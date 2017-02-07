«Давно не видели, чтобы судьи так хулиганили!» Мнение сборной России о финале

Игроки и главный тренер женской студенческой сборной России высказались о победе над командой Канады в финале Универсиады-2017 .

Наши девушки вчистую переиграли сборную Канады в битве за золотые медали на Всемирных студенческих играх в Алма-Ате. Итоговый счет – 4:1.

При этом россиянки попали под настоящий пресс арбитров. Общая сумма штрафа – 40 минут. И это означает, два периода из трех наши девушки провели в меньшинстве, зачастую по несколько минут кряду оставаясь на площадке втроем против пятерых соперниц.

При этом сами канадки порой играли предельно грубо против наших лидеров, но на их фолы арбитры старательно закрывали глаза.

После победы игроки и тренер сборной России высказали свое мнение о победе в финале.

При этом оценив и судейство, и соперников…

Канада, не стыдно?! Судейский беспредел в финале не помешал россиянкам победить

«ПО ПОЛПЕРИОДА ИГРАЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ»

– После таких матчей идет какое-то эмоциональное опустошение, – заявил главный тренер сборной России Алексей Чистяков на официальном сайте ФХР. – Было тяжело, но девчонки молодцы, выложились. Что касается судейства, то, честно говоря, я давно не видел, чтобы судьи на таком уровне, да еще и в финале, так «хулиганили». Мы по полпериода играли в меньшинстве, но ничего, выстояли, выдержали и победили. В хоккее мелочей не бывает, и идет не только физическая работа, но и детальный разбор каждой игры, и каждого соперника. В этом большая заслуга ФХР, которая выделила нам аналитическую группу, помогающую разбирать сильные и слабые стороны соперника. Поступательное движение налицо, можно с уверенностью сказать, что у этой команды есть будущее.

«РАЗОЗЛИЛО, ЧТО КАНАДКИ ГРУБО ИГРАЛИ ПРОТИВ СОСИНОЙ»

– План на игру был спокойно выходить, не бояться и не переживать, и играть в свой хоккей, – рассказывает о защитник нашей студенческой команды Анна Шибанова. – Мы знали, что мы лучше. То, что канадки грубо играли против Ольги Сосиной, только разозлило и нас, и ее. От этого соперницы в итоге и пострадали. Оля выходила и в ответ забивала. Приятно снова победить на Универсиаде, теперь впереди чемпионат мира, будем стараться и там успешно выступить.

«ТЕПЕРЬ НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ПАРНЕЙ»

– Канада очень хорошая сборная, она показала достойную игру, – считает в свою очередь капитан студенческой сборной России Ольга Сосина. – Но мы за счет командной игры и духа добились того, к чему стремились. Теперь нам надо поддержать парней, которые продолжают борьбу за медали, а потом уже вместе будем праздновать. В ближайших планах у нас концовка чемпионата России. А потом уже начнется подготовка к чемпионату мира.

Напомним, что мужская студенческая сборная России сегодня встречается в полуфинале Универсиады с командой Канады.

Посмотрите, как лихо наши громили канадок в финале Универсиады (видео голов)