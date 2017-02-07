Бесплатное «мясо»! «Спартак» поборется с «Локомотивом» за Касереса

Обладатель Кубка Америки, многократный чемпион Италии, чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов – вот лишь некоторые из трофеев уругвайского защитника Мартина Касереса, которые он выиграл будучи игроком основного состава «Ювентуса», «Барселоны» и сборной Уругвая.

Я свободен!

С июля 2016 года 29-летний игрок центра обороны, который при необходимости может сыграть и справа и слева, пребывает в статусе свободного агента. Он отказался продлевать контракт с туринским «Ювентусом» на условиях, которые предлагали итальянцы и пустился в свободное плавание.

Тогда же им впервые заинтересовался и московский «Спартак». По информации «Советского спорта», Касерес был в списке футболистов, которых рекомендовал приобрести итальянский тренер Массимо Каррера, тогда работавший с обороной в команде Дмитрия Аленичева.

Однако в тот момент уругвайский футболист не желал переходить в российскую команду, мечтая продолжить карьеру либо в итальянском, либо в испанском чемпионатах. Ближе остальных к подписанию контракта была «Рома». Однако итальянский клуб смутили завышенные по их мнению финансовые требования Мартина. То же самое произошло и с «Фиорентиной», и с «Миланом».

Лето красное пропел он…

Время шло, а новый клуб так и не находился. Наступила осень, однако Касерес так и не нашел себе новое место работы. Он продолжал поддерживать свою физическую форму самостоятельно.

Интерес к защитнику возобновился с открытием зимнего трансферного окна, хотя контракт с ним могла подписать любая команда еще до середины осени – специальные условия для свободных агентов. Но этого не произошло.

Зимой футболист начал рассматривать другие варианты. Он активно присматривался к английским командам, а они – к нему. Однако до предметного разговора в трансферное окно не дошло.

Из России с любовью

Как только европейская «форточка» захлопнулась, к игроку начали обращаться и российские клубы. Первым инициативу проявил столичный «Локомотив», который старается в условиях дефицита денег сколотить максимально боеспособную команду.

В этот же момент на игрока обратили внимание и три английских клуба: «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон». В первый якобы отказался переходить сам игрок. Во втором он прошел просмотр, но не подошел главному тренеру. В третьем 6 февраля должен был проходить медицинский осмотр, но новостей пока оттуда не приходило.

Параллельно про Касереса вспомнили и в «Спартаке», где Каррера за это время стал главным тренером. Красно белые также ищут усиление для своей оборонительной линии. Так что, если футболист не сможет подписать контракт с «Саутгемптоном», у него есть все шансы оказаться в России на полугодичном контракте с перспективой его продления.

Знакомый, но хворой

У Касереса для «Спартака» есть два неоспоримых плюса и два существенных минуса.

Начнем с хороших «новостей». Во-первых, Касерес – отлично знаком главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере. Он на протяжении нескольких лет был его подопечным в туринском «Ювентусе» и вполне отвечал требованиям итальянца. Во-вторых, он может присоединиться к «Спартаку» абсолютно бесплатно. На данный момент Касерес – самый завидный свободный агент в мире. Соблазн воспользоваться моментом достаточно велик.

Теперь о минусах. Первый из них заключается в том, что бесплатные игроки – самые дорогие: торги по зарплате, подъемные, комиссия агента и т.д. Касерес прекрасно знает себе цену и будет торговаться до последнего. Второй минус – физическая готовность. Мало того, что футболист полгода просидел без игровой практики, так до этого он полгода лежал в лазарете с разрывом Ахиллова сухожилия. Травма для футболиста более чем серьезная. Вполне возможно, что ее последствия и являются причиной отказов со стороны многих команд. В общей сложности на данный момент игрок остается без футбола уже больше года.

Сыр, а вернее сказать – «мясо», бесплатное. Но оно вполне может лежать в хорошо спрятанной мышеловке.