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Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеров

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Гомельский: Мозгов не заслужил авторитета у партнеров
Источник: Reuters

Минувшей ночью Тимофей Мозгов впервые не вышел в стартовом составе «Лейкерс». Более того – наш центровой по решению тренера и вовсе не появился на площадке в матче с «Нью-Йорком» (121:107). Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский рассуждает о причинах подобного решения Люка Уолтона.

О МОЗГОВЕ ВНЕ СТАРТОВОЙ ПЯТЕРКИ

«Лейкерс» плохо проводит сезон. И неудачное выступление команды заставляет нервничать Уолтона-младшего. Он не просто ищет причины поражений. Он ищет сочетания игроков, которые могут принести ему победы - чтобы под Люком не зашаталось кресло. Вот у него выходит стартовый центр, который не набирает ни 10 очков, ни 10 подборов. Он не валит на Мозгова всю вину, но просто вынужден попробовать другие варианты с пятым номером.

От команды, которая является второй в истории по количеству титулов, всегда ждут побед. Неважно, что сейчас клуб находится на предпоследнем месте в конференции. У ЛАЛ своя торсида, своя огромная группа болельщиков в огромном городе. И чтобы эти болельщики не отвернулись, нужно выигрывать. В идеале – четыре матча из пяти. Сейчас самое время попытаться что-то изменить в команде - перед паузой на уик-энд Всех звезд. Поискать, попробовать разные варианты. Я в этом плане Люка прекрасно понимаю. Даже ему сочувствую. По крайней мере, оказаться на его месте совсем бы не хотел.

Не думаю, что Уолтон в оставшейся части сезона сделает ставку на молодых Ивицу Зубаца и Тайрика Блэка. При том, что Блэк – совсем не центровой, а тяжелый форвард, который не справится с высокорослыми пятерками других команд. Тот факт, что Тима остался запасным в игре против «Нью-Йорка» - не показатель. Возможно, он чувствовал себя не лучшим образом. Возможно, Уолтон посчитал, что именно в матче с «Никс» Мозгов не сможет выступить удачно. Судить надо не по одной игре, а минимум по серии из пяти. Делать глубокие выводы пока преждевременно.

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ОБ ИГРЕ МОЗГОВА В СЕЗОНЕ

Если честно, я очень средне оцениваю этот год для Тимофея. Мне показалось, что Мозгов при всех своих лидерских качествах мог бы перевернуть игру команды. Хотя бы в позиционном нападении. Встать, где надо, показать – «Дайте мяч!», забить… Подать пример! Тем более, он всегда хорош в защите. Но Тимофей этого не добился. С Уолтоном у него отношения хорошие. Кредит доверия от тренера – высокий. 52 матча в старте лишь это подтверждают. Мне кажется, что Люка Мозгов не подвел. Но вот авторитета у молодых и неопытных партнеров завоевать не смог. Роль дядьки в такой команде Мозгову не подходит. Он просто по характеру другой человек.

При этом у Тимофея были и удачные игры. Может, дабл-дабл он сделал всего раз, но на протяжении сезона у Мозгова держится высокий процент реализации бросков с игры и штрафных. Немного подборов? Если поделить их общее количество на время, которое Тима проводит на площадке, то результат будет вполне соответствовать среднему уровню центрового в НБА. Другое дело, что у Мозгова давно не было большого числа блокшотов. Тут Уолтон может предъявить ему претензии по подстраховкам. Но в целом в «Лейкерс» все эти молодые и перспективные игроки периметра настолько плохо защищаются, что сваливать вину на Тимофея будет несправедливо.

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О КОНТРАКТЕ И СТАТИСТИКЕ

Есть мнение – 7,5 очков за игру не соответствуют ожиданиям от зарплаты игрока в 16 миллионов в год…. Стоп! Чьим ожиданиям? Болельщиков Мозгова? Им я сочувствую. Но если говорить о среднем уровне центровых НБА – Тимофей ему вполне соответствует. У парня, получившего такой контракт, возникли проблемы с мотивацией? Опять же – стоп! Начнем с того, что когда мы говорим «У игрока пропала мотивация», это проблема не баскетболиста. Это проблема тренера. Именно тренер должен правильно настроить подопечных, найти к каждому подход, чтобы любой его игрок выкладывался на 100 процентов. В этом одна из составляющих тренерского искусства. Если кто-то считает, что Тимофею не хватает мотивации, пишите претензии по адресу: США, Калифорния, Лос-Анджелес, офис «Лейкерс», получатель – Люк Уолтон.

Тем более, что с мотивацией у него проблем нет. Тимофей – трудяга. Он выходит на площадку с твердым намерением выполнить все, что ему доверил тренер. И у него это зачастую получается. Говорит наставник поддерживать быстрый прорыв вторым эшелоном – Тимофей бежит туда, куда надо. Только мяча в большинстве случаев категорически не получает. Если бы Уолтон говорил своим разыгрывающим: «Сделайте передачу Мозгову, когда он стоит на «плече» (на углу линии штрафного броска) – может, Тима бросал бы на 4-5 раз больше за игру. И попадал бы! Но ведь такой установки нет. А когда «Лейкерс» играют изоляцию для Ника Янга, то вовсе задвигают россиянина в другую сторону. Он не сам туда идет, Тима ведь не дурак – понимает, что на противоположном от мяча углу делать нечего, что он даже на подбор оттуда не успеет! Значит, такова задача тренера. При этом часто такие комбинации команда завершает невероятным по идиотизму броском. В этом плане я Мозгову сочувствую. Но я точно знаю, что он всегда будет выполнять любые указания. Вот уж с чем у него полный порядок, так это с игровой дисциплиной.

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