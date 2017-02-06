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Владелец заводов, газет, пароходов. Как Роналду становится гостиничным магнатом

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владелец заводов, газет, пароходов. Как Роналду становится гостиничным магнатом
Источник: Instagram

«Советский спорт» рассказывает, как Криштиану Роналду проявляет себя в бизнесе.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, несмотря на окружающие его блеск и тонны мишуры – человек рачительный. Португалец любит подчеркивать, что ему многое пришлось пережить в детстве, и что эти испытания закалили его. «Мне было очень непросто в юности, и память об этом всегда будет частью меня», – как-то сказал он.

Поэтому помимо коллекционирования автомобилей (сейчас у португальца 20 машин, включая, например, «Бугатти Вейрон» за 1,7 миллиона долларов или «Роллс-Ройс Фантом») и покупки частного самолета Роналду делает и серьезные инвестиции, которые должны в будущем принести ему хороший доход (хотя и на одну только зарплату в 17 миллионов евро в год можно, в принципе, неплохо жить).

Выбор Криштиану нетривиален – португалец развивает собственный гостиничный бизнес. История началась летом 2016 года, когда он открыл свой первый отель – в своем родном городе Фуншал, что на Мадейре.

Разумеется, Роналду занимается этим проектом не один – с его графиком это просто невозможно. В компаньоны Криштиану взял Дионисио Пестану – соотечественника и хозяина крупной гостиничной сети, чьи отели работают в Португалии, Бразилии, Аргентине, странах Африки. Отсюда и название брэнда – Pestana CR7.

Как говорится на официальном сайте, «отель на Мадейре – это новое поколение гостиниц, разработанное для нового поколения». В каждом из 49 номеров есть, например, игровая приставка и куча высокотехнологичных прибамбасов – из виртуальной реальности можно не выходить сутками. Но и простые старомодные удовольствия никуда не делись – для постояльцев открыт бассейн на крыше. Минимальная цена всего этого удовольствия – 102 евро за одну ночь.

Останавливаться на этом Роналду не стал и осенью отель Pestana CR7 открылся в Лиссабоне. Тут главная фишка – тренажерный зал, где можно позаниматься по программе, разработанной при участии Криштиану. Игровых приставок, правда, в номерах нет. Цена вопроса – от 108 евро за ночь.

И, как сообщила испанская Marca, португалец инвестирует еще 75 миллионов евро в еще четыре гостиницы – по еще одной в Лиссабоне и Фуншале, а также в Мадриде и Нью-Йорке. Причем в Нью-Йорке отель будет расположен на Таймс-сквер – главном месте города, которое днем и ночью заполнено туристами.

А в понедельник стало известно, что Роналду намерен серьезно расширить свою сеть. Как написала Marca, португальцу настолько понравилось на Ибице, где он провел на каникулах несколько дней прошлым летом, что он решил открыть на курортно-тусовочном острове сразу четыре отеля Pestana CR7. Строить с нуля не будут – решено либо реконструировать старые гостиницы, либо договориться с инвесторами уже возводящихся о сотрудничестве.

«Место выбрано не случайно. Во-первых, оно статусное и символичное. Во-вторых, Ибица – это популярнейшее туристическое направление», – говорят представители Роналду.

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