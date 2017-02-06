«У этого парня не было шансов». «Порту» раскручивает «нового Халка»

Франсиско Соареш (№29). Фото: ФК «Порту»

«Советский спорт» рассказывает о «клоне» Халка, нападающем Франсиско Соареше, которому уже прочат такую же успешную карьеру.

«Таффарел, твой выход!»

После дубля в ворота «Спортинга» в дебютном матче 26-летнего Соареша сразу прозвали новым Халком. С чего вдруг? Все просто: Франсиско — земляк экс-игрока «Зенита», он тоже родился в Параибе. Только не в большом городе — Халку хоть с этим повезло — а в провинциальном местечке под названием Соуза.

В этом поселке возможности для построения успешной карьеры минимальны. Если, конечно, не считать за счастье работу каменщиком или продавцом. О футбольной школе там никто вообще не слышал.

Впрочем, Франсиско находил, где гонять мяч — в фавеле. Там в рамках социального проекта открыли спортивный центр имени Фелипе Камарао. Он предназначался для детей из бедных семей, чтобы те интегрировались в общество, а не пошли в местные банды. Именно там 13-летнего Соареша и приметил его первый тренер Жоао Лима.

«Я часто ходил смотреть на игру тех детей (Лима отбирал талантливых игроков в свою команду). Они играли без обуви, поскольку иногда родители не могли себе позволить ее купить. Эти парни были забыты всеми, у них не было ни единого шанса. Но в той команде выделялся вратарь, Соареш. «Таффарел, твой выход!», - иногда кричал ему. Но все-таки парень мог и здорово принять мяч, и точно пробить головой. Я решил пригласить его в команду U-15. И сказал: «Теперь будешь нападающим», - рассказывал тренер.

Тикиньо – значит щуплый

С вратарских времен за Соарешем закрепилось прозвище Тикиньо, так как он был щуплым и высоким. Но отсутствие накачанного пресса не помешало игроку стать лучшим бомбардиром в турнире местных команд U-15. На следующий год Тикиньо выступал уже за 17-летних и продолжал забивать много голов. Именно тогда форварда приметил скромный клуб «Палмейрас де Рокас». Его президент, Балтазар Перейра, очень тепло относился к Соарешу и верил, что однажды из этого щуплого парня вырастет звезда. Перейра помогал мальчишке, как мог. Покупал тому еду, экипировку, и даже давал денег на карманные расходы. Тикиньо отблагодарил 20 голами в первом же сезоне.

Вскоре 18-летнего Соареша подписал «Америка де Натал», один из лучших клубов штата. Считалось, что нападающий присоединится сразу к первой команде. Но в итоге контракт быстро расторгли. Руководство посчитало, что Соареш слишком худой и хрупкий, чтобы принести хоть какую-то пользу.

«Он выходил на поле, играл. Но проблема местных тренеров том, что они почти не дают шанса воспитанникам», - говорил первый тренер игрока Жоао Лима.

С тех пор нападающий поколесил по всей стране, играя за никому неизвестные клубы третьих и четвертых дивизионов: «Палмейрас де Гойянинья», «Кайко», «Визао Селесте», «Коринтианс Алагоано» (о последнем болельщики, возможно, что-то слышали — клуб воспитал для Португалии Деку и Пепе), «Ботафого де Параиба», «Серамика», «Трезе», «Веранополис», «Пелотас» и «Лусена».

Останься Тикиньо в Бразилии, его талант так был бы никем не замечен. Но как Соареш попал из бразильского болота в португальскую примейру?

Сделку провернул...Деку . Он давно ведет дела Соареша и уже не просто агент, а один из лучших друзей Тикиньо.

Соареш приехал на Мадейру в начале 2015-го года. Руководство клуба сразу заметило, что нападающий талантлив, техничен, легко просачивается между защитниками и удачно выбирает позицию. В итоге бразилец забил за «Насьонал» 12 голов в 32 матчах. И пока три португальских гранда гадали, стоит ли приглашать парня к себе, подсуетилась «Витория Гимарайнш» и подписала с ним контракт. Уже через полгода Соареш был продан в «Порту». По одной версии — за 6 миллионов евро (80 процентов прав), про другой — за 3,5 млн (50 процентов прав).

Фото: ФК «Порту»

«А голы... Аве Мария!»

Дебют Тикиньо в «Порту» пришелся на класико со «Спортингом», которое состоялось 4 февраля. В Бразилии все родные и друзья Соареша собрались вместе, чтобы увидеть такой важный для игроки матч.

Vidéo | L'ouverture du score du #FCPorto, signé Soares pour son tout premier match ! #FCPSCP pic.twitter.com/HT3bORjUXw — FC Porto - France (@FCPorto_FRA_) 4 февраля 2017 г.

«Столько эмоций! До сих пор не могу в себя прийти. Мой сын играл хорошо, а голы...Аве Мария! - ликовал отец игрока Жозе Нилтон Соареш. - Мы до сих пор отмечаем дебют сына». Отец Тикиньо по профессии каменщик, в юности он и сам пытался пробиться в большой футбол, но без успеха. А потому строго, но с юмором оценивает игру форварда: «Если бы Франсиско не забил головой тот первый мяч, я бы ему всыпал! Но мне больше понравился второй гол. Сын разобрался с двумя защитниками, прошел вратаря, и... забил! Было красиво! Кстати теперь Параиба принадлежит не только Халку, но и Соарешу!»

Мать игрока Мария ду Сокорру больше переживала за сына, счет ее мало интересовал: «Я так рада, плакала во время матча, да и сейчас не могу остановиться. Франсиско прекрасный сын, рада, что теперь он счастлив». Дона Сокорру также вспомнила о том, каким Сораеш был в детстве: «Сын всегда любил играть в футбол. Помню, купила первые бутсы, когда ему было 8 лет. Они мне обошлась в пять реалов (1,5 евро в наши дни)».

Сейчас уже сам Соареш привозит бутсы и футболки в родной город и раздает детям.

А весь район в Соузе теперь надевает сине-белую одежду, чтобы поддержать Тикиньо. В Параибе появилась новая звезда футбола. И скоро станет ясно, затмит ли Соареш самого Халка.

В тексте использовались материалы Record, A Bola, Maisfutebol.