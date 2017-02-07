Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит2 : 1Соннам
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  ЦСКА1 : 0ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Давно не видели, чтобы судьи так хулиганили!» Мнение сборной России о финале

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Давно не видели, чтобы судьи так хулиганили!» Мнение сборной России о финале
Источник: ФХР

Игроки и главный тренер женской студенческой сборной России высказались о победе над командой Канады в финале Универсиады-2017.

Наши девушки вчистую переиграли сборную Канады в битве за золотые медали на Всемирных студенческих играх в Алма-Ате. Итоговый счет – 4:1.

При этом россиянки попали под настоящий пресс арбитров. Общая сумма штрафа – 40 минут. И это означает, два периода из трех наши девушки провели в меньшинстве, зачастую по несколько минут кряду оставаясь на площадке втроем против пятерых соперниц.

При этом сами канадки порой играли предельно грубо против наших лидеров, но на их фолы арбитры старательно закрывали глаза.

После победы игроки и тренер сборной России высказали свое мнение о победе в финале.

При этом оценив и судейство, и соперников…

Канада, не стыдно?! Судейский беспредел в финале не помешал россиянкам победить

«ПО ПОЛПЕРИОДА ИГРАЛИ В МЕНЬШИНСТВЕ»

– После таких матчей идет какое-то эмоциональное опустошение, – заявил главный тренер сборной России Алексей Чистяков на официальном сайте ФХР. – Было тяжело, но девчонки молодцы, выложились. Что касается судейства, то, честно говоря, я давно не видел, чтобы судьи на таком уровне, да еще и в финале, так «хулиганили». Мы по полпериода играли в меньшинстве, но ничего, выстояли, выдержали и победили. В хоккее мелочей не бывает, и идет не только физическая работа, но и детальный разбор каждой игры, и каждого соперника. В этом большая заслуга ФХР, которая выделила нам аналитическую группу, помогающую разбирать сильные и слабые стороны соперника. Поступательное движение налицо, можно с уверенностью сказать, что у этой команды есть будущее.

«РАЗОЗЛИЛО, ЧТО КАНАДКИ ГРУБО ИГРАЛИ ПРОТИВ СОСИНОЙ»

– План на игру был спокойно выходить, не бояться и не переживать, и играть в свой хоккей, – рассказывает о защитник нашей студенческой команды Анна Шибанова. – Мы знали, что мы лучше. То, что канадки грубо играли против Ольги Сосиной, только разозлило и нас, и ее. От этого соперницы в итоге и пострадали. Оля выходила и в ответ забивала. Приятно снова победить на Универсиаде, теперь впереди чемпионат мира, будем стараться и там успешно выступить. 

«ТЕПЕРЬ НАДО ПОДДЕРЖАТЬ ПАРНЕЙ»

– Канада очень хорошая сборная, она показала достойную игру, – считает в свою очередь капитан студенческой сборной России Ольга Сосина. – Но мы за счет командной игры и духа добились того, к чему стремились. Теперь нам надо поддержать парней, которые продолжают борьбу за медали, а потом уже вместе будем праздновать. В ближайших планах у нас концовка чемпионата России. А потом уже начнется подготовка к чемпионату мира.

Напомним, что мужская студенческая сборная России сегодня встречается в полуфинале Универсиады с командой Канады.

Посмотрите, как лихо наши громили канадок в финале Универсиады (видео голов)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Учись, Канада! Вслед за девушками «кленовых» одолела и мужская сборная РоссииУчись, Канада! Вслед за девушками «кленовых» одолела и мужская сборная РоссииВ полуфинале Универсиады-2017 мужская студенческая сборная России добилась уверенной победы над канадцами – 4:1, повторив успех россиянок.Васильева завоевала золотую медаль Универсиады в масс-стартРоссийская лыжница Лилия Васильева одержала победу в масс-старте классическим ходом на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Куклина завоевала бронзу в масс-старте на УниверсиадеРоссийская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде в Алма-Ате.Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних УниверсиадахСборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.Российские керлингистки завоевали серебряные медали УниверсиадыЖенская сборная России по керлингу завоевала серебряные медали на зимней Универсиаде в Алма-Ате.Посмотрите, как лихо наши громили канадок в финале Универсиады (видео голов)Посмотрите, как лихо наши громили канадок в финале Универсиады (видео голов)Все заброшенные шайбы в финале Всемирных студенческих игр, который закончился со счетом 4:1 в пользу сборной России.Российские хоккеистки обыграли сборную Канаду в финале УниверсиадыХоккеистки сборной России в финале Всемирных студенческих игр-2017 обыграли команду Канады.Канада, не стыдно?! Судейский беспредел в финале не помешал россиянкам победитьКанада, не стыдно?! Судейский беспредел в финале не помешал россиянкам победитьВ финале Всемирных студенческих игр-2017 сборная России разгромила канадок – 4:1, хотя наши почти целый период играли в меньшинстве.Российские лыжники выиграли эстафету на УниверсиадеРоссийские лыжники стали победителями эстафеты 4х7,5 километра на Универсиаде в Алма-Ате.Присталова выиграла масс-старт на УниверсиадеРоссийская конькобежка Анна Присталова выиграла масс-старт на Универсиаде в Алма-Ате.Женская сборная России выиграла эстафету на УниверсиадеРоссийские лыжницы выиграли золото в эстафете 3х5 км на Универсиаде в Алма-Ате.Россия упрочила свое лидерство в медальном зачете зимней Универсиады-2017На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился седьмой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.Сборная России завоевала золото в командном турнире по прыжкам с трамплина на УниверсиадеНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) состоялся командный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин. Победу одержала сборная России.Матвеев стал победителем Универсиады в слоупстайлеРоссийский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде в Алма-Ате.Российские конькобежки – серебряные призеры Универсиады в командной гонкеРоссийские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде в Алма-Ате.Россия победила в смешанной эстафете на УниверсиадеСборная России одержала победу в смешанной эстафете на Универсиаде в Алма-Ате.Ну держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финалеНу держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финалеНа Универсиаде-2017 наши девушки вышли в финале на канадок. А мужчины встретятся с заокеанской командой уже в полуфинале.Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал УниверсиадыНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по хоккею. У женщин в полуфинале сборная России уверенно обыграла сборную Китая.Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дняНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился шестой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.Дмитриев занял четвертое место в одиночном катании на Универсиаде, победил ТенНа зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В одиночном катании у мужчин победил представитель Казахстана Денис Тен.
Главные новости
Футбол
Гордюшенко принес ЦСКА победу над ЛАСКом
Футбол
«ПСЖ» готов опередить «Реал» в борьбе за Агуэро, предложив игроку 14 млн евро за сезон
Футбол
Николай Писарев: Задача «Олимпийца» – выход в ФНЛ
Футбол
Раньери не будет уволен из «Лестера»
Футбол
Дмитрий Комбаров: Было бы здорово выйти на поле против Месси
Футбол
«Спартак» может подписать контракт с бывшим защитником «Ювентуса» и «Барселоны»
Футбол
Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»
Футбол
«Зенит» обыграл «Соннам» в заключительном матче на сборе в Испании
Футбол
Аршавин и Канчельскис вошли в сотню лучших легионеров чемпионата Англии
Легкая атлетика
Эфиопский бегун сядет в тюрьму за мельдоний
все новости