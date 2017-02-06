Златан Ибрагимович: Обыграв «Лестер», «Юнайтед» вышел на охоту

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович пообщался с журналистами после матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0).



– У меня есть цель, – говорит Ибрагимович, – но рассказывать о ней я не стану. Пусть эта мысль «живет» в моей голове, потому что пока мне не удалось достигнуть поставленной цели.

– О чем речь? – спросил один из журналистов.

– Все просто: я хочу сделать то, что делаю каждый сезон. Это, с одной стороны, не новая вершина, но для меня это играет важную роль. Сейчас я делаю все возможное. Мне в этом помогают и партнеры по команде.

Ибрагимович не оставил без внимания критику со стороны экспертов по поводу его переезда в чемпионат Англии. Многие отмечали, что знаменитый игрок в силу своего возраста не сумеет выдержать высокий темп Премьер-лиги.

– Знаю, что в Англии полно людей, который говорили, что Ибрагимович на забьет двадцати голов, – продолжает форвард. – Но это ничего не значит для меня. Я сосредоточен. Сейчас я забил 20 голов и отдал 7 голевых передач. Что ж, цель, о которой мы говорим, вполне реальна. В прошлом мне давалось это намного проще, но сейчас все обстоит иначе, потому что это просто сумасшедший сезон.

Интересно, что для Златана важнее: стать лучшим бомбардиром АПЛ или помочь своей команде попасть в первую четверку?

Сейчас лучшим снайпером чемпионата является форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку, который, на секундочку, младше Ибрагимовича на 12 лет. Следом идут Диего Коста («Челси», 15 мячей) и Алексис Санчес из «Арсенала» (15 голов). У Златана, кстати, столько же, но он уступает своим коллегам по дополнительным показателям.

– Знаете, что меня мотивирует каждый день? – продолжает швед, – Критика и гонка в чемпионате. Мне очень нравится атмосфера АПЛ, хочу насладиться своим пребыванием в этой лиге. Неважно, кто и как выступает. Моя цель – помочь «Манчестер Юнайтед» выиграть. Делаю все возможное, как и мои партнеры, однако, вы сами видите, что происходит на поле.

Сейчас у нас есть четкая цель: попасть в первую четверку, чтобы получить возможность выступать в Лиге чемпионов.

Многие эксперты отмечают, что в нынешнем сезоне чемпионом Англии станет «Челси». Златан по-прежнему считает, что его команда участвует в гонке и не исключает любого поворота событий.

– Мы прилагаем все усилия, чтобы попасть в еврокубки. Конечно, команде будет тяжело выиграть трофей, но сдаваться мы не намерены. Думаю, после победы над «Лестером» мы вышли на охоту. Да, нам было непросто в последние месяцы, но сейчас это осталось в прошлом.

На мой взгляд, у «Юнайтед» есть только один соперник – это он сам. Если бы мы выиграли свои матчи, ситуация в чемпионате складывалась бы иначе. Но ничего страшного. Сейчас нужно ждать, когда начнут ошибаться наши конкуренты, – сказал Ибрагимович, слова которого приводит официальный сайт «красных дьяволов».