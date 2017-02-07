В поисках мозгов. Евгений Дзичковский – о новой жизни «Локомотива»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский – о новой жизни «Локомотива», полной надежд, но не определенности.



Годы и кондиции

«Локомотив» в силу турнирного положения сейчас в тени. «Спартак» рвется в первачи, болельщики всерьез обсуждают план подъема Москвы на уши по случаю чемпионских празднований, Дзюба капитан, ЦСКА еще не сдался, «Краснодар» и «Ростов» в засаде — какой там «Локомотив»?

А он, между прочим, имеет бойкие шансы в Кубке России. 1 марта игра с «Тосно», и это как минимум не ужас. Следующий соперник по сетке — победитель пары «Уфа» – «Анжи». Страшно? Не очень. В финале может достаться кто-то из квартета «Урал», «Краснодар», «Рубин», «Сибирь». Ну, уж не безнадега как минимум.

И ведь сезон в случае выигрыша Кубка заиграет для «Локо» новыми красками. Появится время подумать, степенно разобраться с кадрами, выстроить клубную стратегию. Трофей добыт? Жизнь удалась, переходим на широкий шаг.

Другое дело, что сейчас команде нелишне думать вовсе не о целях, а о путях их достижения. Стабильной игры, судя по результатам контрольных матчей, сейчас нет ни у кого из российских клубов. У «Локомотива» нет пока и глубины состава. И понимания, где эту глубину взять.

Те люди, что сейчас приезжают в команду, – не фронтмены и не хедлайнеры. Считайте, продлен контракт с Игорем Денисовым. И что? Не с ним ли вылетало «Динамо»? Подписание Фарфана выглядит благотворитность ю по отношению к самому Фарфану, но никак не железным усилением команды. Да, перуанец не дерево, но он в годах и не в кондициях. Освежит мышцу — на каком-то этапе поможет. Рассчитывать же на Фарфана, как на спасательный круг по меньшей мере наивно.

Молодой Натхо тоже близок к контракту – но на то он и молодой, чтобы не зацикливаться, а ждать, когда из Амира выйдет что-то путное. Кто еще? Всё. С англичанином Колкером, не сказать, чтобы футбольным суперменом, все как-то приостановилось. Информация о покупке вышедших в тираж звезд «Ювентуса» и прочих грандов больше похожа на слухи. Ну и Миранчук...

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Кто ищет? И всегда ли найдет?

С Алексеем история дико перегрета, на мой взгляд. Ясно, что перспективен. Но насколько? Договоренность с клубом, по моим данным, действительно была почти достигнута. Все устраивало и игрока, и «Локомотив». Но не агентов, которых не устроили комиссионные. И вот благодаря этому мы всю зиму наблюдаем марлезонский балет.

Больше шансов раскрыться будет у Миранчука в том же «Рубине»? Вряд ли, все-таки его калибр пока не позволяет говорит о железном попадании в казанскую основу, где есть и другие кандидаты. Может ли Миранчук остаться в «Локо»? Только если агенты откажутся от куша, либо РЖД изыщет деньги, чтобы их насытить. Первое — вообще невероятно, второе натыкается на элементарный здравый смысл.

Непонятна ситуация и с теми, кто отвечает сейчас за поиск новичков. Селекционную службу клуба возглавляет Виктор Панченко. Спортивным директором назначен Эрик Штоффельхаус. Мне до сих пор не удалось уловить слаженность в их работе. Связку эти двое напоминают мало. Более того, не видно силы, способной вынести финальный экспертный вердикт по приобретениям. На каком-то этапе в дело вмешивается Юрий Семин, но на каком? И тех ли ему людей привозят, которых он ждет?

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Деревенская модель

«Локомотиву», образно говоря, не хватает на поле мозгов, мобильных диспетчеров. Уход Самедова и потенциально Миранчука еще более заострил проблему. Майкон в форвардах — сойдет, но кто еще, кроме Майкона? А на все про все остался, между прочим, единственный сбор.

Какой-то выход, безусловно, существует. Рискну предположить, что Семин, видя проблемы, рискнет выстроить «деревенский «Локомотив». Это когда много духа, много силы, высокие прыжки, большие покрытые расстояния и борьба, борьба, борьба.

0:0? Хорошо. 1:0? Прекрасно. Сознательный выход на такое решение по крайней мере исключит метания. А по части духовитости Семину равных мало: в поднятии моральной составляющей он мастак.

Но даже для этой модели необходимо как можно быстрее знать, будут ли в команде новички. Чтобы сфокусироваться на чем-то одном и бить в эту точку, не отвлекаясь. Клуб высвободил приличные деньги, перестав платить зарплату Самедову, Шишкину и Шкулетичу. Очень приличные. Отчего бы не купить кого-то взамен? Но пока покупок нет. И ясности нет. И лепка игры затягивается. И с железной основой непонятно что.

Все ждут. А пора уже и действовать.