Иван Ракитич: Ради Луиса Энрике прыгнул бы с моста!

За два с половиной сезона в «Барселоне» хорватский хавбек Иван Ракитич успел стать одним из лидеров сине-гранатовых. В интервью France Football Ракитич рассказал, как это у него получилось.

«СЧАСТЛИВ, ЧТО СТАЛ ЧАСТИЧКОЙ ЭТОЙ КОМАНДЫ…»

- Вы появились в «Барселоне» летом 2014-го и с тех пор сыграли больше всех в команде матчей – больше сотни. Сами, наверное, не ожидали, что так быстро станете одним из ключевых игроков?

- Если честно, не загадывал, просто жил каждым днем, каждой тренировкой, каждым матчем. Главное было, хорошо делать свое дело, научиться понимать партнеров и врубиться в игру «Барсы». И сейчас я счастлив, что стал частичкой этой команды, хотя не совсем доволен собой. Вроде все идет нормально, но могу еще прибавить.

- В чем же?

- Да во многом! Сезон длинный, и, как в любой другой профессии, в футболе бывают черные и белые полосы. Задача – чтобы белые длились дольше, чем черные.

- А что думает на этот счет Луис Энрике?

- Луис Энрике мне невероятно помог. Сразу поверил в меня, да и вся команда тоже – это сняло напряжение. Я уж не говорю о том, что это была идея главного - пригласить меня. Да если бы даже ради него потребовалось прыгнуть с моста – сделал бы это без колебаний! Одним взглядом или улыбкой он заряжает уверенностью.

- Какова ваша роль в команде?

- Не люблю говорить о себе. Прежде всего, для меня очень важно, чтобы ребята не сомневались во мне. Я работаю постоянно, чтобы быть в порядке. Да, у меня нет такого дриблинга, как у Лео (Месси), не умею так играть, как Ней (Неймар), или делать такие передачи, как Андрес (Иньеста), но и у меня свои козыри.

- И какие же?

- Это уже вам, журналистам, судить (улыбается). Ну, мне кажется, я универсал - умею играть и в нападении, и в защите. Когда впереди такие игроки, порой надо сыграть «за того парня», отобрать мяч и выложить как на тарелочке, желательно чтобы нападающий сыграл один в один с защитником. Когда же нападающие теряют мяч, необходимо его отнять как можно быстрее, чтобы снова обострить.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Иван РАКИТИЧ Родился 10 марта 1988 года в Рейнфельдене (Швейцария).

Центральный/атак ующий полузащитник.

Рост 184 см, вес 78 кг.

Выступал за команды: «Базель» (2005–2007), «Шальке» (2007–2011), «Севилья» (2011–2014), «Барселона» (с июня 2014-го).

За сборную Хорватии провел 81 матч, забил 13 мячей.

Достижения: обладатель Кубка Швейцарии (2006/07), победитель Лиги Европы (2013/14), двукратный чемпион Испании (2014/15, 2015/16), двукратный обладатель Кубка Испании (2014/15, 2015/16), обладатель Суперкубка Испании (2016), победитель Лиги чемпионов (2014/15), обладатель Суперкубка УЕФА (2015), победитель клубного чемпионата мира (2015).

«НАС МОЖНО СРАВНИТЬ С ОРКЕСТРОМ…»

- Атакующий стиль «Барселоны» таков, что вы должны быть постоянно на чеку – чтобы не прозевать контратаку соперника. Но ведь вы должны и начинать свои.

- Самые эффективные наши атаки – когда, потеряв мяч, мы сразу же его возвращаем и застаем соперника врасплох. Вот эти 4, 5 или 6 секунд, когда можно наказать соперника, очень важны, но ведь мы можем сами попасть в нашу же ловушку, если провалимся, ведь в тылу образуется свободные пространства. Нас можно сравнить с оркестром: если двадцать музыкантов играют каждый сам по себе – получает ерунда. Надо чтобы все играли слажено – вот тогда будет музыка. Так и в футболе – все одиннадцать игроков должны быть настроены на одну волну – тогда будет Футбол, и будут победы.

- Вы – организатор игры, от вас зависит ее сбалансированность?

