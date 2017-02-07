Под какую музыку тренируется «Мисс Олимпия»

«Советский спорт» попросил «Мисс Олимпию» составить идеальный саундтрек для тренировки.

Людмила Никитина, абсолютная чемпионка мира, «Мисс Олимпия Amateur Europe-2014» в номинации «фитнес», абсолютная Победительница первых Европейских Олимпийских игр Баку-2015, заслуженный мастер спорта по бодибилдингу выбрала музыкальные треки, которые зажгут огонь даже в самом ленивом человеке на свете. Получилось вот что.



Людмила Никитина. Фото: «Советский спорт»



T.I. – Yeah You Know





Прямая речь: «Ооо! Однозначно это трек оценят все, кто трудится в зале! Обожаю тренироваться под него! Наш спорт строится на системной работе с собственным телом, организмом, собственными возможностями и все это происходит посредством поднятия весов – нужно жать, поднимать , толкать.

Это трек – отличное средство для преодоления преград, лени и усталости. Он взрывает силовые показатели и провоцирует всплеск адреналина. Для меня это очень важно, поскольку я не принимаю предтренировочных комплексов, способных искусственно создать этот всплеск».

Собираем саундтрек для хардкорной силовой тренировки

Linkin Park – New Divide





Прямая речь: «Многие качки любят тренироваться под Linkin Park, и я – в их числе. Эта песня у группы одна из лучших».

Tiga – Sunglasses at night





Прямая речь: «Люблю этот старый трек – он напоминает мне о первых годах моего увлечения залом. Эмоции, которая вызывает эта песня Tiga – это 100% юношеский максимализм: когда в голове нет ни единого сомнения в том, что ты делаешь все правильно. И не просто правильно, а так, чтобы результат был нереально крутым. Мне было 16-18 лет, когда этот трек в наушниках вдохновлял меня».

T.I. – Off-Set (Sountrack Fast&Furious 7)





Прямая речь: «Еще один трек T.I. Этот человек делает лучшую музыку для тренировок»

James Dooley – Black sun





Прямая речь: «Этот трек уже из того времени, когда я пришла в профессиональный спорт. Дело было в легендарном зале «Марк Аврелий», где тренировались всероссийские и мировые чемпионы. Это был настоящий завод по производству чемпионов, людей с суперспособностями. Я впервые увидела такую мощь и энергетику: вокруг работали настоящие машины! И вот он – любимый трек тех времен».

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Queen – We are the champions





Прямая речь: «Это уже мои личные эмоции, мое эго. Грудная клетка наполняется мотыльками, и дух захватывает от того, что ты чемпион, и это именно тебя сейчас награждают. Это песня вызывает во мне слезы».

Гимн Российской Федерации





Прямая речь: «Могу сказать совершенно точно – когда играет гимн России, я плачу. Потому что знаю эти эмоции и чувства, когда на турнире ты представляешь свою страну. И одерживаешь победу, отстояв свою родину».