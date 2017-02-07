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Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Забиваку проштамповали. «Советский спорт» принял участие в гашении марок
Источник: «Советский спорт»

Главный редактор «Советского спорта» вместе с футболистом Евгением Алдониным на один день стали сотрудниками «Почты России», чтобы успеть проштамповать марки, выпущенные к чемпионату мира.

«Языком владеете? Отлично! Будете клеить марки на конверты!»

Источник: «Советский спорт»

Не знаю почему, но когда шел сегодня на Главпочтамт, вспомнилась почему-то из далекого детства эта цитата из юмористического рассказа Михаила Задорнова.

Источник: «Советский спорт»

А еще вспомнилось, как читал тогда в «Советском спорте» отчет о мероприятиях: «Вчера, в преддверии московской Олимпиады-80, в здании Главпочтамта состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок, выпущенных специально к спортивному форуму, старта которого, затаив дыхание, ждет все прогрессивное человечество планеты…» Может, и не совсем точно привожу, но атмосферно, по настроению, цитата, как мне кажется, должна быть именно такой.

Источник: «Советский спорт»

Шли годы, марки, конверты и штемпели никуда не исчезли. И подобные церемонии, конечно же, по-прежнему проводятся. Вашему покорному слуге довелось и самому в такой акции поучаствовать. Про прогрессивное человечество писать, извините, не буду. А вот о том, что подобные церемонии собирают огромное количество людей – скажу.

Задолго до объявленного времени в здании на Мясницкой уже толпились люди – с марками, свежеприобретенными конвертами. Ну, и с ручками, разумеется. Потому что в церемонии гашения принял участие экс-футболист сборной России Евгений Алдонин. Поэтому сразу по окончании церемонии гашения к нему выстроилась огромная очередь за автографами.

Источник: «Советский спорт»

– Всю жизнь мечтал сыграть на чемпионате мира. К сожалению, не получилось. Но случится в нашей жизни теперь нечто большее – чемпионат мира в нашей стране. И вот за это не испытывать гордости я просто не могу. А в детстве у меня было три увлечения: марки, футбол и чтение «Советского спорта». Приятно, что сегодня я поучаствовал в церемонии, где все три эти составляющие соединились, – рассказал Евгений Алдонин.

Источник: «Советский спорт»

Забивака – что на фото, что на штемпеле – смотрится очень ярко и красиво. Марки будут в продаже еще долго. Номинальная цена – 100 рублей. А вот штемпель уже через сутки уничтожат.

Источник: «Советский спорт»

– Как уничтожат? – удивляюсь.

– Таков регламент. Это штемпель одного дня. По правилам, он должен быть уничтожен. – И на меня сотрудники «Почты России» посмотрели так, будто я не понимаю элементарных вещей.

Так что выходит, что я еще и за раритет подержался.


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