«Локо» интересуется нападающим из Австрии? Свежие трансферные слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

В ЦСКА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ ЗАЩИТНИК «СПОРТИНГА»

Как сообщает издание Notíciasao Minuto, состав ЦСКА может пополнить защитник лиссабонского «Спортинга» Марвин Зегелар. Армейцы готовы заплатить за трансфер 26-летнего футболиста 5 миллионов евро.

Защитник выступает за португальский клуб с 2016 года. За «Спортинг» Зегелар провел 32 матча, забил 1 гол и сделал 3 голевых передачи.

КАСЕРЕСОМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ «СПАРТАК»?

По информации «Советского спорта», «Спартак» поборется с «Локомотивом» и «Саутгемптоном» за уругвайского защитника Мартина Касереса.

На данный момент 29-летний Касерес пребывает в статусе свободного агента после того как истек срок действия его контракта с туринским «Ювентусом» в июле 2016 года.

ШАНДАО ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ ПОКИНУТЬ «АНЖИ»

Защитник «Анжи» Шандао все-таки может покинуть клуб из Махачкалы. Футболистом продолжает активно интересоваться бразильский «Гремио». Об этом сообщил спортивный директор бразильского клуба Одорико Роман.

– Шандау нам интересен, – приводит UolEsporte слова Романа.

Напомним, что из-за финансовых проблем «Анжи» серьезно обновил свой состав.

ОБЕРЛИН ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «ЛОКО»?

Как сообщают СМИ, нападающий «Ред Булл Зальцбург» Димитри Оберлин может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Сумма сделки может составить 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Оберлин выступает за «Альтах» на правах аренды. В 21 матче за австрийский клуб нападающий забил 9 голов и сделал 4 голевых передачи.

АРЗУМАНЯН БОЛЬШЕ НЕ ИГРОК «АМКАРА»

Пермский «Амкар» распрощался с 31-летним защитником Робертом Арзуманяном. Футболист покидает клуб на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом расторгнут по соглашению сторон.

– «Амкар» благодарит Роберта Арзуманяна за совместную работу и желает ему успешного продолжения карьеры, – говорится на официальном сайте пермской команды.

За «Амкар» футболист выступал с 2015 года.