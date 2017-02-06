Судья Риццоли тащит за уши «Ювентус»? Очередной судейский скандал в Италии

Вся Италия обсуждает минувшую встречу «Ювентус» – «Интер». Дело в том, что игра такого статуса, имеет огромное значение на Апеннинах. Так называемое «Дерби де Италия» никак не может быть темой одного дня. Все мелкие детали матча, скандалы – обсуждаются как минимум неделю, а то и больше. Кто только не высказался на первых полосах ведущих спортивных изданий в Италии. И бывший президент «Интера» Массимо Моратти, и ведущие журналисты итальянских спортивных каналов. По поводу судейского беспредела высказались и те, кто явно симпатизирует «Ювентусу». Даже этих людей возмутила несправедливость арбитра.



Who is mister Риццоли?

Повод поговорить есть, и более чем серьезный. На первый план после этой игры вновь вышел судейский скандал, что в Италии не редкость. Судил эту встречу никто иной, как Никола Риццоли, – довольно известный арбитр, архитектор по образованию, судья, который раздает желтые карточки как горячие пирожки. И самое главное, впрочем, это ни для кого не секрет, Риццоли является, как бы правильнее выразиться, «проювентийским» судьей. Согласитесь, дыма без огня не бывает, есть много арбитров и не только в Италии, которые не скрывают свои пристрастия к той или иной команде.

Другой вопрос – можно ли назначать на такой ответственный матч арбитра, который имеет определенную симпатию к команде, да и еще с такой дурной репутацией? Если бы Риццоли был обычный судья, то есть не футбольный, то любая из сторон, будь то прокурор или адвокат, могли бы заявить отвод. В случае с футбольными судьями это сделать тяжело. Максимум, что можно сделать, пожаловаться в судейский комитет на арбитра уже после игры, когда счет на табло уже зафиксирован.

В судейской биографии Николы Риццоли уже были случаи, когда он вершил правосудие на поле, мягко говоря, сомнительного качества. Матчи Серии «А» можно выносить за скобки, так как там на Риццоли пробы ставить негде. Можно вспомнить, к примеру, скандал с матчем Украина – Белоруссия. Это была отборочная игра чемпионата мира 2010, где Никола поставил абсолютно «левый» пенальти в самой концовке встречи. Александр Глеб тогда в послематчевом интервью прямо заявил, что украинцы купили судью.

Таких эпизодов в карьере «молодого архитектора» немало. В нашем случае разберем конкретные эпизоды по матчу.

Суть претензии к Риццоли по дерби «всея Италии»

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу туринцев. Насколько здесь руку приложил арбитр? Ответ на этот вопрос очевиден. На 34-й минуте Лихштайнер явно фолил против Данило Д'Амброзио, хватая за майку и тем самым, помешав Данило побороться на втором этаже. Этот эпизод попал в телекамеры, правда наши отечественные комментаторы (один из которых болеет за «Юве») никак не прокомментировал и данный эпизод, хотя все это могли наблюдать.

Но ладно бы комментаторы, а куда смотрел судья в этот момент? Он был непосредственно вблизи данного эпизода. А судьи за воротами? Куча вопросов. Это хорошая тема для популярной передачи «Теория заговора», но боюсь, там не будут обсуждать матчи чемпионата Италии. Чуть позже еще один фол, на который судейская бригада решила закрыть глаза, когда защитники «Юве» под носом судьи за воротами, зажали в «коробочку» Мауро Икарди и опять свистка не последовало. Кульминацией судейского беспредела стало удаление одного из лидеров «нарадзурри» Ивана Перишича на последних минутах – за излишние эмоции.

Икарди вновь оскандалился

В концовке матча уже в добавленное время «Юве» убивал это самое время, как мог. Уже секунды истекли и Риццоли мог дать закончить атаку так как последний аут был вблизи ворот туринцев, но даже и этого Никола не сделал. В итоге, Мауро Икарди, недовольный преждевременным свистком арбитра, ударил по мячу в сторону судьи. Можно ли это расценивать как неспортивное поведение? Если арбитр в протоколе матча укажет об этом инциденте, тогда Икарди ждет дисквалификация. И эта история получит отрицательное продолжение уже за пределами стадиона «Ювентус-стэдиум».

Последствия

По большому счету, для «Юве» игра носила принципиальный характер, нежели борьба за первое место. Конечно, теперь «старая синьора» оторвалась от «Ромы», и «волкам» будет очень трудно догнать соперника. У «Интера» до этого была беспроигрышная серия из 7 матчей в серии «А» и очки миланцам нужны были как воздух. Впрочем, обвинять во всех смертных грехах судью неправильно. У «Интера» были моменты, и то, что команда Пиоли не смогла их реализовать, говорит лишь о том, что проблемы в передней линии у миланцев есть. Но это уже другая история и к нашему судейскому скандалу отношения не имеет.