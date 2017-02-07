Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Займись повышением своей квалификации». Андронов критикует тренера «Зенита»

Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Карло Николини
Карло НиколиниИсточник: ФК «Зенит»

Спортивный комментатор Алексей Андронов – о высказываниях тренера по физподготовке «Зенита» Карло Николини.

Есть такая поговорка: дуракам полработы не показывают. В случае спортивной команды – не очень важно, что и как она делает на тренировках – важен конечный результат. За него (как и за выбор средств достижения) отвечает главный тренер.

Теперь смотрим на то, как это бывает.

Вот свежий анекдот – тренер по физподготовке «Зенита» недоволен кондициями Шатова! Которого сам и ДОЛЖЕН готовить. Иными словами, тренер Николини недоволен собой, своей работой! Брависсимо! Редкая в наше время склонность к самокритике!

Вообще не совсем понятно, с чего вдруг он взялся давать интервью. Как раз те самые полработы обсуждать. В разгар подготовки к сезону. Но ни для никого не секрет, что ключевой проблемой провала «Зенитом» концовки осенней части сезона было ужасное физическое состояние команды. Это подтверждали все, и специалисты, и наблюдатели со стороны и игроки. Именно тогда «Зенит» и отпустил «Спартак» на критичные пять очков. Команда была как выжатый лимон, не могла дожать соперника в концовках, напротив, теряя в них драгоценные очки!

И вот сейчас, когда «Зениту» нужно спокойно и четко подготовиться к весенней части соревнований, в которой он отстает от лидера всего на пять очков – тренер (не главный) открыто и публично высказывает недовольство готовностью одного из важных игроков, потенциальных лидеров.

Если «Зенит» не добьется результатов – это непременно вспомнят.

Так что можно только посоветовать синьору Николини (по собственным словам которого – его игроки должны быть на метр, на секунду впереди соперника), – посмотри, синьор, данные, прего, проанализируй. Посмотри на осенние матчи, займись повышением собственной и своих игроков квалификации (она отражена в турнирной таблице), а не выступай в прессе в костюме вдовы унтер-офицера.

Слабо себе представляю такой подход к делу в «Реале», «Баварии» или «Челси».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании«Зенит» обыграл корейский «Соннам» со счетом 2:1 в последнем матче испанских сборов.ЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛЦСКА купит защитника «Спортинга»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Георгий Полтавченко провел совещание по подготовке тестовых мероприятий на стадионе на КрестовскомГубернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание совета по обеспечению правопорядка, посвященное подготовке к тестовым мероприятиям на новом стадионе в Петербурге.Александр Бубнов: Почти не сомневаюсь, что Иванович и Адриано быстро адаптируются в РФПЛФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович и нападающий «Спартака» Луис Адриано смогут быстро адаптироваться в чемпионате России.Бранислав Иванович: Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в первом матче с «Андерлехтом»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, матч с каким соперником он будет считать для себя принципиальным.Бранислав Иванович: Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу подробнее о ситуации с СуаресомЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович, отыгравший ранее девять лет за «Челси», вспомнил об инциденте с Луисом Суаресом, который укусил серба во время матча английской премьер-лиги.Бранислав Иванович: Была договоренность с «Челси», что в случае устраивающего предложения клуб отпустит меняЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, как проходил его переход в петербургский клуб из «Челси».Тренер «Зенита» по физподготовке: Дзюба уже в хорошей форме. Ожидаем большего от состояния ШатоваТренер «Зенита» по физической подготовке Карло Николини рассказал о состоянии игроков перед первыми официальными матчами в 2017 году.Тренер «Зенита» по физподготовке: Иванович находится в отличном состоянии, Кержаков может поехать на сбор в БельгиюТренер «Зенита» по физической подготовке Карло Николини оценил состояние игроков, пополнивших команду в зимнее трансферное окно, а также рассказал о ситуации с Иваном Новосельцевым и Александром Кержаковым.Александр Бубнов: Немного удивился, что Дзюбу назначили капитаномФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о назначении Артема Дзюбы капитаном «Зенита».Бранислав Иванович: Русским игрокам всегда есть куда вернуться. В Сербии выбора нетЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о различиях в адаптации российских и сербских футболистов в зарубежных чемпионатах.К «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцевК «Андерлехту» «Зенит» пока не готов. Михаил Борзыкин – о втором сборе питерцевДо матча «Андерлехт» – «Зенит» остается десять дней. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, в каком состоянии находятся питерцы.Андрей Червиченко: Назначение Дзюбы капитаном «Зенита» – щелчок и Питеру, и «Спартаку»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении нападающего Артема Дзюбы капитаном «Зенита».Александр Бубнов: В РФПЛ только два клуба могут вести активную трансферную политику – «Зенит» и «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что для него стал открытием тот факт, что финансовое положение многих клубов ухудшилось.«Би-2», «Чайф» и «Танцы Минус» примут участие в музыкальном фестивале на стадионе на Крестовском22 февраля на новом стадионе в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль Радио «Зенит».Эрнани: В Петербурге успел походить по магазинам, я фанат шоппингаПолузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об адаптации в команде и своем хобби.Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)Шедевр Кришито, дебют Фарфана и календарь «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Доменико Кришито: Увидел, что голкипер вышел из ворот, поэтому ударил и получился голЗащитник «Зенита» Доменико Кришито - о забитом мяче в ворота «Оденсе» (1:1).Мигель Данни: Каждый день я чувствую себя лучшеПолузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о матче сине-бело-голубых против «Оденсе» (1:1) и о своем физическом состоянии.«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и суперголБранислав Иванович и Данни впервые на сборах вышли в основе «Зенита», а одной хитрости Доменико Кришито не хватило для победы над «Оденсе».
Главные новости
Футбол
Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом
Футбол
«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезон
Футбол
Николай Писарев: Задача «Олимпийца» – выход в ФНЛ
Футбол
Раньери не будет уволен из «Лестера»
Футбол
Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси
Футбол
«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»
Футбол
Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»
Футбол
«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании
Футбол
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии
Легкая атлетика
Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика