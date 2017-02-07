Мозгов отправился на лавку. Обзор недели НБА

Тимофей Мозгов не вышел на площадку в последнем матче «Лейкерс», Пол Пирс простился с баскетболом, Грегг Попович обновил очередной рекорд. Что интересного произошло в сильнейшей лиге мира за последнюю неделю?

МОЗГОВ

Это все-таки случилось. К сожалению. В последнем матче «Лейкерс» Тимофей Мозгов не только не вышел в старте, но вовсе не появился на паркете. Со здоровьем у большого все в порядке. Причина – решение тренера, Люка Уолтона.

– Не могу сказать, как я воспринял новость о переводе на скамейку, – признался россиянин после встречи. – Мы просто попытались сделать что-то, что пошло бы на пользу команде. Прямо сейчас мне трудно передать, что происходит у меня в голове. Много всяких мыслей. И вопросов к Уолтону тоже много. Но на какие-то из них ответы мне предстоит найти самостоятельно. На это нужно время.

Подписав контракт на 64 миллиона за 4 года, Тимофей стал вторым баскетболистом по зарплате в клубе – после Луола Денга. Что автоматически подразумевало – он будет и одним из лидеров команды. Если не по статистике, то по отдаче и значимости роли для достижения нужных результатов. Однако в течение сезона результативность Мозгова понижалась, а в январе чуть ли не рухнула. «Холостые» матчи пошли разве что не друг за другом, время на паркете снизилось до 15-17 минут. 7,5 очка и 5,0 передач в 52 играх этого сезона – не совсем те цифры, которые ждут от основного центрового с окладом в 16 миллионов в год! Тем более, последний месяц Тимофей не набирает даже их. При этом Уолтон до последнего не переводил россиянина из старта, несмотря на прогресс молодого Ивицы Зубаца. Но то ли терпение у наставника ЛАЛ лопнуло, то ли случилось что еще – во встрече против «Нью-Йорка» (к слову – первой команды Мозгова в НБА) наш центровой участия не принял. Прим этом «Озерные», что интересно, победили – 121:107.

Впрочем, возможно, то, что было – разовая акция. Ведь Мозгов слишком дорог – во всех смыслах – чтобы так просто пересадить его в конец скамейки.

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Стеф Карри Источник: Reuters

Лучшим на Востоке признан Айзея Томас. В Западной конференции – Стеф Карри. Выбор больших вопросов не вызывает. Двукратный MVP сезона набирал в среднем по 34,3 очка, чем помог «Голден Стейту» одержать победы над «Шарлотт» и «Клипперс» (при этом «Воины» сенсационно уступили «Сакраменто» в тяжелой встрече, где нервы сдали даже у Стива Керра – в итоге главного тренера вице-чемпионов удалили с матча). Но 11 трешок в одной только игре с «Бобкэтс» говорят сами за себя – Стеф по-прежнему остается лучшим снайпером в истории.

А Томас, в свою очередь, стремится стать лучшим «малышом». Миниатюрный лидер «Бостона» (рост – 175 см, хотя, говорят, пару см ему «накинули») исправно набирал в среднем по 37,8 очков, раздавая по 6,8 передач в четырех матчах за неделю, каждый из которых «Селтикс» выиграли! Даже большой Айзея может завидовать такой статистике. Томас реально крут.

ПРОЩАНИЕ

Пол Пирс Источник: Reuters

К слову, о «Бостоне». Легенда клуба, чемпион-2008 Пол Пирс вчера сыграл последний матч в карьере. По крайней мере, на родной арене «Селтикс». Правда, площадку он покинул в майке «Клипперс», но это не мешало полным трибунам тепло приветствовать и провожать кумира. Пирс покинул «Бостон» не своим решением – а в результате обмена с «Бруклином», так что обид на бывшего лидера команды в Массачусетсе не держат. Этот сезон для Пирса – последний, и в матчах он, в общем, не участвует. Скорее всего, до конца года Пол на площадке не появится – ну, разве что случится что-то сверхординарное. Однако в желании сыграть в гостях с «Бостоном» Док Риверс звезде не отказал. Даже поставил в старт. Пол пробыл на паркете 5 минут, попал одну трешку и, видимо, простился с баскетболом.

– 18 лет назад, 5 февраля 1999 года началась моя карьера. 5 февраля 2017 года она закончилась, – признался Пирс. – У меня не было прощального тура, как у Кобе Брайанта, когда ему признавались в любви на каждой арене. Здесь все проще. Это мое последнее «прощай» – не только для «Селтикс», но и для всей Лиги.

КОНФЛИКТ

Если в «Бостоне» все было тепло, то в «Чикаго» – холодно. Команда находится на спаде, плюс сотрясается скандалами. Сначала Джимми Батлер и Дуэйн Уэйд публично критикуют молодежь за недостаточное рвение. В ответку молодежь советует тому же Уэйду почаще приходить на тренировки. И все это – на фоне неровных результатов, из-за которых «Буллс» балансируют на грани непопадания в плей-офф.

Мы точно говорим о бывшей команде Майкла Джордана?

До кучи игроки еще и заподозрили, что разговоры внутри раздевалки доходят до ушей начальства. Нашли даже «стукача» – ассистента главного тренера Рэнди Брауна. По крайней мере, в интервью Chicago Sun Times Ричард Хэмилтон именно его назвал «информатором» боссов.

– Все это просто клевета! – возмутился Браун. – Обидно, что моя репутация под угрозой из-за пустых обвинений. В последние дни я почти не сплю, пытаюсь с этим справиться. Я сам провел в НБА 12 сезонов, у меня были сотни партнеров, и для всех я оставался хорошим товарищем. Я отлично знаю, что раздевалка – только для игроков. И никогда бы не нарушил неписанные правила, рассказывая кому-то о том, что в ней творится.

РЕКОРД

Грегг Попович Источник: Reuters

Напоследок – об очередном рекорде Грегга Поповича. Победа в регулярке над «Денвером» (121:97) стала 1128-й в карьере Попа, возглавляющего «Сан-Антонио» с 1996 года. В итоге он обошел бывшего экс-рулевого «Юты» Джерри Слоуна по количеству побед с одной командой. А заодно – и вышел на 7-е место в списке самых успешных тренеров Лиги. Прямо перед Греггом стоит Фил Джексон – 1155. Дальше по возрастающей – Джордж Карл (1175), Пэт Райли (1210), Джерри Слоун (1221 – но не только с «Ютой»), Ленни Уилкенс (1332) и Дон Нельсон (1335). Три-четыре сезона, и Грегг точно их всех обойдет.