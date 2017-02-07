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Сергей Карякин: И я сравнил Урганта с конем

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин: И я сравнил Урганта с конем
Источник: «Первый канал»

Недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин в интервью «Советскому спорту» рассказал о своей миссии, накопившейся усталости, участии в телешоу и забавных историях на турнире в Вейк-ан-Зее.

«Магнус убежал с награждения стремительно»

– Сергей, на днях, наконец, отбываете в долгожданный отпуск…
– Действительно долгожданный, усталость накопилась изрядная. Вначале была очень сложная подготовка к матчу на первенство мира, потом был сам матч (проходил с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. – Прим. ред.). А после матча - сплошные интервью, съемки. Только начинаю понемногу приходить в себя. И, честно говоря, до конца еще не восстановился. Сейчас поедем с женой и сыном недельки на три на теплое море, отдохнем от этой суеты.

– Телесъемки после матча за корону действительно шли сплошным чередом. Но вы же понимаете: ваша миссия одного из сильнейших шахматистов мира – популяризация шахмат?
– Да, конечно, понимаю. Это я так - ворчу. Популярность шахмат в России за этот год взлетела на невиданную высоту, а пик ее пришелся на конец года - на время матча за корону. Моя задача эту популярность поддерживать на высоком уровне.

– После двух напряженных месяцев вы перед Новым годом отправились в Катар на чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Нельзя было отказаться и потратить эти дни на отдых?
– Турнир значился в моем плане, я не собирался отказываться от участия. И потом, я там выиграл один из сильнейших турниров в своей карьере, чему очень рад. Вначале мне удалось неплохо сыграть в чемпионате мира по быстрым шахматам. После матча за корону в этой суете я совсем к нему не готовился. Зато мне удалось разыграться, и уже в блице стал громить всех, включая Магнуса Карлсена. В итоге мы поделили с ним первое-второе места, но в виду победы в личной встрече победителем стал я.

– Это прекрасное достижение, но вы же играли на фоне усталости?
– Усталость присутствовала, но турнир длился всего два дня. На это у меня сил хватило, а вот потом сыграть 13 туров в Вейк-ан-Зее уже было сложнее.

– В Катаре вы дважды встречались за доской с Карлсеном. Не сказали ему перед партией: «Что-то, Магунс, нас часто судьба сводит».
– Нет, разговоров не было. Как положено по регламенту, мы пожали друг другу руки и сели за столик. В зависимости от результата партии, потом мы с Магнусом ее можем обсудить. Большинство наших партий заканчивались вничью, и мы их всегда вместе анализировали. У нас нормальные отношения, но назвать нас друзьями все-таки сложно.

– Карлсен – импульсивный парень, вот и в Катаре убежал прямо с награждения. Не успели ему крикнуть: «Ты куда, парень?»
– «Стой, подлый трус», - смеется Сергей. – Нет, я даже не заметил этого, он так стремительно убежал, нас в этот момент фотографировали. Оборачиваюсь - а Магнуса уже нет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей КАРЯКИН

Родился 12 января 1990 года в Симферополе (УССР)
В возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Обладатель Кубка мира ФИДЕ (Баку-2015). Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016).
Победитель турнира претендентов (Москва, 2016). Участник матча на первенство мира-2016. Уступил действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену на тай-брейке (классическая часть матча завершилась вничью 5:5).

«Поразил профессионализм Якубовича»

– Вы много снимались в популярных передачах, у самых рейтинговых телеведущих России. Кто из них и чем поразил?
– Леонид Якубович произвел большое впечатление своим профессионализмом. Кто-то, может, думает, что он только способен крутить барабан, но это совсем не так. Леонид Аркадьевич колоссально подготовился к нашему интервью. У меня сложилось полное впечатление, что я беседую с человеком, который знает о шахматах все.

– Какая шутка Ивана Урганта запомнилась?
– Ургант меня спросил, с какой шахматной фигурой я бы его сравнил. Я сказал – с конем. Конь ходит буквой «г», а у Урганта вопросы такие хитрые, тоже вроде буквы «г». Иван сделал вид, что немного обиделся.

