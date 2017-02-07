Смотрите, какой особняк купил себе Погба в Манчестере за 3 млн фунтов (фото)

Самый дорогой футболист планеты Поль Погба, купленный «Манчестером Юнайтед» за 105 миллионов евро, потихоньку начинает обживаться на Туманном Альбионе.

В конце января игрок, до этого ютившийся в скромной комнатушке роскошного пятизвездочного отеля, наконец-то приобрел себе достойное своего таланта жилище. Футболист раскошелился сразу на 3 миллиона фунтов стерлингов. По его кошельку, правда, даже такие огромные траты ударить не могут Зарплата этого «красного дьявола» составляет 15 миллионов фунтов стерлингов в год.

Теперь Погба может похвастаться настоящим поместьем с пятью спальнями, бором гостиных, комнатой для отдыха, сауной, бассейном, бильярдной, огромной кухней и еще целой кучей помещений. Все это упаковано в красивое оформление из современного лаконичного дизайна.

Кстати, дом достался Погба со скидкой в 600 тысяч фунтов стерлингов. Его продавал Чичарито, вынужденный покинуть Манчестер. Раньше он жил здесь со своей сестрой.

Кстати, дом расположен в непосредственной близости от базы МЮ. Так что опозданиям Погба теперь не будет оправдания.

Так выглядит дом снаружи. Так сразу и не скажешь, что за хоромы таятся внутри.

Широкого подъезда к дому должно хватить, чтобы разместить весь роскошный автопарк футболиста.

Ванная комната. Главное, чтобы Погба не уподобился Балотелли и не начал запускать в ванной фейерверки.

Вот и огромный крытый бассейн. Теперь мы знаем, где будут проходить лучшие частные вечеринки в Манчестере.

Одна из многих гостиных. На то, чтобы показать их все – места не хватит.

Игровая комната. Иногда устаешь о того, что на поле один мяч. Хочется поиграть в бильярд.

Это же какими кулинарными способностями надо обладать, чтобы купить себе дом с такой кухней?

Одна из пяти спален. Кому же предназначаются остальные четыре?

Столовая. За ней, кстати, видно лаунж-зону, где можно отдохнуть сразу после приема пищи.

Фото: thesportbible.com