, денег не получить. Нас это не коснулось, все ребята – с российским гражданством.

Плесень своими глазами я не видел, у нас была другая проблема. Полы моют кислотой, заливают их на ночь. Вещество разъедало опоры, даже нержавеющие ручки. Как-то раз увидели уборщиков, попросили их не делать этого больше. Они говорят: «У меня задание – я мою». Потом обратились к подрядчику, он все понял, но придется менять кабины.

На матч строителей нас не пригласили, мы тогда только начинали работу. Если еще что-то подобное будет, мы с удовольствием поучаствуем, потому что футбол – это тоже часть жизни. У нас 12 мужиков работает на арене, мы бы команду сформировали.

Хочется, чтобы на стадионе была добрая, родная атмосфера. Чтобы с новой ареной пришла другая культура боления. Знаю, что фанаты приходили на объект, но лично их не видел. Я был в Милане на матче «Зенита» в Лиге чемпионов, поведение наших болельщиков немного испортило впечатление.

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