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Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Второй фронт Карреры

Вчера красно-белые провели две тренировки. Утром защитники занимались отдельно от полузащитников и нападающих. В общей группе работают все, кроме Таски. Это первая хорошая новость. Вторая – в испанской Эстепоне улучшилась погода. И нейтральная новость – матч с «Рубином» состоится 13 февраля в 15.00 (мск). По просьбе казанцев время начала встречи сдвинули на час. Жаль, что игра состоится в понедельник в рабочее время. Впрочем, болельщиков это никогда не останавливало. Матч с «Копенгагеном» смотрело онлайн до 64 тысяч человек.


В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг» (3:0). Первую официальную встречу в новом году «Спартак» проведет именно с «быками». Интересе понятен. И вообще это обычная практика. Прошлой зимой на сборы красно-белых наведывался Леонид Слуцкий. Все понемногу шпионят друг за другом. Тем более что все рядом, в Испании.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Клаессон + Подберезкин

И было на что посмотреть! «Краснодар» быстро забил три мяча усилиями Клаессона, Подберезкина и Смолова. Подберезкин исполнил шикарный пас, отрезав сразу пять игроков соперника. А Клаессон заработал три очка по «гол+пас». Теперь понятно, откуда у него такая статистика: в Швеции делал 0,62 результативных действий за матч. И тревожно за Мамаева. Раньше он был лучшим игроком команды с последним пасом. Теперь – спорно. В то время как Клаессон обживается, Мамаев по-прежнему не может играть.


Слово герою.


Надо сказать, на матче присутствовал не только тренерский штаб «Спартака». Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, чьей команде скоро встречаться с «быками» в 1/16 финала Лиги Европы, тоже был на трибуне. А еще в Испанию прилетел владелец клуба Сергей Галицкий.

Новая схема «Локомотива»

Обыграв датский клуб с непроизносимым названием – секундочку, скопирую – «Сеннерйюск» (1:0), «Локомотив» завершил второй сбор. Кстати, единственный гол забил – трижды барабанная дробь! – Игорь Денисов. Это случается не чаще, чем большой парад планет.

– Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть. Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным, – подвел итог Юрий Семин.


Голевая засуха ЦСКА

Армейцы сыграли вничью с датским «Эсбьергом» (0:0). Второй матч кряду без забитых мячей. На 60-й минуте в игру вошел Оланаре. Впервые принял участие в матче Василий Березуцкий. То, что ЦСКА не забивает, конечно, не радует. Но есть и другая статистика – команда Виктора Гончаренко пока ни разу не пропустила в контрольных матчах. Впечатляет.

Но главное событие произошло не на поле. В ЦСКА вернулся Слуцкий! Приехал на сборы посмотреть на родную команду. Сам тут, в Кампоаморе, бывал много раз. Можно только представить, какие чувства заиграли в Леониде Викторовиче. Ностальгия точно нахлынула.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Сегодня ЦСКА проведет еще один матч – с австрийским клубом ЛАСК.

А накануне прошло десять спаррингов. Результаты намного лучше, чем накануне.

«Крылья Советов» – «Шериф» (Молдавия) – 0:2
«Урал» – «Уфа» – 0:1
«Амкар» – «Железничар» (Босния и Герцеговина) – 0:0
«Томь» – «Будучность» (Черногория) – 1:1
«Терек» – «Славия» (Болгария) – 3:1
«Ростов» – «Тромсе» (Норвегия) – 3:1

Ближайшие матчи

07.02. ЦСКА – ЛАСК, Австрия
07.02. «Оренбург» – «Химки»
07.02. «Оренбург» – «Атырау», Казахстан
08.02. «Краснодар» – «Хаугесунд», Норвегия
08.02. «Урал» – «Чукарички», Сербия
08.02. «Анжи» – «Дукла», Чехия
09.02. «Арсенал» – «Милсами», Молдавия
09.02. «Краснодар» – «Рубин»
09.02. «Терек» – «Вардар», Македония

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Михаил Борзыкин
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