Посмотрите, как лихо наши громили канадок в финале Универсиады (видео голов)

Все заброшенные шайбы в финале Всемирных студенческих игр, который закончился со счетом 4:1 в пользу сборной России.

Россиянки победили канадок в финале Универсиады. Почему эта победа так важна? Ведь Универсиада – далеко не чемпионат мира и уж тем более не Олимпиада.

Однако этот результат недвусмысленно указывает перспективу. Потому что женский хоккей начал развиваться в России совсем недавно. Достаточно сказать, что на Универсиаде-2011 мы свою команду вообще на турнир не выставляли.

В 2013-м уступили Канаде на Студенческих играх вчистую – 0:5. А в 2015-м добыли золотые медали в трудной борьбе с ними – 3:1 (в группе), 3:0 (в финале). И вот еще одна, очень уверенная победа, несмотря на то, что против россиянок сражалась не только команда из самой хоккейной державы мира, но и судейская бригада.

Время штрафных минут – 12-40 в «пользу» наших. Причем, никаких 10-минутных дисциплинарных штрафов тут нет. Все малые, двухминутные, когда команда остается в меньшинстве. Специалисты понимают, что это такое.

С конца второго периода и до середины третьего при счете 1:3 арбитры целенаправленно давили россиянок. Наши девчонки по трое сидели в штрафном боксе. И почти постоянно пластались на льду втроем.

А потом отпраздновали уверенную победу.

Давайте же вспомним еще раз все голы россиянок в этом нервном финале.

1. Сольный проход Ольги Сосиной.

Капитан сборной России подхватила шайбу в своей зоне и, набрав отличную скорость, прошла через всю площадку, обыграв поочередно двоих соперниц. Затем Ольга сместилась в центр. И, находясь в окружении трех канадок, бросила из-под защитника и послала шайбу точно под перекладину – 0:1.

2. Белякова забивает с пятачка.

Россиянки очень опасно разыгрывают большинство, но добиться успеха не получается. Однако и после того, как составы уравниваются, наши не выпускают шайбу из зоны, продолжая позиционную атаку.

Начала ее Александра Вафина, находясь с шайбой за воротами. Сместившись на левый фланг она оставила шайбу Сосиной. Ольга сделала пас в центр. И там Людмила Белякова с висевшим у нее на спине защитником с ходу точно пробила с пятачка – 0:2.

3. Сосина заставляет ошибиться канадского голкипера.

Очень важный гол! Во втором периоде канадкам удалось сократить разрыв в счете - 1:2. И тут лидер россиянок вновь сказала свое веское слово.

Снова стремительный сольный проход из своей зоны. Теперь уже по правому флангу, вдоль борта. Вариантов для продолжения атаки немного. И Сосина принимает решение самой бросить с острого угла. Шайба задевает голкипера, но проскакивает в сетку у него под мышкой – 1:3. И это явно вратарский гол, которые не умаляет мастерства нашего форварда.

4. Победная точка Штаревой.

Позади долгая, бесконечная осада, в которой наши отбивались то втроем, то вчетвером от пятерки соперниц.

Но вот составы уравниваются. О чудо! Наши даже получают большинство, и наказание следует очень быстро.

Елена Дергачева по правому флангу врывается в зону. Пас в центр на Анну Шохину. Оттуда еще дальше – «на штангу», Штаревой. Первый бросок Алевтины вратарь отбивает. Но она успевает добавить – 1:4!

И это победная точка в финале.