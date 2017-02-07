Учись, Канада! Вслед за девушками «кленовых» одолела и мужская сборная России

В полуфинале Универсиады-2017 мужская студенческая сборная России добилась уверенной победы над канадцами – 4:1, повторив успех россиянок.

Поединок между Россией и Канадой, да еще в плей-офф – украшение любого хоккейного турнира.

Накануне российских болельщиков здорово порадовали наши девчонки – разгромив сборную Канады (4:1) в финале Универсиады.

А сегодня с канадцами встретилась в полуфинале уже наша мужская команда.

Надо сказать, что наши соперники прошли предыдущие матчи очень мощно, ни в одном из поединков не потерпев фиаско.

В группе канадцы обыграли американцев (6:0), британцев (14:0) и словаков (5:3). А в четвертьфинале взяли верх в поединке с латышами – 5:2.

Россияне также не знают поражений на этом турнире. Повержены корейцы (14:0), латыши (7:1) и дважды, в группе и четвертьфинале, японцы (14:0, 9:2).

И вот, можно сказать, первое серьезное испытание для обеих команд. И сразу – наши в меньшинстве. Неужели повторится кошмар женского финала, когда арбитры явно свистели против россиянок? Нет, забегая вперед, отмечу, что удалений было много. Но судьи были куда более справедливы.

А вот большинством команды распоряжались по-разному!

Канадцы своим первым шансом реализовать лишнего не воспользовались. Более того, пропустили опасную контратаку.

А вот россияне, в свою очередь получив перевес в одного игрока, быстро расположились в зоне соперника и применили известный вариант с выводом на решающий бросок игрока на синей линии.

Сперва по шайбе очень сильно и опасно приложился Дмитрий Кириллов. Но с ним канадский голкипер справился. Но вот такой же убойный бросок Станислава Заборникова парировать уже не смог. Так защитник ТХК открыл счет в матче с Канадой.

Во втором периоде россияне удвоили преимущество. И на этот раз отличился уже 20-летний форвард Артем Осипов, выступавший в ВХЛ в этом сезоне за «Барс» и ТХК – 2:0.

Рвущегося к воротам Осипова снес с ног канадский защитник, но перед тем, как рухнуть на лед, Артем успел отправить шайбу точно в верхний уголок.

Отметим, что перед этим канадцы вполне могли сравнять счет, когда шайба, врезавшись в перекладину, заплясала по льду за спиной у нашего голкипера. И Илья Андрюхов из «Сокола» едва успел зацепить ее ловушкой уже на «ленточке».

Поединок проходил в максимально жестком стиле. Россияне радовали чистыми силовыми приемами. Но при этом с обеих сторон было много игры высоко поднятой клюшкой, когда игроки получали сильные удары по лицу.

Был и по настоящему опасный момент! Лучший бомбардир нашей команды Андрей Алексеев из «Динамо» (Балашиха) самоотверженно бросился под бросок. И шайба попала ему в голову!

Работники арены потом соскребали кровь со льда, оглушенного Алексеева под руки увезли на скамейку. Но, пропустив несколько смен, он вернулся на лед!

Ну а в третьем периоде наши довели счет до 4:1.

Окончательно снял вопросы о победителе в этом матче, пожалуй, еще третий гол. На этот раз уже у россиян было преимущество «5 на 3». Арбитрам деваться было некуда – один фол за выброс шайбы. Другой – за удар по клюшке россиянина, после которого она сломалась.

Розыгрыш двойного численного перевеса завершился точным броском Андрея Ерофеева из «Челмета» в верхний угол.

И после этой шайбы женская сборная Канады демонстративно ушла с трибуны. Ну а наши девчонки, конечно, остались до конца – поддерживать парней.

Еще одну шайбу россияне забросили в пустые ворота. И по всем законам жанра наш голкипер должен был закончить полуфинал «сухарем»… Однако, на последних секундах канадцам все же удалось забить гол престижа.

Что ж, поздравим их хотя бы с ним. А наших парней – с уверенной победой и выходом в финал. Наш соперник в битве за «золото» определится сегодня вечером в матче между командами Казахстана и Чехии.

Универсиада

Мужчины

Финал

Россия – Канада 4:1 (1:0; 1:0; 2:1)

1:0 Заборников (Тарасов) 04:18 ГБ

2:0 Осипов (Алексеев, Заборников) 26:12

3:0 Ерофеев (Кириллов, Ефремов) 54:30 Гб

4:0 Иванов (Сироткин) 58:33

4:1 Асселин (Бассо) 59:45

Вратари: Андрюхов - Бейли

Броски: 34-16

Штраф: 16-20