- Я должен постоянно быть где-то между линиями атаки и защиты. Нужно находить такую золотую середину – не слишком впереди, ни слишком сзади. Хотя у нас такие нападающие, скоростные, техничные, что прессинговать приходится довольно высоко. Да мы бы весь матч только бы и делали, что атаковали, но ведь это невозможно.

- От вас, ваших перемещений зависит и компактность игры?

- Когда вы сидите перед экраном, легко говорить: «Он должен был оказаться там или там – идти вперед или назад». Но на поле для принятия решения – две секунды. Все происходит очень быстро, просто нет времени, чтобы вспомнить советы тренера и партнеров перед матчем. Вы действуете автоматически – рефлекторно. А анализировать будете после, в течение недели – те или иные мелкие ошибки. Но со временем мы сыгрываемся все больше и больше. Я уже начинаю понимать, как любят получать мяч Луис (Суарес), Лео и Ней.

- В «Барсе» контроль мяча, искусство паса – это как религия…

- Мне всегда нравились команды, которые умели держать мяч. Делаешь ты передачу в ноги, или на метр дальше – это принципиально важно для развития атаки. Каждое действие должно быть выверено, поневоле становишься все более и более искусным. В «Барселоне» перед последней голевой передачей столько надо отпахать, столько раз мяч перейдет с одного края на другой – пока не возникнет этот самый решающий момент.

«ЕСЛИ МЫ ВЫИГРЫВАЕМ, СТАВЬТЕ МНЕ ХОТЬ НУЛИ!»

- Чем отличается ваша игра в Барселоне» и в «Севилье»?

- В «Севилье» совсем другой стиль. Стиль же «Барселоны» ни с каким другим не спутаешь. Если вы посмотрите матч детишек из академии – найдете очень много общего с главной командой. А игра в три нападающих – это принципиальный момент. Как футболист я такой же, как и был в «Севилье», но играю иначе – это влияние стиля команды, партнеров, тренера. Здесь, к примеру, когда мы переходим от обороны к атаке, задача делать это не нарушая линии. А в «Севилье» вынуждены были играть более вертикально – чтобы освободиться от прессинга. Там я перемещался практически по всему фронту, а в «Барсе» практически всегда играю справа – под Лео и соответственно игра совсем другая, нежели играл бы слева под Неймаром. Лео умеет внезапно освободиться от опеки – тогда ему и надо делать передачу, Нэй предпочитает получить мяч в ноги и идти в обыгрыш один в один.

- Что такое для вас удачный матч?

- Главное – победить. А моя личная статистика – это вторичное. Если мы выигрываем – да ставьте мне каждый раз хоть нули! Плевать. Главное – команда. Иногда счет не отражает наше преимущество, но важно знать, что ты сделал все, что мог.

- В «Севилье» вы иногда играли под нападающими. В «Дарсе» же в этом сезоне вас порой можно было увидеть на месте центрального защитника. И это освоили?

- Как и у всех футболистов, у меня есть любимое место на поле. Но кто-то получил травму или дисквалифицирован – тренер дает другое задание, и тут надо наступить на горло собственной песне. Хочу чтобы главный услышал: даже если он мне скажет стать в рамку – встану ради команды.

- Такая жертвенность влияет на ваш игровой почерк?

- Да, иначе пошел бы в теннис или в какой другой вид спорта. Конечно, бывают моменты, когда надо стать эгоистом, но 23-24 человека живут только одним – победой команды. Если что-то не идет у меня – значит не идет и у тебя, и у других, если кто-то действует удачно – это и твоя удача.

- Насколько важно для вас быть примером для других?

- Однажды Мончи, спортивный директор «Севильи» объявил, что я – капитан, потому что лучше всех умею «управлять» командой. Но мне по душе эта ответственность, этот груз. Хотя многие чувствуют себя не комфортно в такой роли. Каждому – свое.

- Есть у вас кумир? С кого хочется брать пример.

- Да не хочу никого копировать, надо развивать свою манеру. А вот в юности кумиром был Роберт Просинечки. Как он классно вел мяч «шведой» – как будто ласкал его. Это как взять кусок хлеба и мазать его маслом (показывает рукой). Роберт так нежно обращался с мячом!