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Три года после праздника. Яременко о наследии, которое оставила нам Олимпиада

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Три года после праздника. Яременко о наследии, которое оставила нам Олимпиада
Источник: Associated Press

Во вторник, 7 февраля, исполняется три года с того момента, когда в Сочи были открыты Зимние Олимпийские Игры-2014. «Советский спорт» уже начал публикацию полемических материалов о том наследии, которое оставила нам Олимпиада. Сегодня тему продолжит главный редактор газеты Николай Яременко.

Три года назад в нашу страну пришёл праздник. Спустя три с лишним десятилетия после московской Олимпиады мы получили то, что многие страны ждут куда как дольше – главные спортивные игры. После победы нашей заявки в Гватемале было шесть с половиной лет ожидания, предвкушения, опасений, надежды. И вот все досужие разговоры и однообразные шутки (мол, все Олимпиады в нашей стране никогда добром не заканчивались) в какой-то момент отошли на второй план. И ощущение какого-то брызжущего счастьем карнавала было определяющим.

За всех говорить не буду – скажу за себя и за тех, кого знаю и в ком мог наблюдать чудесную трансформацию. Знаю человека, у которого был заказ написать скандальную книгу про Олимпиаду в Сочи. Пока сидел и занимался диванной аналитикой, рассказывая, как в Сочи всё провалится – у него получалось. Читатель охал и ахал, пугался. Приехал в Сочи за пару дней до старта – тоже кряхтел: и строительный мусор в номере, и на улице не всё куда надо прибито-прикручено-приварено. А как начались уже сами Игры – смотрю и удивляюсь: тональность у товарища сменилась. Осторожно так, гоняя по нёбу, пробую на вкус, мы все распознали: праздник, фестиваль, карнавал!

Это были потрясающие 17 дней счастья. Это был такой спрессованный в одном географическом месте эмоциональный сгусток. И казалось, что теперь-то все пойдет совсем по-другому, что мы умеем и можем, что времена, когда мы одерживаем феерические победы, которые поражают воображение, вовсе не остались в далеком прошлом – вот они, здесь и сейчас!

И если кто-то еще мог бы нам порассказать про то, что хозяевам всегда немного подсуживают – к примеру, в фигурном катании или в каком-то другом виде спорта, где доля судейского субъективизма довольно высока – то про какое подсуживание можно было бы говорить на лыжном «полтиннике», когда мы видели уверенный финиш нашей тройки?!

Удивительное дело: на скольких соревнованиях был, и везде спрессовываются дни, перемешивается спустя какое-то время информация, кто с кем в какой день играл, у кого когда и при каких обстоятельствах брал интервью, а вот Сочи-2014 помню целиком, день за днем. И вопрос не к особенностям человеческой памяти – дело ведь совсем в другом. Это был наш праздник, наша победа, когда мы ничем не разделены. Ни между собой, ни с кем-то вокруг нас.

В тот момент мы и подумать не могли, что через считанные дни начнется недопонимание с соседями, а через год-полтора начнет раскручиваться маховик допинг-скандалов и на Сочи ляжет тень подозрений, намеков, допущений, а то и просто прямых обвинений.

Но в тот момент мы об этом не думали. Мы просто были счастливы.

Источник: Associated Press

Впрочем, не столько об эмоциях сочинской Олимпиады мы завели разговор сегодня. Каждый праздник что-то обязательно оставляет за собой. Оставляет то наследие, которое и спустя годы будет напоминать о себе. Архитектура новых спортивных комплексов, современные, по последнему слову оснащенные площадки и стадионы.

Можно по-разному оценивать Олимпиаду-80 в Москве, которая, увы, была бойкотирована 65 странами, но в наследство от тех Игр мальчишкам и девчонками остались новенькие стадионы. Нам было где заниматься и в 80-е, и в 90-е, и позже.

Если летние Олимпиады – это возможность показать, что хорошо раскрученный с точки зрения узнаваемости в мире город способен ещё и спортивный мегафорум провести (посмотрите, где Олимпиады проходят: Сеул, Барселона, Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио, дальше будет Токио), то у зимних – традиционно несколько иная специфика. Это, как правило, продвижение на мировой карте нового зимнего центра для активного отдыха, нового зимнего курорта. Практически везде, кроме Лиллехамера (там были свои причины, но это, по сути, единственное исключение из правил), это сработало. О Сочи после 2014 года узнал весь мир. Станут ли сюда ездить из всех уголков планеты? Наверное, нет, не из всех – далековато. Но в масштабах страны место стало точкой притяжения.

Если же говорить о спортивных объектах, то тут, как говорится, есть нюансы. Горнолыжный курорт состоялся. Олимпиада стала поводом для того, чтобы он оформился как современный, с качественной инфраструктурой. С прибрежным кластером сложнее. И вопрос тут не только в том, востребованы там объекты или нет – они не простаивают. Вопрос, выгодно ли их держать на балансе, удобно ли управлять, кто, в конце концов, сможет ими воспользоваться?

На мировой опыт часто принято ссылаться в подобных случаях. Многие объекты зимних и летних Игр проектировались и строились с пониманием, во что они превратятся после Олимпиады. К примеру, в Пекине стадион «Птичье гнездо» строился сразу же с заложенным будущим перепрофилированием – под гигантский торгово-рекреационный центр. Он стал для китайцев с 2008 года местом массового паломничества и серьезным туристическим объектом, но он перестроен. И так решили еще задолго до Игр. Если же какие-то объекты строятся только ради самого спортивного события, то их судьба часто бывает незавидной. На некоторых стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу-2010 в ЮАР, сегодня студенты-агрономы слушают лекции по сельскому хозяйству. Ну, а поле… вскопано и засеяно.

В Сочи, конечно, такого не случится. Но многие решения по объектам принимались уже после Игр. Вроде бы обещали один или два демонтировать, перевезти на новое место, в другой регион. Но совершенно разумно решили оставить. В конце концов, зачем бессмысленные траты? Вот только опыт Лондона или какой другой экс-столицы Игр тут точно не пригодится. За рубежом, как правило, устраивается тендер и выбирается управляющая компания, которая все эти объекты в дальнейшем будет обслуживать. И государство получает роялти – и новые управленцы довольны: запускай себе желающих на каток, на корт, на стадион, на хоккейную коробку. Но это должно быть выгодно компании. Кто содержит все эти объекты в Сочи – об этом мы и решили рассказать сегодня, поднимая вопрос об олимпийском наследии.

Во вторничном номере газеты мы публикуем инфографику, посвящённую сегодняшнему положению дел с использованием олимпийских объектов.

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