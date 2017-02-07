Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за Касереса
Обладатель Кубка Америки, многократный чемпион Италии,
чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов – вот лишь некоторые из трофеев
уругвайского защитника Мартина Касереса, которые он выиграл будучи игроком
основного состава «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Уругвая.
Я свободен!
С июля 2016 года 29-летний игрок центра обороны, который при
необходимости может сыграть и справа и слева, пребывает в статусе свободного
агента. Он отказался продлевать контракт с туринским «Ювентусом» на условиях,
которые предлагали итальянцы и пустился в свободное плавание.
Тогда же им впервые заинтересовался и московский «Спартак».
По информации «Советского спорта», Касерес был в списке футболистов, которых
рекомендовал приобрести итальянский тренер Массимо Каррера, тогда работавший с
обороной в команде Дмитрия Аленичева.
Однако в тот момент уругвайский футболист не желал
переходить в российскую команду, мечтая продолжить карьеру либо в итальянском,
либо в испанском чемпионатах. Ближе остальных к подписанию контракта была «Рома». Однако итальянский клуб смутили завышенные по их мнению
финансовые требования Мартина. То же самое произошло и с «Фиорентиной», и с «Миланом».
Лето красное пропел он…
Время шло, а новый клуб так и не находился. Наступила осень,
однако Касерес так и не нашел себе новое место работы. Он продолжал
поддерживать свою физическую форму самостоятельно.
Интерес к защитнику возобновился с открытием зимнего
трансферного окна, хотя контракт с ним могла подписать любая команда еще до
середины осени – специальные условия для свободных агентов. Но этого не
произошло.
Зимой футболист начал рассматривать другие варианты. Он
активно присматривался к английским командам, а они – к нему. Однако до
предметного разговора в трансферное окно не дошло.
Из России с любовью
Как только европейская «форточка» захлопнулась, к игроку
начали обращаться и российские клубы. Первым инициативу проявил столичный
«Локомотив», который старается в условиях дефицита денег сколотить максимально
боеспособную команду.
В этот же момент на игрока обратили внимание и три английских
клуба: «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». В первый якобы отказался
переходить сам игрок. Во втором он прошел просмотр, но не подошел главному
тренеру. В третьем 6 февраля должен был проходить медицинский осмотр, но
новостей пока оттуда не приходило.
Параллельно про Касереса вспомнили и в «Спартаке», где
Каррера за это время стал главным тренером. Красно белые также ищут усиление для
своей оборонительной линии. Так что, если футболист не сможет подписать
контракт с «Саутгемптоном», у него есть все шансы оказаться в России на
полугодичном контракте с перспективой его продления.
Знакомый, но хворой
У Касереса для «Спартака» есть два неоспоримых плюса и два
существенных минуса.
Начнем с хороших «новостей». Во-первых, Касерес – отлично
знаком главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Он на протяжении нескольких
лет был его подопечным в туринском «Ювентусе» и вполне отвечал требованиям
итальянца. Во-вторых, он может присоединиться к «Спартаку» абсолютно бесплатно.
На данный момент Касерес – самый завидный свободный агент в мире. Соблазн
воспользоваться моментом достаточно велик.
Теперь о минусах. Первый из них заключается в том, что
бесплатные игроки – самые дорогие: торги по зарплате, подъемные, комиссия
агента и т.д. Касерес прекрасно знает себе цену и будет торговаться до
последнего. Второй минус – физическая готовность. Мало того, что футболист
полгода просидел без игровой практики, так до этого он полгода лежал в лазарете
с разрывом Ахиллова сухожилия. Травма для футболиста более чем серьезная.
Вполне возможно, что ее последствия и являются причиной отказов со стороны
многих команд. В общей сложности на данный момент игрок остается без футбола
уже больше года.
Сыр, а вернее сказать – «мясо», бесплатное. Но оно вполне может лежать в хорошо спрятанной мышеловке.