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В Гондурасе болельщик своим мячом забил гол вместе с игроком (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

А главный судья не увидел ничего криминального и засчитал этот гол.

Один из лидеров гондурасской Клаусуры (вторая часть чемпионата - Прим.ред.), самый титулованный клуб страны «Олимпиа» играл дома с «Готагуой» - командой из середины турнирной таблицы. В концовке основного времени «Олимпиа» уступала 1:2, а на третьей добавленной минуте проводила последнюю атаку. В тот момент, когда Роджер Рохас бил в ближний угол, вратарь «Готагуа» отвлекся на болельщика, который выбежал на поле со своим мячом и тоже решил пробить по воротам. Кстати, тоже успешно. 

Самое забавное в этой истории - ее развязка, главный судья как ни в чем ни бывало засчитал гол. А еще раздал несколько желтых карточек игрокам «Готагуа», который пытались оспорить его решение. 

Матч так и закончился - 2:2, после этой встречи «Олимпиа» вышла на третье место, «Готагуа» осталась на пятой строчке.  

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