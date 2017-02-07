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Сыграет ли в Петербурге Шарапова? Отвечает директор нашего турнира WTA

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Сыграет ли в Петербурге Шарапова? Отвечает директор нашего турнира WTA
Источник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy

Директор St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон объясняет, почему турнир уже привлекает столько внимания и обосновывает, за счет чего он станет еще ярче.

Турнир в Петербурге уже сейчас как минимум один самых технологичных во всем мире, а то и самый. Мы привлекательнее всех в плане развлекательной программы – это точно. Самое ценное, что наши технологичные, яркие развлечения органично встроены в строгий регламент. До нас мало кто задумывался, что можно выйти за пределы обязательной программы. А мы решили уйти от монотонности теннисного события.

Мы объединяем красоту тенниса и красоту шоу. У нас на предыдущих турнирах было световое шоу, танцевальное, цирковое. А на этот раз мы выбрали музыкальное! Участницами были топ-теннисистки, а на закрытии выступал топ-исполнитель: звезда британской и мировой музыки Джон Ньюман. И он ведь не просто спел свои главные песни, он фактически стал участником теннисного турнира!

Шикарное шоу, которое убедит: в России тоже умеют круто оформлять спорт (видео)

Интерес всей WTA мы уже вызываем, к нам приезжают многие руководители этой организации. Как раз необычность проведения турнира их в Петербург и привлекает. К тому же мы идем к следующей своей цели – к проведению здесь Итогового турнира WTA. Хотя для организаторов в приоритете все равно ключевые моменты: качество кортов, прием игроков – с этим у нас все в полном порядке. К тому же у нас есть одобрение на государственном уровне, наше стремление проводить Итоговый поддерживает Президент России.

Теперь мы переключаемся на подготовку к осеннему турниру ATP: несмотря на параллельный коммерческий турнир, мы верим, что к нам приедут прошлогодние полуфиналисты, финалисты – все же им нужно подтверждать рейтинговые очки. К тому же мужской турнир проходит ближе к концу сезона, многим сильным теннисистам в сентябре понадобится бороться за попадание в топ-8 – и это тоже нам поможет.

Ну а следующий женский турнир может сделать еще один шаг вверх как минимум по одной причине: в начале 2018-го к нам уж точно сможет приехать Мария Шарапова. Мы будем надеяться, что она сыграет на St. Petersburg Ladies Trophy-2018. Зная хорошее отношение Александра Ивановича Медведева к игрокам, его прекрасные отношения с самими игроками, я думаю, что у нас это получится.

«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутой

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