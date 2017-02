Евгения Малкина очень обидели, и вот он дал мужской ответ (видео, 5 гвоздей НХЛ)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Сразу 4 очка набрали россияне в матче «Айлендерс» - «Торонто». Команда из Бруклина сменила тренера, и «островитяне» при Дуге Уэйте начали побеждать всех подряд. Майк Бэбкок же в «Торонто» очень хорошо воспитывает молодежь, и уже побил клубный рекорд. Никогда еще молодые парни так здорово не играли в атаке. Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Браун, Хайман, Зайцев – они обещают «листьям» большое будущее.

Уже на второй минуте «Айлендерс» открыли счет, но в середине первого периода Никита Сошников ворвался в чужую зону и от души нанес щелчок – 1:1. Это его четвертый гол в сезоне.

Перед уходом в раздевалку отличился Николай Кулемин. Его амплуа вы знаете – форвард оборонительного плана. Хотел написать, что раз в год и Кулемин стреляет. Но он забросил уже девять шайб, хотя и выступает в четвертом звене.

В итоге команды доигрались до счета 5:5, двумя передачами отметился защитник «Торонто» Никита Зайцев. А в овертайме Брок Нильсон выбежал на вратаря «листьев» и забил решающий гол.

В этот день мы не увидели в составах двух российских игроков. Алексей Марченко был выставлен «Детройтом» на драфт отказов, и защитника забрал «Торонто». Вроде бы Марченко готов играть, но наставник «листьев» Майк Бэбкок решил не трогать защитную линию.

А зря – в последних четырех матчах «Торонто» пропустил 22 шайбы. Нужно что-то менять, и болельщики призывают выпустить строгого защитника Алексея Марченко вместо Романа Полака из третьей пары. Думаю, мы в следующем матче увидим нашего хоккеиста.

Наиль Якупов не сыграл за «Сент-Луис» в поединке против «Филадельфии». В итоге «блюзмены» провели идеальный матч, победив со счетом 2:0. Якупов не был нужен тренеру Кену Хичкоку, но того ведь уволили. И вот новый наставник Майк Йео тоже убирает Наиля. Похоже, наилучший вариант для «Сент-Луиса» - обменять форварда, выбранного первым на драфте, куда-нибудь перед дедлайном. Пока Якупов не приносит никакой пользы команде.

То, что Евгения Малкина не включили в список «100 величайших игроков в истории НХЛ» - самая большая несправедливость этой акции. Все-таки два Кубка Стэнли, «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир), «Харт Трофи» (самый ценный игрок), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок в плей-офф), наконец, «Харламов Трофи» (лучший игрок по версии россиян)… Такой коллекцией мало кто может похвастаться. А один из 58 выборщиков Игорь Куперман, давая интервью «Советскому спорту», сказал прямо: «Любой здравомыслящий человек не мог бы оставить Евгения Малкина вне списка».

Malkin returns to practice. Assuming the gray jersey means no contact since other forwards are in black and white. pic.twitter.com/yxh3mY5h1k