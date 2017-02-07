Николай Писарев: Звали в сборные, но я пошел во вторую лигу

Николай Писарев, до недавнего времени спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной страны, пошел работать во вторую лигу. Зачем он возглавил нижегородский «Олимпиец», Писарев рассказал в интервью «Советскому спорту».

– Почему вы пошли во вторую лигу?

– Потому что это амбициозный проект с возможностями развития. Мне это понравилось. Плюс я говорил, что хочется работать в клубе. И реализовывать тренерские идеи на клубном уровне. К тому же в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира, здесь развивается инфраструктура. Да, сейчас это вторая лига. Но там в футбол тоже играют. И задачи выполняют.

– Задача, поставленная перед вами, – выход в ФНЛ уже в этом сезоне?

– Да. Такая задача была поставлена еще в начале сезона. Будем реализовывать.

– Вас не смущало, что футбольные проекты, которые существовали в Нижнем Новгороде ранее, в итоге закрывались? Не стало «Локомотива», «Спартака», «Нижнего Новгорода», «Волги». И это еще не полный список.

– Это случается в нашем футболе. Что делать… Такое не только в Нижнем происходит, но и в Москве, и в других городах. Имею в виду проекты, которые начинаются, а потом завершаются. Верю, что этот проект имеет долгосрочные перспективы. Это зависит и от моей работы.

– Какое сейчас положение дел в клубе?

– 10-го числа мы начинаем сбор в Кисловодске. Есть время и для знакомства с командой, и для пополнения новыми игроками.

– У вас был выбор – возглавить «Олимпиец» или другую команду?

– Да. Но об этом уже не говорят – я связан контрактом с клубом и хочу сосредоточиться на нем.

– Ранее сообщалось, что есть вариант со сборной Белоруссии. Безотносительно команд, можете сказать, были ли предложения от национальных федераций возглавить сборную какой-либо страны?

– Да.

– На какой срок в итоге подписали контракт с «Олимпийцем»?

– На 2,5 года.

– Низшие лиги, как и весь футбол в стране, в упадке. Количество команд сокращается. Вы следили, что происходит в низах?

– Естественно. Когда был главным тренером молодежной сборной и руководителем спортивного департамента, продвигал такой проект, как вторые команды. Поэтому появились «Спартак-2», «Зенит-2» и другие, начинавшие именно с ПФЛ. Там было и есть много претендентов в молодежную сборную. Поэтому хорошо знаком со второй лигой. Больше с «Западом» и «Центром», но следил и за «Югом», и, в меньшей степени, за «Уралом-Приволжьем», где играет «Олимпиец».

– Что думаете о Бушманове, который сменил вас в молодежной сборной?

– Хорошая кандидатура. Желаю Евгению удачи. Мы уже общались, вместе летали на жеребьевку отборочного турнира Евро-2019. Многие игроки, которые вызываются в молодежную сборную, Бушманову знакомы, в том числе, по «Спартаку-2».