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Возня вокруг Миранчука, а также любовь Дзюбы к судьям

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Благодаря Артему Дзюбе (второй сверху) на сборах «Зенита» всегда хорошая атмосфера.
Благодаря Артему Дзюбе (второй сверху) на сборах «Зенита» всегда хорошая атмосфера.Источник: ФК «Зенит»

Колонка шеф-редактора «ССФ» Николая Роганова.

Слава богу, эта неделя – последняя, на которой нет российского футбола. На следующей «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» стартуют в плей-офф Лиги Европы. Если вы не болельщики этих команд, наверняка забыли, кто у них в соперниках. «Андерлехт», «Фенербахче» и «Спарта» соответственно. Мне лично остро не хватает нашего футбола, и контрольные матчи плохая замена официальным.

Пока же газеты и сайты заполнены историями нефутбольными, например, про Алексея Миранчука. Футбола здесь мало, а вот чего много, так это денег, интриг, недоговорок и желания навешать нам с вами лапши на уши. Агент игрока Вадим Шпинев в интервью коллеге Артему Локалову уверяет, что новый контракт с «Локомотивом» был согласован на 99 процентов и стороны не сошлись в нюансах, а именно – в размере отступных при возможном переходе в европейских клуб.

«Клуб настаивал на компенсации в 20 млн евро, мы хотели, чтобы сумма была не более 15 млн», – говорит Шпинев. И он хочет, чтобы я в это поверил – что такое большое и трудное дело, как подписание нового контракта, споткнулось о размер отступных. Получается, если любимая Миранчуком «Барселона» годика через два решит купить Алексея, то 15 млн евро она за него выложит, а 20 – никогда и ни за что! Так, что ли?

Получается, ради такого гипотетического будущего, которое в реальной жизни никогда и ни за что не произойдет, надо уходить из «Локомотива»? Бросьте, господин Шпинев, не держите вы нас за дураков! Было бы у вас желание (именно у вас, а не у Миранчука), давно бы подписали новый контракт. Хотя не могу ручаться, что такое же желание есть у президента «Локомотива» Ильи Геркуса. Сложно представить чувства и мысли человека, о должности которого уже несколько месяцев мечтает вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев и его слаженная команда единомышленников-профессионалов.

О «Локомотиве» они мечтают так давно и настолько сильно, что в футбольных кругах ходят слухи, что мечты эти как-то связаны с возней вокруг Миранчука, а вот как именно – поди разберись! У меня такого желания точно нет, потому что чем глубже в этих разборках увязаешь, тем дальше уходишь от футбола, которого так просит моя болельщицкая душа. Она, кстати, хорошо помнит, что в последний раз Алексей Миранчук по-настоящему круто играл в футбол еще когда «Локомотив» тренировал Игорь Черевченко. Думал я тогда, что в сборной появилась замена Роману Широкову… Не появилась. И нынешнее серое, безликое поколение российских футболистов до сих пор остро нуждается в игроке по фамилии плеймейкер.

Или вот еще одна нефутбольная, но шумная история – главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назначил капитаном команды Артема Дзюбу и пояснил: «Были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями». Дзюба, конечно, гений общения, но вряд ли он прямо на поле в прямом и открытом диалоге с судьями решит все проблемы «Зенита» и его наконец перестанут нагло и откровенно засуживать, как в предыдущих 17 турах.

И потом, ну нельзя же так – в лоб! Господа судьи, теперь капитан «Зенита» Артем Дзюба наделен полномочиями слегка вас поддушивать. Это как если бы я, едва познакомившись с девушкой, сразу предупредил, что через пару часов начну уговаривать ее пойти ко мне домой, а повод будет такой: «У меня дома прекрасная коллекция лютниевой музыки XVI века». Бывает, что судьи, как и девушки, с самого начала как бы согласны, но хотят соблюсти хоть какие-то приличия. Хотя сейчас такие девушки пошли! А уж судьи…

Этот и другие материалы вы можете прочесть в сегодняшнем номере еженедельника «Советский спорт Футбол».  Скачать PDF-версию номера здесь.

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