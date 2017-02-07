Евгения Малкина очень обидели, и вот он дал мужской ответ (видео, 5 гвоздей НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ





Сразу 4 очка набрали россияне в матче «Айлендерс» - «Торонто». Команда из Бруклина сменила тренера, и «островитяне» при Дуге Уэйте начали побеждать всех подряд. Майк Бэбкок же в «Торонто» очень хорошо воспитывает молодежь, и уже побил клубный рекорд. Никогда еще молодые парни так здорово не играли в атаке. Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Браун, Хайман, Зайцев – они обещают «листьям» большое будущее.

Уже на второй минуте «Айлендерс» открыли счет, но в середине первого периода Никита Сошников ворвался в чужую зону и от души нанес щелчок – 1:1. Это его четвертый гол в сезоне.

Перед уходом в раздевалку отличился Николай Кулемин. Его амплуа вы знаете – форвард оборонительного плана. Хотел написать, что раз в год и Кулемин стреляет. Но он забросил уже девять шайб, хотя и выступает в четвертом звене.

В итоге команды доигрались до счета 5:5, двумя передачами отметился защитник «Торонто» Никита Зайцев. А в овертайме Брок Нильсон выбежал на вратаря «листьев» и забил решающий гол.

ЗАПАС

В этот день мы не увидели в составах двух российских игроков. Алексей Марченко был выставлен «Детройтом» на драфт отказов, и защитника забрал «Торонто». Вроде бы Марченко готов играть, но наставник «листьев» Майк Бэбкок решил не трогать защитную линию.

А зря – в последних четырех матчах «Торонто» пропустил 22 шайбы. Нужно что-то менять, и болельщики призывают выпустить строгого защитника Алексея Марченко вместо Романа Полака из третьей пары. Думаю, мы в следующем матче увидим нашего хоккеиста.





Наиль Якупов не сыграл за «Сент-Луис» в поединке против «Филадельфии». В итоге «блюзмены» провели идеальный матч, победив со счетом 2:0. Якупов не был нужен тренеру Кену Хичкоку, но того ведь уволили. И вот новый наставник Майк Йео тоже убирает Наиля. Похоже, наилучший вариант для «Сент-Луиса» - обменять форварда, выбранного первым на драфте, куда-нибудь перед дедлайном. Пока Якупов не приносит никакой пользы команде.

СЛОВА

То, что Евгения Малкина не включили в список «100 величайших игроков в истории НХЛ» - самая большая несправедливость этой акции. Все-таки два Кубка Стэнли, «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир), «Харт Трофи» (самый ценный игрок), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок в плей-офф), наконец, «Харламов Трофи» (лучший игрок по версии россиян)… Такой коллекцией мало кто может похвастаться. А один из 58 выборщиков Игорь Куперман, давая интервью «Советскому спорту», сказал прямо: «Любой здравомыслящий человек не мог бы оставить Евгения Малкина вне списка».

Malkin returns to practice. Assuming the gray jersey means no contact since other forwards are in black and white. pic.twitter.com/yxh3mY5h1k — Jonathan Bombulie (@BombulieTrib) 6 февраля 2017 г.

Все ждали, что скажет сам Джино по этому поводу. И вот Малкин заговорил. «Я стараюсь об том забыть, - улыбнулся он. – Я горжусь тем, что мне сказали в команде, что сказал Марио (Лемье). Горжусь тем, как меня поддерживают семья, друзья, родители. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей. А что еще можно сделать? Топ-100 – легендарный список, и каждый игрок заслужил быть в этом листе. Может, мне стоит выиграть еще пару трофеев, еще пару Кубков Стэнли. И мне в следующем году, когда НХЛ будет отмечать 101 год, пришлют отличный черный свитер, и я стану №101».

Мы всегда знали, что Женя Малкин – большой молодец. И этими словами он еще раз это подтвердил.

ЮБИЛЕЙ

Кстати, Евгений Малкин высказался и о своем друге Сидни Кросби, который набрал уже 997 очков за карьеру в НХЛ: «Это очень солидные цифры. Сколько матчей он провел? 700? Это великолепно. Я рад играть с ним, и каждый вечер я наслаждаюсь тем, что даже наблюдаю его хоккей со стороны. Надеюсь, что завтра Сид наберет эти три очка. Он – наш капитан, мы всегда его поддерживаем».

Завтра «Питтсбург» сыграет дома с «Калгари». Вполне реально, что Кросби заработает эти три очка и станет 86-м хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта высота. Сейчас Сид провел 752 матча. И вы помните, что в январе в клуб «Кому за 1000» вошел Александр Овечкин. Сейчас у него 1014 очков в 892 матчах. И кажется, что Кросби может догнать Ови по очкам уже в конце этого чемпионата. У него выше темп, но из-за травм он пропустил полтора сезона.

ЛЕГЕНДА

Алексей Ковалев очень долго не давал интервью российской прессе. Не отвечал на звонки, е-мейлы, полностью ушел на дно. Можно понять, что АК-27 обиделся на Россию за то, что с ним так обошлись в мытищинском «Атланте» (не поставили на плей-офф, а потом урезали контракт с двух лет до одного). Затем выдавили из НХЛ, принудив к тому, чтобы уйти из «Флориды» и подписать бумаги о завершении карьеры.

Но Ковалев – легенда, и очень плохо, что он оставался в стороне от нашей хоккейной жизни. Теперь Алексей работает генменеджером и спортивным директором в клубе «Висп» второй лиги швейцарского чемпионата. Между прочим, играет в 44 года, в этом сезоне провел 11 матчей.





И вот Ковалев вышел на связь, сказав в интервью «Чемпионату»: «Всегда было бы интересно поработать в сборной России. Хотя нужно понять, что там делать. Ездить и собирать игроков неинтересно, а вот работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты – это здорово. Считаю, у нас есть много молодежи, которой я мог бы помочь».

Мысль интересная. И дело тут даже не в сборной. Больше 10 лет назад Ковалев проводил в России мастер-классы. Стоило бы это возобновить. АК-27 – выдающийся технарь. Что я рассказывать буду? Просто вспомните или посмотрите видео. Неправильно, что свое мастерство он сейчас передает швейцарским, а не нашим юниорам.

Пора уже, пора вернуть Алексея Ковалева в Россию.

ЦИТАТА

«Скоро вы привыкните к тому, что «Коламбус» идет в лидерах Восточной конференции. У нас в команде восприняли этот рывок не как должное, но очень спокойно».

Сергей БОБРОВСКИЙ, вратарь «Коламбуса»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)

Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:6 ОТ)

2** –Николай КУЛЕМИН («Айлендерс»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Торонто» (6:5 ОТ)

3*** – Никита СОШНИКОВ («Торонто»)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:6 ОТ)

ТАБЛО

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 8.08)

Проворов (0+0; -1, 0, 3, 24.17)

СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 0, 0, 18.19)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 7.27)

А: Кулемин (1+0; 0, 0, 2, 14.28)

Т: Зайцев (0+2; 0, 0, 1, 20.56)

Сошников (1+0; 0, 0, 2, 10.41)

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 11.34)

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 19.38)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.