– На программе Максима Галкина вы играли в шахматы с мальчиком-вундеркиндом Мишей Осиповым. Смогли оценить его шахматный уровень?
– Миша – колоссальный талант. Он в свои три года играет, как семилетний. Если же с точки шахматной квалификации его оценить, это точно второй разряд.

«Ошибся – «надевай покер фейс»

– Вашему выступлению в первом после матча за корону классическом турнире в Вейк-ан-Зее (Карякин занял там 6-е место из 14 участников. - Прим. ред.) гроссмейстер Сергей Смагин дал следующее резюме: «Сергей выше классом сразу нескольких участников, но чтобы их обыгрывать, нужна свежая голова». Согласны?
– Абсолютно согласен. У меня были два глупых проигрыша от не самых элитных участников. И были трудовые победы над Левоном Ароняном и Дмитрием Андрейкиным, а это ведущие шахматисты мира. Аронян, к примеру, входит в топ-10. Конечно, таким поражениям нет оправданий, но когда я играл белыми с индийским гроссмейстером Башкараном Адхибаном, у него на тот момент было всего пол очка в трех партиях. Я считал его аутсайдером, очень хотел выиграть и перегнул палку. Сам виноват - в итоге собственными руками испортил себе турнир.

– Вновь процитирую гроссмейстера Смагина: «Когда Сергей играет по-карякински – методично, по крупицам наращивает преимущество, а потом его реализует, то у него все получается». И привел в пример как раз вашу партию с Ароняном. Раньше говорили: по-фишеровски, по-карповски, а теперь уже - по-карякински. Приятно?
– Да, приятно такое слышать. В какой-то мере это можно считать признанием того, что у меня есть свой стиль. Интересно, что в дебюте Аронян допустил ошибку – зевнул, и я мог легко выиграть, но не заметил этой возможности. В общем, ошиблись оба, можно сказать, а затем получилась примерно равная позиция. И мне удалось выиграть партию в позиционном стиле.

– Турнир в Вейк-ан-Зее имеет большую историю. Какая там атмосфера?
– На две недели Вейк-ан-Зее превращается в шахматный город. И куда бы ты ни зашел, тебя почти всегда узнают.

– Были какие-то курьезные ситуации?
– Однажды обедал в ресторане и мне с соседнего стола через официанта заказали кружку пива. Я поблагодарил, но сказал, что – я пас. Куда пиво дели? Не знаю, я как раз уже собирался уходить.

А еще была совсем забавная история. Человек за соседним столом все время внимательно смотрел на меня. Потом встал и, держа в руках телефон, направился ко мне. Подумал: понятно, хочет сделать совместный снимок. Но человек обратился с неожиданной просьбой: «Позвольте сфотографировать ваше блюдо». Мы на компанию заказали ассорти из закусок, блюдо принесли в виде такой пирамиды.

– Перед отъездом в Вейк-ан-Зее у вас был день рождения. Праздновали?
– Да, решил отметить, несмотря на то, что самолет у меня был в 10 утра. Пошли небольшой компанией в ресторан. Откровенно говоря, празднование затянулось до половины второго ночи, но было здорово. Я даже решился спеть в караоке свою любимую песню Леди Гага «Покер фейс».

– Почему любимая?
– Словно, про нас, шахматистов, написана. Когда делаешь неудачный ход, надо «надевать» покер фейс и не показывать сопернику вида, что ошибся.

РЕЙТИНГ ФИДЕ
Положение на 1 февраля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2838
2. Уэсли Со (США) – 2822
3. Фабиано Каруана (США) – 2817
4. Владимир Крамник (Россия) – 2811
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2799
6. Хикару Накамура (США) – 2793
7. Виши Ананд (Индия) – 2786
8. Левон Аронян (Армения) – 2785
9. Сергей Карякин (Россия) – 2783
10. Аниш Гири (Голландия) – 2769

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