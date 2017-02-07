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Актер, фрик, лорд. 6 фактов об экс-игроке «Кубани» Джибриле Сиссе

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Актер, фрик, лорд. 6 фактов об экс-игроке «Кубани» Джибриле Сиссе
Источник: Associated Press

Форвард сборной Франции, некогда поигравший за краснодарскую «Кубань» Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры футболиста. По этому случаю «Советский спорт» собрал 6 нефутбольных фактов из жизни спортсмена.

Британский лорд

Джибриль Сиссе, сэр Джон Смит, лорд Мэнор. Именно так звучит полное имя звездного футболиста. Титул сэра футболист купил вместе с поместьем Фродсхэм в графстве Чешир. Видимо, француз слишком сильно проникся британской культурой, выступая за «Ливерпуль». Теперь знайте, что сэр Джибриль Сиссе предпочитает только уважаемое приветствие к своей персоне: например, Ваша светлость.

Источник: Associated Press

Снимался в кино

Все вы прекрасно знаете, что Джибриль – звезда киноленты «Такси 4». В картине Люка Бессона Сиссе сыграл сам себя: звездного француза переходящего из «Ливеруля» в «Марсель». Помните, тот убойный момент, когда еще на старый «Велодром» врывается резвое такси и подвозит Джибриля в район центрального круга аккурат перед началом матча. Что сказать, звезда.

Творческая личность

Еще до появления на большой футбольной арене Поля Погба, главным специалистом по эксцентричным прическам был Сиссе. Паутина, ирокезы, черно-белые звезды, африканские узоры – кажется, Сиссе насиловал собственные волосы как только мог.

Отличительной чертой многих причесок Сиссе была цветовая принадлежность клубу. Играя за «Панатинаикос», Джибриль отрастил зеленый ирокез, побывав в «КПР» – синий. В «Кубани» у француза на голове почему-то был черный ирокез, и лишь в «Ливерпуле» его голова была похожа на голову нормального человека.

Встречался с мисс РФПЛ-2012

Рыжая, например

Фото опубликовано Алина Чусь (@chusalina)

Как только Сиссе перебрался в Краснодар, так сразу запал на местных девушек. Во время вояжа в РФПЛ Джибриль строил отношения с 19-летней студенткой Алиной Чусь, работающей в маркетинговом отделе «Кубани». Кстати, в 2012 году девушка стала победительницей конкурса «Самая красивая болельщица премьер-лиги». После отъезда форварда из России, пара рассталась.

Фанат татуировок

Источник: Associated Press

Творческая натура Сиссе проявляется не только в экстравагантных прическах. Джибриль начал забиваться еще в самом начале карьеры. Татуировки француза стали известнее его самого после того, как форвард расписал свою спину. От плеч до поясницы появились огромные ангельские крылья. Кроме того – на правом локте спортсмена можно заметить паутину, на бедре с этой же стороны – этнический узор. Этника также украшает грудь и живот футболиста, а пятна леопарда на левой руке напоминают об африканских корнях. Кроме того, у Сиссе есть несколько футбольных татуировок – например, на его теле появился клевер, эмблема «Панатинаикоса», сразу же после победы клуба в чемпионате и кубке Греции.

Источник: Associated Press

Имел проблемы с законом

В октябре 2005 года Джибриля арестовала полиция за нападение на 15-летнего парнишку. Тот спровоцировал игрока на удар по голове. Мальчик написал заявление в полицию и футболиста взяли под арест. Благо, Сиссе отделался штрафом и обещанием больше подобного не совершать.

Год спустя уже беременная супруга футболиста Джуди обратилась в полицию: муж практиковал домашнее насилие. Спустя еще три года игрока задержали на выходе из ночного клуба Ньюкасла: мол, он снова избивал женщин, но доказательств не представили. В том же 2009-м Джибриль вместе с другом разыграли посетителей одного из супермакетов, надев маски Фредди Крюгера и Призрачного лица, за что были задержаны, но потом отпущены силами правопорядка. Ну и с историей шантажа Матье Вальбуэна в октябре 2015-го Вы знакомы.

Но все-таки Сиссе в первую очередь был прекрасным футболистом. Сложно предугадать, как сложилась его судьба, если бы не чудовищные травмы.

За 18 лет в большом футболе легендарный француз выиграл Кубок Франции (2003), Англии (2006), Греции (2010) и конфедераций (2003), становился чемпионом Греции и победителем Лиги чемпионов (2005) и Суперкубка УЕФА (2005) в составе «Ливерпуля».

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