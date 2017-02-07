Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)
Самый дорогой футболист планеты Поль Погба, купленный «Манчестером Юнайтед» за 105 миллионов евро, потихоньку начинает
обживаться на Туманном Альбионе.
В конце января игрок, до этого ютившийся в скромной
комнатушке роскошного пятизвездочного отеля, наконец-то приобрел себе достойное
своего таланта жилище. Футболист раскошелился сразу на 3 миллиона фунтов
стерлингов. По его кошельку, правда, даже такие огромные траты ударить не могут
Зарплата этого «красного дьявола» составляет 15 миллионов фунтов стерлингов в
год.
Теперь Погба может похвастаться настоящим поместьем с пятью
спальнями, бором гостиных, комнатой для отдыха, сауной, бассейном, бильярдной,
огромной кухней и еще целой кучей помещений. Все это упаковано в красивое
оформление из современного лаконичного дизайна.
Кстати, дом достался Погба со скидкой в 600 тысяч фунтов
стерлингов. Его продавал Чичарито, вынужденный покинуть Манчестер. Раньше он
жил здесь со своей сестрой.
Кстати, дом расположен в непосредственной близости от базы
МЮ. Так что опозданиям Погба теперь не будет оправдания.
Так выглядит дом снаружи. Так сразу и не скажешь, что за
хоромы таятся внутри.
Широкого подъезда к дому должно хватить, чтобы разместить
весь роскошный автопарк футболиста.
Ванная комната. Главное, чтобы Погба не уподобился Балотелли
и не начал запускать в ванной фейерверки.
Вот и огромный крытый бассейн. Теперь мы знаем, где будут
проходить лучшие частные вечеринки в Манчестере.
Одна из многих гостиных. На то, чтобы показать их все –
места не хватит.
Игровая комната. Иногда устаешь о того, что на поле один
мяч. Хочется поиграть в бильярд.
Это же какими кулинарными способностями надо обладать, чтобы
купить себе дом с такой кухней?
Одна из пяти спален. Кому же предназначаются остальные
четыре?
Столовая. За ней, кстати, видно лаунж-зону, где можно отдохнуть сразу после приема пищи.
Фото: thesportbible.com