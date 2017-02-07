Николай Писарев: Звали в сборные, но я пошел во вторую лигу
Николай Писарев, до недавнего времени спортивный директор РФС и главный тренер молодежной сборной страны, пошел работать во вторую лигу. Зачем он возглавил нижегородский «Олимпиец», Писарев рассказал в интервью «Советскому спорту».
– Почему вы
пошли во вторую лигу?
– Потому что это амбициозный проект с возможностями развития. Мне это понравилось. Плюс я говорил, что хочется работать в клубе. И реализовывать тренерские идеи на клубном уровне. К тому же в Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира, здесь развивается инфраструктура. Да, сейчас это вторая лига. Но там в футбол тоже играют. И задачи выполняют.
– Задача,
поставленная перед вами, – выход в ФНЛ
уже в этом сезоне?
– Да. Такая задача была поставлена еще в начале сезона. Будем реализовывать.
– Вас не
смущало, что футбольные проекты, которые
существовали в Нижнем Новгороде ранее,
в итоге закрывались? Не стало «Локомотива»,
«Спартака», «Нижнего Новгорода», «Волги».
И это еще не полный список.
– Это случается в нашем футболе. Что делать… Такое не только в Нижнем происходит, но и в Москве, и в других городах. Имею в виду проекты, которые начинаются, а потом завершаются. Верю, что этот проект имеет долгосрочные перспективы. Это зависит и от моей работы.
– Какое сейчас
положение дел в клубе?
– 10-го числа мы начинаем сбор в Кисловодске. Есть время и для знакомства с командой, и для пополнения новыми игроками.
– У вас был
выбор – возглавить «Олимпиец» или
другую команду?
– Да. Но об этом уже не говорят – я связан контрактом с клубом и хочу сосредоточиться на нем.
– Ранее
сообщалось, что есть вариант со сборной
Белоруссии. Безотносительно команд,
можете сказать, были ли предложения от
национальных федераций возглавить
сборную какой-либо страны?
– Да.
– На какой
срок в итоге подписали контракт с
«Олимпийцем»?
– На 2,5 года.
– Низшие
лиги, как и весь футбол в стране, в упадке.
Количество команд сокращается. Вы
следили, что происходит в низах?
– Естественно. Когда был главным тренером молодежной сборной и руководителем спортивного департамента, продвигал такой проект, как вторые команды. Поэтому появились «Спартак-2», «Зенит-2» и другие, начинавшие именно с ПФЛ. Там было и есть много претендентов в молодежную сборную. Поэтому хорошо знаком со второй лигой. Больше с «Западом» и «Центром», но следил и за «Югом», и, в меньшей степени, за «Уралом-Приволжьем», где играет «Олимпиец».
– Что думаете
о Бушманове, который сменил вас в
молодежной сборной?
– Хорошая кандидатура. Желаю Евгению удачи. Мы уже общались, вместе летали на жеребьевку отборочного турнира Евро-2019. Многие игроки, которые вызываются в молодежную сборную, Бушманову знакомы, в том числе, по «Спартаку-2».