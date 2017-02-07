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7 тысяч долларов за подбитый глаз. И никакой дисквалификации!

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Канадец Денис Шаповалов избежал серьезного наказания за свой проступок во время матча 1/8 финала на Кубок Дэвиса.

Напомним, он проигрывал в пятой, решающей встрече поединка теннисистов Великобритании и Канады. При счёте 1:1 в третьем сете (первые два он довольно быстро проиграл) канадец русского происхождения (эмигрировавший в Канаду в 10-месячном возрасте), ошибшись в атаке, послал мяч в аут и проиграл тем самым свою подачу. Вынув запасной мяч из шорт, он нервно ударил по нему ракеткой и случайно попал прямо в глаз арбитру.

Как это было – во всех деталях мы подробно рассказали накануне.

Придя в себя, рефери остановил игру и засчитал Шаповалову техническое поражение.

Почти сутки теннисная Канада жила в напряжении: ведь Шаповалов – здешняя теннисная надежда не только у русскоязычной части аудитории (которой особенно много в провинции Онтарии, это Торонто и окрестности – как раз здесь Шаповалов живет и тренируется), но и в целом у всех местных любителей тенниса. Если Милош Районич – пока что безоговорочный номер один в теннисном мире Канады, то Шапо (так чаще всего его называют – Дэни Шапо или Денис Шапо) – почти номер два. Уж из теннисистов U-18 – он number one безоговорочно.

Ясно, что, прежде спокойный и не дававший повод говорить о себе с негативным отношением, паренек просто психанул. Элементарно не смог справиться с грузом ответственности, когда у него есть шанс вытянуть свою новую родину в четвертьфинал командного чемпионата мира.

Но нелепая случайность, видно, напугала и его самого.

Томить неопределенностью не стали. Откладывать решение о наказании в долгий ящик – не в традициях ITF. И правильно! Здесь не собирают никчемные советы и так называемые независимые комиссии. Уже в понедельник утром было озвучено: ITF оштрафовала Шаповалова на 7 тысяч долларов за попадание мячом в лицо судье.

Самое главное, что наказание исчерпывается одним лишь денежным штрафом. И талантливый и перспективный юноша, победитель Уимблдонского турнира среди юношей, обладатель юношеского кубка Дэвиса, избежал дисквалификации. Деньги выплатит – одних призовых он заработал к настоящему моменту почти в 10 раз больше.

На решение ITF в очень значительной степени повлияло искреннее раскаяние теннисиста. «Мне очень стыдно за своё поведение. После матча я попросил прощения у судьи. К счастью, с ним все хорошо. Я подвел команду и страну. Обещаю, что такого со мной больше никогда не повторится», - говорил он вполне искренне.

Также спасло от более серьезного наказания то, что арбитр получил лишь синяк (зато какой! Считайте, что в поллица). Медобследование сразу после инцидента не выявило повреждений глаза. Правда, уточняется, что спустя некоторое время арбитр пройдет еще одну медицинскую проверку.

Спортивный врач Петр Лидов прокомментировал нам эту ситуацию следующим образом:

- Даже после повторной медицинской проверки рано будет делать выводы. Глаз – орган очень сложный. Вопрос в том, задет ли нерв, как задет. От удара в глаз может ничего и не быть, а может спустя время начать категорически падать зрение. Но установить причинно-следственную связь в этом вопросе – дело очень непростое. Даже если что-то произойдет потом – можно считать, что спортсмен наказания уже избежал.

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