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Евгения Малкина очень обидели, и вот он дал мужской ответ (видео, 5 гвоздей НХЛ)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Малкина очень обидели, и вот он дал мужской ответ (видео, 5 гвоздей НХЛ)
Источник: Twitter.com

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ


Сразу 4 очка набрали россияне в матче «Айлендерс» - «Торонто». Команда из Бруклина сменила тренера, и «островитяне» при Дуге Уэйте начали побеждать всех подряд. Майк Бэбкок же в «Торонто» очень хорошо воспитывает молодежь, и уже побил клубный рекорд. Никогда еще молодые парни так здорово не играли в атаке. Мэттьюз, Марнер, Нюландер, Браун, Хайман, Зайцев – они обещают «листьям» большое будущее.

Уже на второй минуте «Айлендерс» открыли счет, но в середине первого периода Никита Сошников ворвался в чужую зону и от души нанес щелчок – 1:1. Это его четвертый гол в сезоне.

Перед уходом в раздевалку отличился Николай Кулемин. Его амплуа вы знаете – форвард оборонительного плана. Хотел написать, что раз в год и Кулемин стреляет. Но он забросил уже девять шайб, хотя и выступает в четвертом звене.

В итоге команды доигрались до счета 5:5, двумя передачами отметился защитник «Торонто» Никита Зайцев. А в овертайме Брок Нильсон выбежал на вратаря «листьев» и забил решающий гол. 

ЗАПАС

В этот день мы не увидели в составах двух российских игроков. Алексей Марченко был выставлен «Детройтом» на драфт отказов, и защитника забрал «Торонто». Вроде бы Марченко готов играть, но наставник «листьев» Майк Бэбкок решил не трогать защитную линию.

А зря – в последних четырех матчах «Торонто» пропустил 22 шайбы. Нужно что-то менять, и болельщики призывают выпустить строгого защитника Алексея Марченко вместо Романа Полака из третьей пары. Думаю, мы в следующем матче увидим нашего хоккеиста.


Наиль Якупов не сыграл за «Сент-Луис» в поединке против «Филадельфии». В итоге «блюзмены» провели идеальный матч, победив со счетом 2:0. Якупов не был нужен тренеру Кену Хичкоку, но того ведь уволили. И вот новый наставник Майк Йео тоже убирает Наиля. Похоже, наилучший вариант для «Сент-Луиса» - обменять форварда, выбранного первым на драфте, куда-нибудь перед дедлайном. Пока Якупов не приносит никакой пользы команде.

СЛОВА

То, что Евгения Малкина не включили в список «100 величайших игроков в истории НХЛ» - самая большая несправедливость этой акции. Все-таки два Кубка Стэнли, «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги), «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир), «Харт Трофи» (самый ценный игрок), «Конн Смайт Трофи» (самый ценный игрок в плей-офф), наконец, «Харламов Трофи» (лучший игрок по версии россиян)… Такой коллекцией мало кто может похвастаться. А один из 58 выборщиков Игорь Куперман, давая интервью «Советскому спорту», сказал прямо: «Любой здравомыслящий человек не мог бы оставить Евгения Малкина вне списка».

Все ждали, что скажет сам Джино по этому поводу. И вот Малкин заговорил. «Я стараюсь об том забыть, - улыбнулся он. – Я горжусь тем, что мне сказали в команде, что сказал Марио (Лемье). Горжусь тем, как меня поддерживают семья, друзья, родители. Я стараюсь показывать свой лучший хоккей. А что еще можно сделать? Топ-100 – легендарный список, и каждый игрок заслужил быть в этом листе. Может, мне стоит выиграть еще пару трофеев, еще пару Кубков Стэнли. И мне в следующем году, когда НХЛ будет отмечать 101 год, пришлют отличный черный свитер, и я стану №101».

Мы всегда знали, что Женя Малкин – большой молодец. И этими словами он еще раз это подтвердил. 

ЮБИЛЕЙ

Кстати, Евгений Малкин высказался и о своем друге Сидни Кросби, который набрал уже 997 очков за карьеру в НХЛ: «Это очень солидные цифры. Сколько матчей он провел? 700? Это великолепно. Я рад играть с ним, и каждый вечер я наслаждаюсь тем, что даже наблюдаю его хоккей со стороны. Надеюсь, что завтра Сид наберет эти три очка. Он – наш капитан, мы всегда его поддерживаем».

