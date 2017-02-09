«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)
Как
проходит строительство арены прямо сейчас, из-за чего одни не хотят работать на
арене, а другие ждут возможности по два года.
На таком стадионе как на Крестовском острове, все
должно быть уникально – даже опоры туалетных кабинок. Директор компании
«Евростиль» Максим Подосинов рассказал, как выиграть конкуренцию за
обустройство одного из самых больших
туалетов в мире.
«Директор по строительству говорил: «Давай мы у вас возьмем самое дешевое»
Раковины
и унитазы – не наша забота. Компания занимается
производством раздвижных дверей, фурнитуры, туалетных и душевых перегородок.
Мы пришли на арену два года назад, а контракт
получили только в октябре 2016 года. В 2015-м нам сказали, что через месяц подпишем договор. Ждали, сроки
сдвигались. Думали, что уже кого-то другого взяли.
Отказываться не хотелось. Понимали, что если
сделаем такой объект – будем круче всех в городе. На ближайшие несколько лет в глазах партнеров
станем лучше.
Почему работаем именно мы? Предложили лучшие
условия. Но переживали, что нас
выдавят. Пока проходили переговоры, к подрядчику приходили другие компании.
Например, сейчас поставили 2000 кабин – это столько же ручек, а на складах такого
количества нет ни у кого в России. Мы привозим их из Китая, за
год продаем около 40 тысяч штук. По рынку за это время по стране делается
примерно 60 тысяч кабин.
Директор по строительству арены говорил: «Давай
мы возьмем у вас самые дешевые перегородки». Я так не хотел, все-таки знаковый объект.
Перегородки обиты алюминием для лучшей
влагостойкости. Стоят на
мощных опорах, которые не просто прикручены, а намертво закреплены в пол – это
было сделано эксклюзивно для стадиона. Ручки сделали из нержавеющей стали. Гарантия на перегородки – два года, на фурнитуру –
семь лет.
Стоимость нашего контракта – 18 миллионов рублей. Раньше подписывали на три, пять. Впервые работаем на таком объекте.
Максим Подосинов показал и даже проверил на прочность конструкцию внутри стадиона:
«Приходилось сталкиваться с воровством»
Были проблемы с финансированием. Заключили
договор, а денег ждешь неделю, вторую, месяц. Но это не так страшно.Я сразу сказал, что не
готов работать в долг. Поэтому делаем перегородки только после того, как
оплатят материал.
Задержек по зарплате не было. За это я перед сотрудниками несу ответственность
сам. Даже если подрядчик не заплатит, персонал получает деньги без задержек.
Нравится
темп работы после Нового года. Видно, что
строительство протекает спокойно, потихоньку приближается к финишу, стало чище.
Раньше были напряги, ходили какие-то блуждающие непонятные люди, одни что-то
строили, другие это же разбирали. Мои работники иногда не могли зайти на
объект. Пропусков еще не было, все по спискам, на проходной толпы собирались.
Общался
с коллегами, некоторые говорят: «На этот стадион заходить не будем, там все
украдено. Работу сделаешь – тебе не заплатят».
У меня тоже опасения были, но если бы не дали денег – ничего страшного не было
бы. Работа разделена на восемь этапов – к следующему мы приступаем только после
того, как выполнили предыдущий. С воровством, к сожалению, приходилось
сталкиваться: как-то украли половину материалов и инструмент.
«Хочется, чтобы с новой ареной пришла другая культура боления»
Перед
Новым годом ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками. Мне
было жалко подрядчиков: люди работу делают, а их увозят. Можно ведь не
выполнить объем, денег не получить. Нас это не коснулось, все ребята – с
российским гражданством.
Плесень
своими глазами я не видел, у нас была другая проблема. Полы
моют кислотой, заливают их на ночь. Вещество разъедало опоры, даже нержавеющие
ручки. Как-то раз увидели уборщиков, попросили их не делать этого больше. Они
говорят: «У меня задание – я мою». Потом обратились к подрядчику, он все понял,
но придется менять кабины.
На
матч строителей нас не пригласили, мы тогда только
начинали работу. Если еще что-то подобное будет, мы с удовольствием поучаствуем,
потому что футбол – это тоже часть жизни. У нас 12 мужиков работает на арене,
мы бы команду сформировали.
Хочется,
чтобы на стадионе была добрая, родная атмосфера. Чтобы
с новой ареной пришла другая культура боления. Знаю, что фанаты приходили на
объект, но лично их не видел. Я был в Милане на матче «Зенита» в Лиге чемпионов,
поведение наших болельщиков немного испортило впечатление.