Завтра «Питтсбург» сыграет дома с «Калгари». Вполне реально, что Кросби заработает эти три очка и станет 86-м хоккеистом в истории лиги, кому покорилась эта высота. Сейчас Сид провел 752 матча. И вы помните, что в январе в клуб «Кому за 1000» вошел Александр Овечкин. Сейчас у него 1014 очков в 892 матчах. И кажется, что Кросби может догнать Ови по очкам уже в конце этого чемпионата. У него выше темп, но из-за травм он пропустил полтора сезона.

ЛЕГЕНДА

Алексей Ковалев очень долго не давал интервью российской прессе. Не отвечал на звонки, е-мейлы, полностью ушел на дно. Можно понять, что АК-27 обиделся на Россию за то, что с ним так обошлись в мытищинском «Атланте» (не поставили на плей-офф, а потом урезали контракт с двух лет до одного). Затем выдавили из НХЛ, принудив к тому, чтобы уйти из «Флориды» и подписать бумаги о завершении карьеры.

Но Ковалев – легенда, и очень плохо, что он оставался в стороне от нашей хоккейной жизни. Теперь Алексей работает генменеджером и спортивным директором в клубе «Висп» второй лиги швейцарского чемпионата. Между прочим, играет в 44 года, в этом сезоне провел 11 матчей.


И вот Ковалев вышел на связь, сказав в интервью «Чемпионату»: «Всегда было бы интересно поработать в сборной России. Хотя нужно понять, что там делать. Ездить и собирать игроков неинтересно, а вот работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты – это здорово. Считаю, у нас есть много молодежи, которой я мог бы помочь».

Мысль интересная. И дело тут даже не в сборной. Больше 10 лет назад Ковалев проводил в России мастер-классы. Стоило бы это возобновить. АК-27 – выдающийся технарь. Что я рассказывать буду? Просто вспомните или посмотрите видео. Неправильно, что свое мастерство он сейчас передает швейцарским, а не нашим юниорам.

Пора уже, пора вернуть Алексея Ковалева в Россию.

ЦИТАТА

«Скоро вы привыкните к тому, что «Коламбус» идет в лидерах Восточной конференции. У нас в команде восприняли этот рывок не как должное, но очень спокойно».

Сергей БОБРОВСКИЙ, вратарь «Коламбуса»

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Никита ЗАЙЦЕВ («Торонто»)
Набрал 2 (0+2) очка в матче с «Айлендерс» (5:6 ОТ)

2** –Николай КУЛЕМИН («Айлендерс»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Торонто» (6:5 ОТ)

3*** – Никита СОШНИКОВ («Торонто»)
Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Айлендерс» (5:6 ОТ)

ТАБЛО

Матч

Филадельфия - Сент-Луис - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Штястны (Стеен, Шаттенкирк), 35:22 (0:1). Агостино (Лехтеря, Перрон), 42:10 (0:2).

Место и дата

07 февраля 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 0, 8.08)
Проворов (0+0; -1, 0, 3, 24.17)

СЛ: Тарасенко (0+0; +1, 0, 0, 18.19)
Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 7.27)

Матч

Айлендерс - Торонто - 6:5 О.Т. (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы:

Строум (Бойчук, Нелсон), 1:23 (1:0). Сошников (Зайцев, Райлли), 13:27 (1:1). Мэттьюз (Райлли), 14:51 (1:2). Кулёмин (Сизикас, Принс), 18:13 (2:2). Марнер (Ханвик, Бозак), 25:12 (2:3). Хаймэн (Зайцев), 29:34 (2:4 - мен.). Нелсон (Строум, Ли), 33:48 (3:4). Бэйли (Зайденберг, Ли), 53:30 (4:4). Нюландер (Кадри, Кэррик), 57:59 (4:5). Лэдд (Бэйли, Лэдди), 58:31 (5:5). Нелсон (Бэйли, Де Хаан), 62:42 (6:5).

Место и дата

07 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

А: Кулемин (1+0; 0, 0, 2, 14.28)

Т: Зайцев (0+2; 0, 0, 1, 20.56)
Сошников (1+0; 0, 0, 2, 10.41)

Матч

Нью-Джерси - Баффало - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Хенрик (Каммаллери, Заха), 28:46 (1:0 - бол.). Эннис (Окпосо, Фолк), 48:39 (1:1). Заха (Каммаллери, Северсон), 52:33 (2:1 - бол.).

Место и дата

07 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 1, 11.34)

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 19.38)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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